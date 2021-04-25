Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu

AMD’nin iş ortaklarına yüksek zar kalitesine sahip Navi 21 XTXH GPU’sunu sağlamaya başlamasının ardından üreticiler kaslı çözümlerini sergilemeye başladı.İlginizi Çekebilir 120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme beraberinde 360 mm AIO sıvı soğutmayı getiriyor. Kartın üzerinde yer alan fanla birlikte 4 fanla serinletilen model 2730 MHz’lik boost frekansına sahip. Model beslenmek için 8+8+6 pinlik güç konnektörünü kullanırken 430 wattlık TBP’ye sahip.
Ayrıca Bkz. "120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi"
Modelin en dikkat çeken başlığı ise fiyatı oldu. Avrupa’da e-perakendecilerde listelenmeye başlayan kart 4160 Euro’ya ulaşan fiyat etiketleriyle yerini aldı.
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Valla kart almanın en ucuz yolunu söyleyeyim size. Ama 50 bin TL ye ihtiyacınız var.
1- 50.000 TL ye kart alınır
2- 40.000 TL amorti edene kadar madencilik yapılır
3- 10.000 TL ödediğiniz kartın keyfi çıkartılır. 40.000 TL cepte :))
Nasıl plan? :))
Ekran kartlarinda fiyat kilidini kirmislar resmen ust sinir yok :D
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