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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu

    Ekran kartı stok sıkıntısı nedeniyle uçuşa geçen fiyatların en belirgin örneklerinden birisi Sapphire’in satışa sunduğu son üst seviye RX 6900 XT çözümü oldu.
    25 Nisan 2021, 17:30 (10 sa.)
    1,7b
    6
    13
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu
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    AMD’nin iş ortaklarına yüksek zar kalitesine sahip Navi 21 XTXH GPU’sunu sağlamaya başlamasının ardından üreticiler kaslı çözümlerini sergilemeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme beraberinde 360 mm AIO sıvı soğutmayı getiriyor. Kartın üzerinde yer alan fanla birlikte 4 fanla serinletilen model 2730 MHz’lik boost frekansına sahip. Model beslenmek için 8+8+6 pinlik güç konnektörünü kullanırken 430 wattlık TBP’ye sahip.

    Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi"

    Modelin en dikkat çeken başlığı ise fiyatı oldu. Avrupa’da e-perakendecilerde listelenmeye başlayan kart 4160 Euro’ya ulaşan fiyat etiketleriyle yerini aldı.



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunlar hep fantazi ürünleri O değilde radyatöre pull- push fan koysan ne o.c yapılır varyaa ömürlük
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2080 ti için 6 Bin Tl olacak deniliyordu kart 16000 TL ahaha :)
    Valla kart almanın en ucuz yolunu söyleyeyim size. Ama 50 bin TL ye ihtiyacınız var.
    1- 50.000 TL ye kart alınır
    2- 40.000 TL amorti edene kadar madencilik yapılır
    3- 10.000 TL ödediğiniz kartın keyfi çıkartılır. 40.000 TL cepte :))

    Nasıl plan? :))
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    3080Ti 999 dolar iddiasını ters gömmüş oldular...
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    IceRulez (Osman R.F) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben msi 6800xt referans tasarım kullanıyorum uv-oc ile 2540 mhz gpu 2100 mhz ramler stabil alıyorum. sıcaklıkta oyununa göre eğer 280w civarı güç çekiyorsa kart 80 daha düşükse 65 -74 derecede seyrediyor 144 hz 2k ultrada oynuyorum.
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    A azizfikri 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şirket zarar etmesin, 10 bin euro olsun fiyatlar.
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    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    840€ya xfx rx 6800 xt yi sepete koyup koyup cikarmistim. gecen gun bakayim dedim, ayni kartin fiyati 1399€ olmus :S

    Ekran kartlarinda fiyat kilidini kirmislar resmen ust sinir yok :D
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    Denorath 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartlarının Ferrari'si olmuş :)
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık Avrupada da araba parası demek oluyor. İyice saçmaladılar
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    TheJudgé 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    50 bin tl ye ekran kartı hayırlı olsun
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    Portraitclub 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne kardeşim, insan gibi bir fiyat koyun.
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    SuperVisör (mahir cam) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    birazda avrupa abd tam maaşıyla bir şey alsın bizde onu 10 maaşla alıcaz ya yine neyse son çıkan kartı maaşının 4/1 ile almak yok artık belki bir protesto gelir bizim gibi yaşasalar ihtahar ederlerdi iç savaş çıkardı
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    1661 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme ve
    2 etiket daha amd navi 21 xtxh Donanım
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