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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası geliştirildi

    Youtube içerik üreticilerinden Shane Whiton, tüm parametreleri hesaba katarak atış yapan ve asla ıskalamayan bir bilardo ıstakası geliştirdi.
    27 Şubat 2021, 19:00 (10 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası geliştirildi
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    Bilardo oyununda profesyonel düzeyde ustalaşmak yıllar, yüzlerce ve hatta binlerce saat pratik gerektirir. Stuff Made Here YouTube kanalından Shane Whiton adında bir meraklı, bunun çok uzun ve sıkıcı olduğuna karar verdi ve bir koçla çalışmak yerine, asla kaçırmayan robotik bir ıstaka geliştirdi.

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    Tüm parametreleri hesaplıyor

    Cihaz, topun dönüşünü, ağırlığını ve deliğe doğru vuruş için gerekli diğer tüm olasılıkları hesaba katarak vuruşu gerçek zamanlı olarak hesaplayabiliyor. Istaka, hassas nişan alma için bir servo bağlantısının ve topa vuran pnömatik bir sürücünün etrafına inşa edilmiş. Arduino kartı sayesinde de gerekli tüm parametreleri hesaplayabilmekte.

    Ayrıca ıstaka, topun konumunu belirleyebildiği gibi, diğer topların yörüngesini de tahmin edebiliyor. Sistemin nasıl çalıştığını yukarıdaki videoda geniş bir şekilde görebilirsiniz. Projenin mücidi Shane Whiton'un ise cihazıyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Düşündüğümden daha zor oldu. Bu projenin tüm zorluklarının üstesinden gelmek uzun zamanımı aldı, ancak sonunda bir araya geldiğinde, buna değdi."



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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    U unununium 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de video çıkalı çok oldu haber yapmanın ne anlamı kaldı
    1 Yanıt Yanıtla
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) unununium
    Bu haberi görmeseydim bundan hiç haberim olamayacaktı.
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    X x2yk (x y) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yanlız videoyu izledim de belli bir servete sahip olup ve uzun bir zaman ayrilabilecek vakte sahip olabilen biri bu işe girisebilir. Adamın evindeki bodrum katında yok yok mini bir silikon vadisi kurmuş genç.

    Herkesin yapabileceği bir şey değil bu durum. Sonuç olarak emek var bilgi var araştırma var ve zamanla birlikte yatırım gücü ile ortaya çıkan başarılı bir somut girişim.
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    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hukumet yapmamis, devlet yapmis..
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    CoreXXX (fatih tat) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok saçma. Oyunun ne anlamı kalır ki.
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    1ses1 (hasan türk) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Eee şimdi ki devirdede gençler oyun oynamıyor oynuyanları izliyor mesela bende buna mantık getiremiyorum, buna istinaden saçma gelmiyor bana :D
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) CoreXXX
    Piyasaya sürülen bir ürün değil, neticede günlük hayatta kullanılmayacak.
    Bu arkadaş bu tip farklı konularda ürün çıkaran biri. Önemli olan tüm algoritmaları hesaplayıp böyle bir çok farklı ürün ortaya çıkarıyor olmadı. Mesela basket potası yapmış. Kaçırma imkanın yok :)
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