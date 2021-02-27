Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası geliştirildi

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Bilardo oyununda profesyonel düzeyde ustalaşmak yıllar, yüzlerce ve hatta binlerce saat pratik gerektirir. Stuff Made Here YouTube kanalından Shane Whiton adında bir meraklı, bunun çok uzun ve sıkıcı olduğuna karar verdi ve bir koçla çalışmak yerine, asla kaçırmayan robotik bir ıstaka geliştirdi.

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Tüm parametreleri hesaplıyor

Cihaz, topun dönüşünü, ağırlığını ve deliğe doğru vuruş için gerekli diğer tüm olasılıkları hesaba katarak vuruşu gerçek zamanlı olarak hesaplayabiliyor. Istaka, hassas nişan alma için bir servo bağlantısının ve topa vuran pnömatik bir sürücünün etrafına inşa edilmiş. Arduino kartı sayesinde de gerekli tüm parametreleri hesaplayabilmekte.

Ayrıca ıstaka, topun konumunu belirleyebildiği gibi, diğer topların yörüngesini de tahmin edebiliyor. Sistemin nasıl çalıştığını yukarıdaki videoda geniş bir şekilde görebilirsiniz. Projenin mücidi Shane Whiton'un ise cihazıyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Düşündüğümden daha zor oldu. Bu projenin tüm zorluklarının üstesinden gelmek uzun zamanımı aldı, ancak sonunda bir araya geldiğinde, buna değdi."

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