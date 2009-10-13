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ScannerPro ile iPhone taşınabilir tarayıcı oluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15b
1
13
Diğer
Shady
Haber Editörü
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ScannerPro ile iPhone taşınabilir tarayıcı oluyor
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iPhone'un kullanıcılar tarafından sevilmesinin nedenlerinden biri de geniş 3.parti yazılım desteği. 75 bini aşan uygulama sayısıyla rakiplerine büyük üstünlük kuran AppStore'da Apple'ın reklamlarında sıkça kullandığı “There's an app for just about anything” cümlesini doğrularcasına herşeyle alakalı uygulama bulmak mümkün.

AppStore'dan 12 Ekim itibariyle satışa sunulan Scanner Pro uygulaması da bunlardan biri. iPhone'un kamerasını kullanarak herhangi bir dosyayı taramanızı sağlayan Scanner Pro, kamera uygulamasından farklı olarak taratılan dosyaları sayfa sayfa PDF formatında kaydederek Mail, Wi-Fi ile bağlı herhangi bir bilgisayar, Mobile Me iDisk gibi çeşitli yollarla paylaşmanıza imkan veriyor. İsteğe bağlı olarak dosyaları 40-bit RC4 şifreleme ile koruma altına alabilen uygulama, kontrast- aydınlık seviyesi gibi temel resim ayarlarının yapılmasına da izin veriyor. 7 dolardan satışa sunulan Scanner Pro'un AppStore'daki sayfasına gitmek için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız.


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Momo-Oz 10 yıl
mükemmel ya :D bu iphone de olmasa diğer telefon markaları kimi örnek alıcak bilmiyorum :)
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The Force 10 yıl
Daha ziyade 3G S kullanıcıları için tasarlanmış bir yazılım, odaklanma olmaması sebebiyle diğer nesiller sıkıntı yaşayabilir. Son derece yaratıcı bir fikir
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coupe96 10 yıl
İphone 2g ile deneyen oldumu?2g nin kamerasi baya basarisiz ve yazilara odaklanamiyor.bu programda saglikli calismaz gibo geliyor.
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Erasmus78 10 yıl
Muhtesem yaa...
İlk fırsatta alacağım bu programı.
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Evrekas 10 yıl
jailbreak ile bedavaya yükleme olanağımız var mı acaba?Çok işe yarar stabil çalışırsa eğer
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sinuhe.s 10 yıl
harika
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XnetaS 10 yıl
PDF olarak kaydetmesi muhteşem yaa,haber için teşekkürler
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