ScannerPro ile iPhone taşınabilir tarayıcı oluyor

Tam Boyutta Gör

iPhone'un kullanıcılar tarafından sevilmesinin nedenlerinden biri de geniş 3.parti yazılım desteği. 75 bini aşan uygulama sayısıyla rakiplerine büyük üstünlük kuran AppStore'da Apple'ın reklamlarında sıkça kullandığı “There's an app for just about anything” cümlesini doğrularcasına herşeyle alakalı uygulama bulmak mümkün.

AppStore'dan 12 Ekim itibariyle satışa sunulan Scanner Pro uygulaması da bunlardan biri. iPhone'un kamerasını kullanarak herhangi bir dosyayı taramanızı sağlayan Scanner Pro, kamera uygulamasından farklı olarak taratılan dosyaları sayfa sayfa PDF formatında kaydederek Mail, Wi-Fi ile bağlı herhangi bir bilgisayar, Mobile Me iDisk gibi çeşitli yollarla paylaşmanıza imkan veriyor. İsteğe bağlı olarak dosyaları 40-bit RC4 şifreleme ile koruma altına alabilen uygulama, kontrast- aydınlık seviyesi gibi temel resim ayarlarının yapılmasına da izin veriyor. 7 dolardan satışa sunulan Scanner Pro'un AppStore'daki sayfasına gitmek için burayı (iTunes gerektirir) tıklayınız.