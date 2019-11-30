Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu

Uzakdoğulu soğutma çözümleri üreticisi Scythe donanım dünyasında performanslı soğutma çözümleriyle tanınıyor. Firma duyurduğu son seçeneğiyle uygun fiyatlı işlemci soğutucusu arayan kullanıcıları hedef alıyor.

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SCY-920S

SCY-920S kule tipi formatında 2 adet 6 mm bakır ısı borusundan yararlanılan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 92 mm fanla serinletilen soğutma bloğu 87x62 boyutlarında tasarlanmış. 500 RPM’den 2000 RPM’e kadar çıkabilen fan bu aralıkta 7.1-48.2 CFM hava itebiliyor. Ses konusunda ise 8.3-28.3 aralığı belirlenmiş, sessiz sayılabilecek bir değer.

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280 gram ağırlığındaki soğutucu maksimum 95 watt TDP’nin üstesinden gelebilirken AM4 soketiyle ve Intelin LGA 115X serisiyle uyumluluk gösteriyor. Çıkış tarihi olarak önümüzdeki ayın ortalarına işaret edilirken fiayt bilgisi paylaşılmamış. Yine de SCY-920S’in stok işlemci soğutucusuna alternatif arayanlar için tercih edilebilir bir seviyeye konumlandırılacağını söylemek mümkün.

https://www.techpowerup.com/261561/scythe-rolls-out-scy-920s-entry-level-tower-type-cpu-cooler