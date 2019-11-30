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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu

    Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Scyhte giriş seviyesine konumlandırdığı kule tipi işlemci soğutucusunu duyurdu.
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    329
    7
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu

    Uzakdoğulu soğutma çözümleri üreticisi Scythe donanım dünyasında performanslı soğutma çözümleriyle tanınıyor. Firma duyurduğu son seçeneğiyle uygun fiyatlı işlemci soğutucusu arayan kullanıcıları hedef alıyor.

    Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    SCY-920S

    SCY-920S kule tipi formatında 2 adet 6 mm bakır ısı borusundan yararlanılan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 92 mm fanla serinletilen soğutma bloğu 87x62 boyutlarında tasarlanmış. 500 RPM’den 2000 RPM’e kadar çıkabilen fan bu aralıkta 7.1-48.2 CFM hava itebiliyor. Ses konusunda ise 8.3-28.3 aralığı belirlenmiş, sessiz sayılabilecek bir değer.

    Scythe giriş seviyesi işlemci soğutucusu SCY-920S’i duyurdu

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Threadripper 3970X tüm çekirdekleriyle 5.75 GHz’e hız aşırtıldı"

    280 gram ağırlığındaki soğutucu maksimum 95 watt TDP’nin üstesinden gelebilirken AM4 soketiyle ve Intelin LGA 115X serisiyle uyumluluk gösteriyor. Çıkış tarihi olarak önümüzdeki ayın ortalarına işaret edilirken fiayt bilgisi paylaşılmamış. Yine de SCY-920S’in stok işlemci soğutucusuna alternatif arayanlar için tercih edilebilir bir seviyeye konumlandırılacağını söylemek mümkün.



    https://www.techpowerup.com/261561/scythe-rolls-out-scy-920s-entry-level-tower-type-cpu-cooler Yorum Yaz
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