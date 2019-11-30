AMD Ryzen Threadripper 3970X tüm çekirdekleriyle 5.75 GHz’e hız aşırtıldı

AMD Zen 2 mimarisi ve tasarımsal bazı değişikliklere gittiği 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcilerinin 24 ve 32 çekirdekli üyeleriyle donanım dünyasında geniş yankı uyandırdı. Performansı ve bu performansı sunduğu fiyatıyla pozitif yorumlar alan AMD başarısını 64 çekirdekli işlemcisiyle daha da ileriye taşınacağa benziyor.

Öte yandan yeni işlemci raflardaki yerini alır da hız aşırtma tutkunları boş durur mu? Daha önce Ryzen 5 2600X’i 5.8 GHz’e çekmeyi başaran TSAIK bu sefer de Ryzen Threadripper 3970X üzerinde çalışmış.

Ryzen Threadripper 3970X 5.75 GHz'de

Sıvı nitrogenle serinletilen yonga 1.1V seviyesinde 5.75 GHz’e yükseltilebilmiş. %55 oranında artışa gelen seviye için çarpan 58X’e çekilmiş. Denemenin tüm çekirdekler aktif bir şekilde gerçekleştiğinin de altını çizmek gerek.

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Test esnasında kullanılan anakartsa MSI TRX40 Creator anakartı olmuş. Hatırlayacağınız üzere MSI aynı anakartının tanıtımı esnasında yanlışlıkla 64 çekirdek 128 izlekli Ryzen Threadripper modelini sızdırmıştı.

https://hothardware.com/news/amd-ryzen-5-2600x-ryzen-7-2700x-zen-58ghz-overclock-ln2