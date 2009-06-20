Tam Boyutta Gör

Ninja serisi başta olmak üzere hazırladığı yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan Tokyo merkezli komponent üreticisi Scythe, Kamariki 4 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. İlk defa Mart ayında Hannover, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2009 fuarında tanıtılan Kamariki 4 serisi altında 450 Watt, 550 Watt ve 650 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuluyor. ATX 12V v2.3 ve EPS 12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynaklarının verimlilik değerleri ise %80 olarak belirlenmiş.

Yüksek voltaj ve kısa devre başta olmak üzere beklenmedik durumlara karşı çeşitli güvenlik tedbirleriyle donatılan Kamariki 4 serisi yeni güç kaynaklarının soğutulmasından ise 100mm'lik Kaze Jyu fan sorumlu. Dönüş hızı güç kaynağının kapasitesine göre 1350-1700 devir/dakika arasında değişen fanların ayrıca sessiz çalıştığı belirtiliyor. Modüler tasarıma sahip versiyonları da bulunan dolayısıyla kasa için kablo yönetiminde kolaylık sağladığı belirtilen güç kaynaklarının fiyatları ise modeline göre 67.5$'dan başlıyor.

Tam Boyutta Gör