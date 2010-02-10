Seagate 10.000 devir/dakika hızında çalışan yeni disklerini duyurdu

Pulsar serisi ile SSD dünyasına adım atan Seagate, kurumsal müşterileri için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu. Savvio 10K.4 olarak isimlendirilen yeni seri altında 450GB ve 600GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. 10.00 devir/dakika hızlarında çalışan ve 2 milyon saat gibi iddialı bir hata öncesi kullanım süresi sunan kurumsal odaklı yeni depolama sürücülerinin, yüksek performans için 16MB büyüklüğünde tampon bellekle donatıldıklarını görüyoruz.

Veri aktarımı için 6 Gbps SAS veya 4 Gb/s Fiber Kanal ara birimlerini kullanan ve 3ms ortalama erişim süresi sunduğu açıklanan yeni sürücüler, yüksek veri güvenliği için Kendinden Şifreli Sürücü (SEF) ve Koruma Bilgi (PI) seçenekleriyle geliyorlar. Savvio 10K.4 sürücülerini 5 yıllık garanti ile sunacağını açıklayan Seagate, fiyatlar hakkındaysa henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.