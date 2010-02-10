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Seagate 10.000 devir/dakika hızında çalışan yeni disklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pulsar serisi ile SSD dünyasına adım atan Seagate, kurumsal müşterileri için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu. Savvio 10K.4 olarak isimlendirilen yeni seri altında 450GB ve 600GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuluyor. 10.00 devir/dakika hızlarında çalışan ve 2 milyon saat gibi iddialı bir hata öncesi kullanım süresi sunan kurumsal odaklı yeni depolama sürücülerinin, yüksek performans için 16MB büyüklüğünde tampon bellekle donatıldıklarını görüyoruz.

Veri aktarımı için 6 Gbps SAS veya 4 Gb/s Fiber Kanal ara birimlerini kullanan ve 3ms ortalama erişim süresi sunduğu açıklanan yeni sürücüler, yüksek veri güvenliği için Kendinden Şifreli Sürücü (SEF) ve Koruma Bilgi (PI) seçenekleriyle geliyorlar. Savvio 10K.4 sürücülerini 5 yıllık garanti ile sunacağını açıklayan Seagate, fiyatlar hakkındaysa henüz herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.


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OverClocK1ng 9 yıl
Bence fiyatı pahalı olur. Bu yüzden hem ısınma hem de erişim süresi bakımından SSD ler bence daha iyi bir çözüm olacaktır.
Tabi Gb. farkı var arada ama...
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N-0NE 9 yıl
Hdd sesi markadan markaya değişir.Çoğu 3.5" 7200rpm hdd'ler çok ses yaparken bazılarıda çok az ses yapabiliyor.
10.000rpm disklerde çoğu zmaan okuma yazma hatası verdiğini duymuştum ama ne kadar gerçekçidir bilemem.Çıksında f/p iyiyse eğer alınabilir.
İnş. sata seviyesindede çıkarda şu sata2'nin nimetlerinden faydalanırız artık...
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Batuist 9 yıl
adamlar hala mekanik disk üretmenin peşindeler.. ssd lerin yaygınlaşması için seagatein batması lazım..o da pek mümkün görünmüyor.. torunlarımız kullanır artık ssdleri tabi hala o zaman seagate HDD üretmiyor olursa..
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homebird 9 yıl
10000 rpm iyi hızlıdaç çok sesli oluyorlar.Birde ısınma sorunu var tabiki
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Netscout 9 yıl
Normal satışı olmaz. Zaten hangi normal bilgisayar kullanıcısı SAS yada Fiber kullanıyorki.
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Process64 9 yıl
HDD' ler çok geri kaldı.
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daywallker 9 yıl

Netscout

Normal satışı olmaz. Zaten hangi normal bilgisayar kullanıcısı SAS yada Fiber kullanıyorki.


haklısınız aslında normal satış olur ama kullanma alanı olmaz

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ahmetkep 9 yıl
2,5 " 600 gb ve 10.000 rpm.. kurumsal müşteriler için özel hazırlandıysa normal satışı olmazmı bunların ?
sata 2 destekli mi ayrıca?
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