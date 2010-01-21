Seagate ikinci çeyrekte 3 milyar dolar gelir açıkladı

Tam Boyutta Gör

Pulsar serisi SSD sürücülerini kısa bir süre önce duyuran Seagate, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkadı. 1 Ocak'ta sona eren üç aylık son çeyrekte 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, 3.03 milyar dolar gelir açıkladı. Elde ettiği satış başarısıyla, 2.85 milyar dolar seviyesinde beklenti açıklayan analistleri de şaşırtan Seagate'i, net kârı ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net geliri bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında üç kat artan Seagate, içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 2.9 - 3.1 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.