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Seagate ikinci çeyrekte 3 milyar dolar gelir açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate ikinci çeyrekte 3 milyar dolar gelir açıkladı
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Pulsar serisi SSD sürücülerini kısa bir süre önce duyuran Seagate, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkadı. 1 Ocak'ta sona eren üç aylık son çeyrekte 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, 3.03 milyar dolar gelir açıkladı. Elde ettiği satış başarısıyla, 2.85 milyar dolar seviyesinde beklenti açıklayan analistleri de şaşırtan Seagate'i, net kârı ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net geliri bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında üç kat artan Seagate, içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 2.9 - 3.1 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.


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sotoxs 9 yıl
1 reklam 2 o teknoloji grafiğin üst seviyelerine yaklaştı. 1 Tb usb bellek 5-6 yıldır var ellerinde. o teknoloji grafiğin henüz başında.
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tahir40 9 yıl
Tabi o kadar kar edecek. 2tb disk aldık :P
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N-0NE 9 yıl
@ Turkforce Helal olsun valla bilmiyodum...
@Fx57 kusura bakma :(
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Turkforce 9 yıl
Çok bilenler için açıklama;
Dünyada her ülke Türkiyenin mali yılına bağlı değil ve farklı aylara göre mali yıl belirler.
Örnek 2009 yılı ABD mali yılı;
1. Çeyrek: 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008
2. Çeyrek: 1 Ocak 2009 – 31 Mart 2009
3. Çeyrek: 1 Nisan 2009 – 30 Haziran 2009
4. Çeyrek: 1 Temmuz 2009 – 30 Eylül 2009
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Batuist 9 yıl

Turkforce

Çok bilenler için açıklama;


neden böyle bir ukalalık yapma gereği duydun.. Sadece bilgi olması açısından veriyorum da diyebilirdin.. Çoğu kişi zaten tarihlerin farklı olduğunu biliyor sen ilk değilsin.. Birşey anlatacaksan saygı ve sevgi kurallarına bağlı olsun lütfen..
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mav1li 9 yıl
Bir arkadaşım eşe dosta makine toplarken herkese 418as disklerden koymuş. Şimdi debelenip duruyor. Servise gönderiyorsun sorunsuz diye geri geliyor.
Bravo seagate müşteri memnunuyetini hiçe say. Tıpkı 7200.11 serisinde olduğu gibi baştan sorunları kabul etme ayyuka çıkınca mecburen kabul et. Milleti mağdur et.
Bannnnnn
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talh4wk 9 yıl
iyi para, haber için teşekkürler
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CoreXXX 9 yıl
2010da girmesede yatırım yapıyorlardır. geçen yapılan 1 istatistikte satılan her 4300 depolama sürücüsünün sadece 1 tanesi ssd imiş, yani mekanik hdd ler ölmedi. ssd ler bu kadar pahalı olduğu sürece dahada devam edecek mekaniklerin üstünlüğü.
çünkü yüksek kapasiteli ssd ler 1000 dolar düşük yapınca performansı düşüyor çünkü her ssd modülü birbirine raide benzer bi bağlantıyla bağlı. ne kadar büyük olursa ssd performansıda o kadar iyi oluyor
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Batuist 9 yıl
SSDlerin yaygınlaşması seagatein işine gelmiyor.. Bu firma SSDlerin yaygınlaşmasını istemedikçe SSDler yaygınlaşmayacak..
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N-0NE 9 yıl
"Seagate 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkadı. 1 Ocak'ta sona eren üç aylık son çeyrekte"
Yazım hatası olduğu apaçık belli ;)
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genelkurmay89 9 yıl
son çeyrekte diyecekti galiba yada 2009 mali verileri daha yeni bitirildi...
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Erasmus78 9 yıl
Yav nasıl yani ikinci çeyrek?
Yani 2010 un 3. çeyreği 2011 mali yılının ilk çeyreği mi oluyor?
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