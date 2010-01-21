Seagate ikinci çeyrekte 3 milyar dolar gelir açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pulsar serisi SSD sürücülerini kısa bir süre önce duyuran Seagate, 2010 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkadı. 1 Ocak'ta sona eren üç aylık son çeyrekte 49.9 milyon depolama sürücüsü satan Seagate, 3.03 milyar dolar gelir açıkladı. Elde ettiği satış başarısıyla, 2.85 milyar dolar seviyesinde beklenti açıklayan analistleri de şaşırtan Seagate'i, net kârı ise 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Net geliri bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında üç kat artan Seagate, içinde bulunduğumuz çeyrekte ise 2.9 - 3.1 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini tahmin ediyor.
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@Fx57 kusura bakma :(
Dünyada her ülke Türkiyenin mali yılına bağlı değil ve farklı aylara göre mali yıl belirler.
Örnek 2009 yılı ABD mali yılı;
1. Çeyrek: 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008
2. Çeyrek: 1 Ocak 2009 – 31 Mart 2009
3. Çeyrek: 1 Nisan 2009 – 30 Haziran 2009
4. Çeyrek: 1 Temmuz 2009 – 30 Eylül 2009
neden böyle bir ukalalık yapma gereği duydun.. Sadece bilgi olması açısından veriyorum da diyebilirdin.. Çoğu kişi zaten tarihlerin farklı olduğunu biliyor sen ilk değilsin.. Birşey anlatacaksan saygı ve sevgi kurallarına bağlı olsun lütfen..
Bravo seagate müşteri memnunuyetini hiçe say. Tıpkı 7200.11 serisinde olduğu gibi baştan sorunları kabul etme ayyuka çıkınca mecburen kabul et. Milleti mağdur et.
Bannnnnn
çünkü yüksek kapasiteli ssd ler 1000 dolar düşük yapınca performansı düşüyor çünkü her ssd modülü birbirine raide benzer bi bağlantıyla bağlı. ne kadar büyük olursa ssd performansıda o kadar iyi oluyor
Yazım hatası olduğu apaçık belli ;)
Yani 2010 un 3. çeyreği 2011 mali yılının ilk çeyreği mi oluyor?