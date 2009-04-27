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Seagate, Replika serisi yedekleme sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate, Replika serisi yedekleme sürücülerini duyurdu
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Barracuda LP serisi düşük güç tüketimli sabit diskler üzerinde çalışan Seagate, Replica isimli yedekleme sürücüsünü duyurdu. Dijital içeriğe olan talebin artması ve veri yedeklemenin giderek daha fazla önem kazanmasına paralel olarak artan ihtiyacı karşılamak için hazırlanan Replica isimli harici yedekleme sürücü ailesinin 250GB ve 500GB kapasiteli iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor. 142.6 x 101.28 x 18.2 mm boyutlarında ve 260 gram ağırlığında olan sürücüler, USB 2.0 arabirimini destekliyorlar.

250GB'lık versiyonu tek PC, istasyonla gelen 500GB'lık versiyonu ise çoklu-PC kullanımına elverişli olan yedekleme sürücüleri, 5400 devir/dakika hızında çalışan disk kullanılıyor. Tasarımıyla dikkat çeken ve 5 yıllık garanti ile kullanıma sunulan seri dahilindeki sürücülerin fiyatları ise sırasıyla 129.99$ ve 199.99$.

Seagate, Replika serisi yedekleme sürücülerini duyurdu
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Seagate, Replika serisi yedekleme sürücülerini duyurdu
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max975 10 yıl
güzel ve şık ama tabii güvende önemli.
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4L1 10 yıl
hdd de tasarımı napcanız :D ama güzel yapmışlar arge iyi
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EhrimeN 10 yıl
Tasarım olarak harika gerçekten..

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