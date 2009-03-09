Seagate ve AMD, SATA-III demo gösterimi için iş birliğine gitti

Güncel standarda kıyasla (SATA-II) veri transfer hızını iki kart arttırması beklenen SATA-III teknolojisine yönelik geri sayım başladı. Depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar, SATA-III destekli sürücüler için artık son hazırlıklarını yaparken, çipset üreticileri de yeni sürücüleri destekleyecek yonga setleri üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate ve yarıiletken dünyasının en büyüklerinden AMD, SATA-III için güç birliği yapıyor.
Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde SATA-I ve SATA-II desteği sunması beklenen SATA-III standardının 600MB/sn'lik maksimum veri transfer hızı sunması ve bu açıdan yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan enüstriyel uygulamlar gibi çok çeşitli alanlarda ciddi performans kazanımları sağlaması bekelniyor. Seagate tarafından geliştirilen SATA-III destekli sürücünün, SATA-II uyumlu Barracuda 7200.12 sürücüsüne karşı yaklaşık iki kata varan oranda daha yükske veri transfer hızı sunduğu açıklandı.
Elimize ulaşan bilgilere göre Seagate'in SATA-III (SATA 6Gbps) destekli ilk sürücüsünü sene sonuna doğru duyurması beklenirken AMD'nin de SATA-III kullanımına olanak tanıyan ilk yonga setini yıl içerisinde duyurması bekleniyor. Firmanı muhtemelen 8 serisi yonga seti ailesiyle birlikte SATA-III desteği sunmaya başlayacak fakat bu noktada firmanın hazırlayacağı yeni güney köprülerinden hangisinin destek verecek ilk çözüm olacağı en azından şimdilik resmi olarak açıklanmış değil.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nasıl olacak o. Sata yı zaten Seagate icat etti. Geliştiren de o. WD böyle şeylerle uğraşmıyor. Her türlü Seagate in borusu öter...
dostum güç ve pazar payı kimin elindeyse standartları o belirliyor. Mesela Blue-ray ile HD-DVD kapışmasında Sony, Toshiba'yı devirdi. HD-DVD ülkemize bile gelmeden bitti gitti. Şimdi tabii ki yıllardır süren bir seagate hükümdarlığı var. Rekabet olmalı diye düşünüyorum. Güçlü olanlar genelde pek müşteri memnuniyetine bakmaz oldu. Seagate'in son seri disklerindeki sorunlar ve bu sorunları bir türlü kabullenmemesi, sonradan hatayı kabul edip güncelleme çıkarması ama yine de disklerin bozulması gibi. 12 yıldır seagate kullanıyorum. Bu markaya artık bir süre şüphe ile yaklaşacağım. WD de buna karşılık güzel ataklar yapıyor. Eskiden bu markayı hayatta almam derdim. Ama şimdi bakıyorum da iyi diskler yapıyor. Yapsın da böylece belki biraz rekabet kızışır. En sonunda bu bizlere yarayacak inşallah. Bakalım zaman gösterecek.