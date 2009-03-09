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Seagate ve AMD, SATA-III demo gösterimi için iş birliğine gitti

SATA-I
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate ve AMD, SATA-III demo gösterimi için iş birliğine gitti
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Güncel standarda kıyasla (SATA-II) veri transfer hızını iki kart arttırması beklenen SATA-III teknolojisine yönelik geri sayım başladı. Depolama çözümleri üzerine çalışan firmalar, SATA-III destekli sürücüler için artık son hazırlıklarını yaparken, çipset üreticileri de yeni sürücüleri destekleyecek yonga setleri üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate ve yarıiletken dünyasının en büyüklerinden AMD, SATA-III için güç birliği yapıyor.

Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde SATA-I ve SATA-II desteği sunması beklenen SATA-III standardının 600MB/sn'lik maksimum veri transfer hızı sunması ve bu açıdan yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan enüstriyel uygulamlar gibi çok çeşitli alanlarda ciddi performans kazanımları sağlaması bekelniyor. Seagate tarafından geliştirilen SATA-III destekli sürücünün, SATA-II uyumlu Barracuda 7200.12 sürücüsüne karşı yaklaşık iki kata varan oranda daha yükske veri transfer hızı sunduğu açıklandı.

Elimize ulaşan bilgilere göre Seagate'in SATA-III (SATA 6Gbps) destekli ilk sürücüsünü sene sonuna doğru duyurması beklenirken AMD'nin de SATA-III kullanımına olanak tanıyan ilk yonga setini yıl içerisinde duyurması bekleniyor. Firmanı muhtemelen 8 serisi yonga seti ailesiyle birlikte SATA-III desteği sunmaya başlayacak fakat bu noktada firmanın hazırlayacağı yeni güney köprülerinden hangisinin destek verecek ilk çözüm olacağı en azından şimdilik resmi olarak açıklanmış değil.


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test.test.teron 10 yıl
yeni bir arabirime ihtiyaç yok... harddiskleri Pci-e (v2.0)ile uyumlu hale getirsinler yeter.. toplam bantgenişliği SATA-III ün bile 10 katından daha fazla... OCZ nin Z drive da olduğu gibi.
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OverClocK1ng 10 yıl
AMD taraftarıyım bu habere sevindim ancak böyle bir atağı Seagate değilde WD den beklerdim açıkcası.

Nasıl olacak o. Sata yı zaten Seagate icat etti. Geliştiren de o. WD böyle şeylerle uğraşmıyor. Her türlü Seagate in borusu öter...
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Network KILLER 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Nasıl olacak o. Sata yı zaten Seagate icat etti. Geliştiren de o. WD böyle şeylerle uğraşmıyor. Her türlü Seagate in borusu öter...


dostum güç ve pazar payı kimin elindeyse standartları o belirliyor. Mesela Blue-ray ile HD-DVD kapışmasında Sony, Toshiba'yı devirdi. HD-DVD ülkemize bile gelmeden bitti gitti. Şimdi tabii ki yıllardır süren bir seagate hükümdarlığı var. Rekabet olmalı diye düşünüyorum. Güçlü olanlar genelde pek müşteri memnuniyetine bakmaz oldu. Seagate'in son seri disklerindeki sorunlar ve bu sorunları bir türlü kabullenmemesi, sonradan hatayı kabul edip güncelleme çıkarması ama yine de disklerin bozulması gibi. 12 yıldır seagate kullanıyorum. Bu markaya artık bir süre şüphe ile yaklaşacağım. WD de buna karşılık güzel ataklar yapıyor. Eskiden bu markayı hayatta almam derdim. Ama şimdi bakıyorum da iyi diskler yapıyor. Yapsın da böylece belki biraz rekabet kızışır. En sonunda bu bizlere yarayacak inşallah. Bakalım zaman gösterecek.
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justbejust 10 yıl
güzel haber, amd intel'i de SataIII için zorlasın.
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max975 10 yıl
çok sevindirici bir haber bakalım bunu destekleyen hdd ler cıkacakmı?
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XivA 10 yıl
ssd ler malı götürünceye kadar (3-5 yıl) yapın bakalım napacaksınız. ondan sonra seagate in işi bitik.
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Batuist 10 yıl
Bu performans değerlerini ancak SSD ler ile görebiliriz.. O da bizim için uzun bir zaman sonra demek...
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Vuze 10 yıl
güzel bişey bakalım resimdeki gibidir inşallah hızları
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Huzur_02 10 yıl
anlamadığım 7200 RPM li bi HDD nasıl o kadar yüüksek bi bant genişliğine çıkar
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Harlequinn 10 yıl
koy disklere 1gb tampon bellek olsun bitsin..2 senede 1 arabirim değişiyor ne bu yaa
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husNUKE 10 yıl
şu an bizim kullandığım diskleri hiç etkilemeyecek bir gelişme, normal 7200rpmler 140mb uzerine çıkamıyor, ama yakında 300mb uzerinde hızlara çıkan ssdler çıkınca sata3 işe yarar ya da 15000rpm lik yeni nesil diskler 300mb üzerine çıkabilir
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melyyh 10 yıl
sata dan sata2 ye geçerkende 2 katı performans artıcak diyolardı. açıkçası sata 3 ün elle tutulur bi yenilik getireceğine inanmıyorum. %30 performans artışı bile sağlamıyacaktır kanısındayım...
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showstopper41 10 yıl
Bende Sata 1 ve Sata 2 HDD ler var. Hepsi %100 e yakın dolu. Doldukça performansları nasıl olsa düşecek. Sata 1 ve Sata 2 arasında %20-%30 kadar bir hız farkı var. Zaten benim için HDD nin hızlı olması çok önemli bir etken değil. Bozulmaması ve az ısınması önemli. Peformansa çok önem vermeyen kullanıcılar için pek bir şey fark etmeyecek.
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petsiyehable 10 yıl
ssd ler 4 sene ye yaygınlaşır diyenler bu haberı okusunlar. bence daha 10 sene hard drive lar kullanılır.ssd lerde alanların elinde patlar 5 sene sonra 2 tb ssd olur sana 150 dolar :)
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