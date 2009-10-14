Seagate'den yeni ağ depolama sunucusu: BlackArmor 110

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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama ailesini yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın son kullanıcıları hedef aldığı BlackArmor NAS 110 isimli ağ depolama sunucusu, 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Sadece 61mm kalınlığında olan sunucu üzerinde Ethernet ve USB bağlantılarına yer veriliyor.

Uzaktan erişimle kontrol olanağı tanıyan ağ depolama sunucu ayrıca tek tuşla veri yedekleme desteği de sunuyor. SafetyDrill+ yazılımı ile sistem geri yükleme desteği de sunan BlackArmor NAS 110, DLNA uyumlu cihazlara veya Apple iTunes yüklü bilgisayarlara medya dosyalarının akışını sağlayabiliyor ayrıca veri güvenliği adına 256-bit donanımsal şifreleme desteği de sunuyor.

Seagate'in 1TB ve 2TB kapasiteli BlackArmor NAS 110 modeli yurt dışında sırasıyla 230$ ve 350$'lık fiyatlandırma ile satışa sunuluyorlar.