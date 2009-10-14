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Seagate'den yeni ağ depolama sunucusu: BlackArmor 110

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den yeni ağ depolama sunucusu: BlackArmor 110
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama ailesini yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın son kullanıcıları hedef aldığı BlackArmor NAS 110 isimli ağ depolama sunucusu, 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Sadece 61mm kalınlığında olan sunucu üzerinde Ethernet ve USB bağlantılarına yer veriliyor.

Uzaktan erişimle kontrol olanağı tanıyan ağ depolama sunucu ayrıca tek tuşla veri yedekleme desteği de sunuyor. SafetyDrill+ yazılımı ile sistem geri yükleme desteği de sunan BlackArmor NAS 110, DLNA uyumlu cihazlara veya Apple iTunes yüklü bilgisayarlara medya dosyalarının akışını sağlayabiliyor ayrıca veri güvenliği adına 256-bit donanımsal şifreleme desteği de sunuyor.

Seagate'in 1TB ve 2TB kapasiteli BlackArmor NAS 110 modeli yurt dışında sırasıyla 230$ ve 350$'lık fiyatlandırma ile satışa sunuluyorlar.


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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar ben sahsen sorunların kaynagının naklıyeden kaynaklandıgına bahse girerim bizim milletimiz urunu fırlatır dusurur napar eder hasar verın ben sahsen kendı gozumle tanık oldum tasıma sırasında sanırım fırmanın bır sucu yoktur bahsedılen fırma sektorunde bır dunya devlerı arasında yer almaktadır saygılar teskuler...
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CRaFTY_35 5 yıl
Merhabalar,

Seagate 4 bay NAS Server 16TB kapasiteli satılık. birkaç ay önce satın aldım, ilgilenen olursa pm atsın.

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar dayanıklılık diyorsanız seagate alıcaksınız. bende yıllardır laptop olsun masa ustu olsun + taşınabilir hdd sürekli seagate şükürler olsun taş gibiler ve çalışır durumdalar 1kb verim kaybolmuş değil. Bence arkadaşın şansına çıkmış, bende çok övülen linksys modem aldım 400 lira bayıldım gold bilgisayardan 1 kere kullanamadım 2 ay boyunca servislerde gezdi ve para iadesi istediğim zaman ise bana dedikleri tek şey %40 para keseriz şukadar gün kullandın bu ürünü :)) gülüyorum ama yapıcak bişey yok. Bende Linksys almam artık arkadaşta haklı olarak bırakında seagate almasın sütten ağzı yanmış yoğurda hiç bakarmı.
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DH Misafiri 9 yıl
Kimi Seagate'i yerden yere vurmuş, kimi yüceltmiş. Herkes kendince haklı burada.
Bu tür arızalar tüm markaların ürünlerinde yaşanabiliyor.
Mesela greenk WD 1TB Home Edition tavsiye etmiş. İşin komik tesadüfü şudur ki, WD 1TB Home Edition almıştım kendime ve benim de yaklaşık olarak 900 küsür GB'si dolmuştu. İçinde çok nadir bulunan konser kayıtları vs. vardı. Noldu? 6 ay dolmadan bozuldu. Servis tamir edemedi. Ellerinde muadil ürün de yoktu. Para iadesi aldım. Ama onca verim gitti.
Demek ki herkesin kısmeti kendineymiş.
Şimdi alacağım HDD'yi Seagate seçeceğim mesela. Belki aynı sorunu bunda da yaşayacağım. Yaşayıp göreceğiz :)
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ExECaLiBuR 9 yıl
Ağ depolamadan ziyade artık 4lü, 5li hdd kutusu üretip ülkemizde satışını gerçekleştirseler daha makbule geçer. Yeterince ağ depolayıcısı mevcut. Hdd mevcut. Ama adam gibi kutu yok. Tekli kutular kablo ve adaptör yığınına döndü.
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greenk 10 yıl
Rusty
Yerden havadan her yerden vururum. Haklıyım kim olsa tanımam.
2 tane alıyorum ve ikisinde de aynı hata malum firma seagate olunca trilyarda 1 hata yapar ya.
500 tl verdim o saçma aletlere karşılında 900 gb verimi kaybetti ve üstüne seagate iyi dicem :):)
sertacaygun
WD 1TB My Book2 Essential öneririm
e-sata giriş olsun diyorsan da
WD 1TB Home Edition tavsiye ederim.
Unutmadan seagate marka mı?
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phobia 10 yıl
@Rusty
"Birilerine denk gelmiş 2-3 üretim hatalı malzeme" sözü 7200.11 serisi için yaşanan sorun ve kayıpları küçümseyici bir ifade olmuş, eğer senin de 100'lerce GB verin gitseydi emin ol böyle demezdin !!! Kullanıcıların artık Seagate'e güvenmemesi gayet normal, ben de onlardan biriyim çünkü...
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Rusty 10 yıl
Bi kere üretim hatası olmuş ya bizim Türk milleti yerden yere vurmasını bilir.Nasıl Antep de 2 çocuğu kaçırmaya çalışan kişi "kayserideki 3 çocuğu kaçıran, çocuk tecavüzcüsü" olduysa bu ürünlerde de aynısını yapmakta üstümüze yok.Şimdiye kadar hep seagate kullandım biri daha tık demedi.4.3Gb barracuda harddiskim bile p3 makinemde tıkır tıkır çalışıyor.Birilerine denk gelmiş 2-3 üretim hatalı malzeme, sanki ürettikleri tüm ürünler 5 para etmez...
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sertacaygun 10 yıl
greenk; Seagate haricinde ne önerirsin , ya da ne kullanmak istersin ?
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ender23 10 yıl
10-11 senedir hddlerimin hepsi seagete ki hariciler bile seagete daha birkere sorun yaşamayı bırak memnuniyetsiz bile olmadım
baya şansız bir kalabalık toplaplanmış buraya:)
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acbold 10 yıl
acın büyük anlıyorumda :) seagate den başka harddisk alcağımıda sanmıyorum.
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greenk 10 yıl
acbold
Birinde 400 gb
diğerinde 500 gb
gitti nereye laf yok. Bedava seagate verseler almam. Seagate'i zamanında marka biliyordum. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Kullandıktan sonra hiç para etmediğini anladım.
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