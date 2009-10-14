Seagate'den yeni ağ depolama sunucusu: BlackArmor 110

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, BlackArmor serisi ağ depolama ailesini yeni bir model ile genişletiyor. Firmanın son kullanıcıları hedef aldığı BlackArmor NAS 110 isimli ağ depolama sunucusu, 1TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Sadece 61mm kalınlığında olan sunucu üzerinde Ethernet ve USB bağlantılarına yer veriliyor.
Uzaktan erişimle kontrol olanağı tanıyan ağ depolama sunucu ayrıca tek tuşla veri yedekleme desteği de sunuyor. SafetyDrill+ yazılımı ile sistem geri yükleme desteği de sunan BlackArmor NAS 110, DLNA uyumlu cihazlara veya Apple iTunes yüklü bilgisayarlara medya dosyalarının akışını sağlayabiliyor ayrıca veri güvenliği adına 256-bit donanımsal şifreleme desteği de sunuyor.
Seagate'in 1TB ve 2TB kapasiteli BlackArmor NAS 110 modeli yurt dışında sırasıyla 230$ ve 350$'lık fiyatlandırma ile satışa sunuluyorlar.
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Seagate 4 bay NAS Server 16TB kapasiteli satılık. birkaç ay önce satın aldım, ilgilenen olursa pm atsın.
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Bu tür arızalar tüm markaların ürünlerinde yaşanabiliyor.
Mesela greenk WD 1TB Home Edition tavsiye etmiş. İşin komik tesadüfü şudur ki, WD 1TB Home Edition almıştım kendime ve benim de yaklaşık olarak 900 küsür GB'si dolmuştu. İçinde çok nadir bulunan konser kayıtları vs. vardı. Noldu? 6 ay dolmadan bozuldu. Servis tamir edemedi. Ellerinde muadil ürün de yoktu. Para iadesi aldım. Ama onca verim gitti.
Demek ki herkesin kısmeti kendineymiş.
Şimdi alacağım HDD'yi Seagate seçeceğim mesela. Belki aynı sorunu bunda da yaşayacağım. Yaşayıp göreceğiz :)
Yerden havadan her yerden vururum. Haklıyım kim olsa tanımam.
2 tane alıyorum ve ikisinde de aynı hata malum firma seagate olunca trilyarda 1 hata yapar ya.
500 tl verdim o saçma aletlere karşılında 900 gb verimi kaybetti ve üstüne seagate iyi dicem :):)
sertacaygun
WD 1TB My Book2 Essential öneririm
e-sata giriş olsun diyorsan da
WD 1TB Home Edition tavsiye ederim.
Unutmadan seagate marka mı?
"Birilerine denk gelmiş 2-3 üretim hatalı malzeme" sözü 7200.11 serisi için yaşanan sorun ve kayıpları küçümseyici bir ifade olmuş, eğer senin de 100'lerce GB verin gitseydi emin ol böyle demezdin !!! Kullanıcıların artık Seagate'e güvenmemesi gayet normal, ben de onlardan biriyim çünkü...
baya şansız bir kalabalık toplaplanmış buraya:)
Birinde 400 gb
diğerinde 500 gb
gitti nereye laf yok. Bedava seagate verseler almam. Seagate'i zamanında marka biliyordum. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Kullandıktan sonra hiç para etmediğini anladım.