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Seagate,FreeAgent Mac'leri yeniledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,7b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Depolama dünyasının lider isimlerinden Seagate,Mac kullanıcılarına hitap eden Time Machine uyumlu harici harddisklerinde güncellemeye gitti.Yeni FreeAgent Go Pro for Mac 2,5”lik sürücüsü ile kullanıcılara taşınabilirlikte kolaylık sağlarken FireWire 400 ve USB bağlantılarının yanında FireWire 800 bağlantısıyla ve 7200 devir/dakika hızıylada dikkat çekiyor.250GB,320GB ve 500GB depolama alanlarıyla bu ay içersinde satışa sunulacak FreeAgent Go Pro for Mac için satış fiyatları ise sırasıyla 130 Dolar,150 Dolar ve 190 Dolar olarak belirlenmiş

FreeAgent Go Pro for Mac

Seagate, FreeAgent Desk for Mac modelinde de güncellemeye giderek 1.5TB olan maksimum depolama alanını 2TB'a çıkartmış.FireWire 400,800 ve USB girişlerine sahip cihazın fiyatıysa güncellemeye rağmen değişikliğe gidilmeyerek 340 Dolarda kaldı.

FreeAgent Desk for Mac


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Python 10 yıl
fiyatı aşırı pahallı
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face1tr 10 yıl
2,5" hemde 7200 rpm .. oh ne güzel, tabi fiyatlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil :(
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TELESCOPE 10 yıl
herkesin kullanmasını istemiyorlar galiba,
fiyata bakıyırsa
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