Galaksi değil, adeta kozmik ansiklopedi! İşte NGC 253 galaksisinin çarpıcı görseli

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan NGC 253 galaksisi binlerce farklı renk tonunda gözlemlenerek adeta galaktik bir mozaik haline getirildi. Aynı zamanda Heykeltıraş Galaksisi olarak da bilinen galaksinin yeni görüntüsü, Avrupa Güney Gözlemevi’ne ait VLT teleskobunun MUSE aracıyla toplandı. Görüntü, yalnızca galaksinin genel yapısını değil aynı zamanda yıldız oluşum bölgeleri ve gaz yapıları gibi binlerce detayı daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Kozmik ansiklopedi

Tam Boyutta Gör Galaksiler; yıldızlar, gaz ve tozdan oluşur. Bu yapı taşları farklı dalga boylarında ışık yayar. Dolayısıyla bir galaksi görüntüsünde renk sayısı ne kadar fazlaysa, içerdiği bilgi de o kadar fazladır. Dolayısıyla NGC 253 için “kozmik ansiklopedi” tanımını yapmak hatalı olmayacaktır. Geleneksel görüntüler sadece birkaç renk içerirken, bu yeni harita binlerce renk tonu içeriyor.

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Toplam 50 saatlik gözlem süresi boyunca elde edilen 100 farklı poz, galaksinin yaklaşık 65.000 ışık yılı uzunluğundaki kısmını kapsıyor. Ortaya çıkan mozaik görüntü, yıldız oluşumlarının neredeyse bireysel yıldız ölçeğinde incelenmesine olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Bu ayrıntılı bakış sayesinde ekip, daha önce bilinmeyen 500 gezegenimsi bulutsu keşfetti. Güneş benzeri yıldızların ömrünün son evresinde dışa püskürttüğü gaz ve tozdan oluşan bu yapılar, özellikle galaksiler arası mesafe ölçümünde önemli bir rol oynuyor. Bu denli yüksek sayıda bulutsu tespitinin Samanyolu dışındaki galaksilerde çok nadir olduğu vurgulanıyor.

Araştırma henüz bitmiş değil. Ekip şimdi, NGC 253’teki sıcak gaz akışlarını inceleyerek bu süreçlerin galaksinin kimyasını nasıl etkilediğini ve yeni yıldızların oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu araştırmayı hedefliyor.

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