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    Seyyar güneş paneli! 10 binlik powerbank'i ne kadar zamanda şarj etti?

    Alternatif enerji kaynaklarının popülaritesi hızla yükselirken, güneş panelleri doğal olarak en çok konuşulan çözümler arasında yer alıyor. BigBlue'nun  taşınabilir modeline sizin için göz attık.

    Güneş panelleri evlerin çatısında veya bahçelerde gölgelik alanların üstlerinde sıklıkla kullanılır hale geldi. Şebeke dışında bir hayat kurmak isteyenler için olmazsa olmaz çözümlerden biri olan güneş panellerinin küçük boyutta olanları ne kadar işe yarıyor? Bu ürünleri almaya değer mi, alırsanız ne kadar verim alabilirsiniz?

    Bu videoda, editörlerimizden Cem Sünbül'ün karavan hayatına da faydası olur mu düşüncesiyle denediğimiz BigBlue Solar Power 28'in özelliklerine, kullanımına ve 10 bin MHA kapasiteli bir powerbank'i 0'dan 100'e doldurmayı denedik.

    Video Akışı

    00:00 Giriş

    00:46 Kullanım senaryoları

    01:10 Big Blue Solar Charger özellikler, malzeme kalitesi, kullanım

    03:52 Neleri şarj edebilir? Güneş açısına göre şarj denemeleri

    07:10 Sıfırlanmış Powerbank'i şarj için güneşe terk ediyoruz

    08:50 Panellerdeki ışıltı

    09:45 Güneş etkisini kaybetti, powerbank'te son durum

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