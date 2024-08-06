Seyyar güneş paneli! 10 binlik powerbank'i ne kadar zamanda şarj etti?

Güneş panelleri evlerin çatısında veya bahçelerde gölgelik alanların üstlerinde sıklıkla kullanılır hale geldi. Şebeke dışında bir hayat kurmak isteyenler için olmazsa olmaz çözümlerden biri olan güneş panellerinin küçük boyutta olanları ne kadar işe yarıyor? Bu ürünleri almaya değer mi, alırsanız ne kadar verim alabilirsiniz?
Bu videoda, editörlerimizden Cem Sünbül'ün karavan hayatına da faydası olur mu düşüncesiyle denediğimiz BigBlue Solar Power 28'in özelliklerine, kullanımına ve 10 bin MHA kapasiteli bir powerbank'i 0'dan 100'e doldurmayı denedik.
Video Akışı
00:00 Giriş
00:46 Kullanım senaryoları
01:10 Big Blue Solar Charger özellikler, malzeme kalitesi, kullanım
03:52 Neleri şarj edebilir? Güneş açısına göre şarj denemeleri
07:10 Sıfırlanmış Powerbank'i şarj için güneşe terk ediyoruz
08:50 Panellerdeki ışıltı
09:45 Güneş etkisini kaybetti, powerbank'te son durum