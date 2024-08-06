Seyyar güneş paneli! 10 binlik powerbank'i ne kadar zamanda şarj etti?

Alternatif enerji kaynaklarının popülaritesi hızla yükselirken, güneş panelleri doğal olarak en çok konuşulan çözümler arasında yer alıyor. BigBlue'nun taşınabilir modeline sizin için göz attık.

Güneş panelleri evlerin çatısında veya bahçelerde gölgelik alanların üstlerinde sıklıkla kullanılır hale geldi. Şebeke dışında bir hayat kurmak isteyenler için olmazsa olmaz çözümlerden biri olan güneş panellerinin küçük boyutta olanları ne kadar işe yarıyor? Bu ürünleri almaya değer mi, alırsanız ne kadar verim alabilirsiniz?

Bu videoda, editörlerimizden Cem Sünbül'ün karavan hayatına da faydası olur mu düşüncesiyle denediğimiz BigBlue Solar Power 28'in özelliklerine, kullanımına ve 10 bin MHA kapasiteli bir powerbank'i 0'dan 100'e doldurmayı denedik.

Video Akışı

00:00 Giriş

00:46 Kullanım senaryoları

01:10 Big Blue Solar Charger özellikler, malzeme kalitesi, kullanım

03:52 Neleri şarj edebilir? Güneş açısına göre şarj denemeleri

07:10 Sıfırlanmış Powerbank'i şarj için güneşe terk ediyoruz

08:50 Panellerdeki ışıltı

09:45 Güneş etkisini kaybetti, powerbank'te son durum

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