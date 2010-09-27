Sharp Galapagos serisi elektronik kitap okuyucularını tanıttı

Elektronik kitap okuyucusu pazarına gireceğini bir süre önce açıklayan Sharp, Galapagos adını verdiği eKitap okuyucularını ve içerik platformunu duyurdu. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 5.5-inç ve 1366 x 800 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.8-inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneğine sahip olan elektronik kitap okuyucuları, 802.11n WiFi desteği ile kablosuz iletişim desteği de sunuyorlar. HTML, PDF, ePUB ve Sharp?ın kendi geliştirdiği XMDF formatlarına destek sunan yeni eKitap okuyucularından 5.5-inç büyüklüğündeki model Kırmızı ve Gümüş, 10.8-inç büyüklüğündeki model ise sadece Siyah renk seçenekleriyle kullanıma sunuluyor.

Aralık ayında Japonya'da lanse edilecek içerik platformu, 30,000 kitap, dergi ve gazete ile başlayacak ve zamanla oyun, film ve diğer çoklu ortam içerikleriyle zenginleştirilecek. Sharp, Galapagos serisi elektronik kitap okuyucuları için henüz herhangi bir fiya bilgisi açıklamadı.