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Sharp'dan kapaklı tasarıma ve güneş paneline sahip cep telefonu; SH6230C

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20b
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5
Diğer
knight
Haber Editörü
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Japonya'nın sayılı cep telefonu üreticilerinden Sharp, güneş panelli SH6230C modelini dünyanın en büyük pazarlarından Çin'de satışına başlıyor. 2009 yılında güneş paneline sahip modellerini Japon teknoloji meraklılarının huzuruna çıkaran ve çevrecilerin olumlu tepkileriyle karşılaşan Sharp'ın ilk kez farklı bir ülkede bu tür modellerini sattığı ifade ediliyor. Bunlara ek olarak Sharp güneş panelli çözümlere talebin daha da artması durumunda global pazara açılabileceklerinin ilk sinyalini vermiş oldu.

Kapaklı tasarıma sahip SH6230C'nin bilinen özellikleri arasında 2.9 inç ekran ve 5 megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera yer alırken fiyatla ilgili detay verilmedi.

 


http://sharp-world.com/corporate/news/100127.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bu telefondan almak istiyorum .....
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sotoxs 9 yıl
tasarım olmamış çok nostaljik göründü bir an aklıma panasonic geldi, vardı 32 mb hafızalı böyle kapaklı bir modeli.
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shavkat 9 yıl
Bu kapakli tasarrimda nedense cok fazla seviliyor Japonlarda, o panelde normal dolum suresinden hayli uzun surer sanirim
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş , şarj aletine gerek yok :D
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Kissed by Fire 9 yıl
Tasarım süper, Ekran yeterli. Düşünülebilir.
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