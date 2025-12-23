Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İtalya’dan kritik perovskit-silikon tandem güneş enerjisi adımı

    Eni ve FuturaSun, perovskit-silikon tandem modüller geliştirmek üzere SunXT girişimini kurdu. Yeni girişim, Avrupa’da yüksek verimli güneş teknolojisinin Ar-Ge ve üretimini tek çatı altında topluyor.

    İtalya’dan kritik perovskit-silikon tandem güneş enerjisi adımı Tam Boyutta Gör
    İtalyan enerji devi Eni ve fotovoltaik modül üretiminde Avrupa’nın önde gelen oyuncularından FuturaSun, güneş enerjisi teknolojilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere güçlerini birleştirdi. İki şirket, standart silikon panellerin verimlilik sınırlarını aşmayı hedefleyen perovskit-silikon tandem güneş modülleri geliştirmek ve ticari ölçekte üretmek amacıyla SunXT adında yeni bir ortak girişim kurdu.

    Avrupa’da yeni güneş girişimi

    Bu stratejik yapılanmada hisse dağılımı, FuturaSun’ın endüstriyel uzmanlığını yansıtacak şekilde yüzde 56,1 FuturaSun ve Eni’nin kurumsal girişim sermayesi şirketi Eniverse aracılığıyla yüzde 43,9 olarak belirlendi.

    İtalya’dan kritik perovskit-silikon tandem güneş enerjisi adımı Tam Boyutta Gör
    FuturaSun, yeni girişimi değerlendirirken SunXT’in kökenini Solertix adlı teknoloji odaklı bir startuptan aldığını belirtti. Avrupa’da perovskit hücrelerini geliştiren ilk şirketlerden biri olan Solertix, artık FuturaSun grubunun tandem fotovoltaik alanındaki İtalyan mükemmeliyet merkezi olarak faaliyet gösterecek. Solertix, Haziran 2024’te 2,6 cm² aktif yüzeye sahip mini perovskit güneş panelleri üretmiş ve yüzde 20,7 enerji dönüşüm verimliliği elde etmişti. Şirket, FuturaSun tarafından Haziran 2023’te satın alınmıştı.

    Eni, yenilenebilir enerji kolu Plenitude aracılığıyla Kasım ayında ABD merkezli perovskit güneş teknolojisi geliştiricisi Swift Solar ile bir ortaklık da duyurmuştu. Bu işbirliği kapsamında Swift Solar’ın teknolojisinin ABD’deki Plenitude güneş tesisinde pilot ölçekli testleri ve uzun vadeli tedarik değerlendirmeleri yapılacak. Plenitude, 2030 yılına kadar 15 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefliyor.

    SunXT’in kurulması, Avrupa’da perovskit-silikon tandem modüller alanında Ar-Ge ve üretimi bir araya getiren stratejik bir adım olması açısından önemli. Zira bu alandaki lider de Çinli şirket LONGi. Şirketin bu alanda yüzde 34,85 gibi oldukça iddialı bir rekoru bulunuyor.

    Bu paneller neden önemli?

    Perovskit-silikon tandem güneş hücreleri, geleneksel silikon hücrelerin üzerine eklenen perovskit katmanı ile ışığı daha verimli şekilde yakalayan ileri teknoloji fotovoltaik çözümlerdir. Silikon hücreler genellikle kırmızı ve yakın kızılötesi ışığı iyi dönüştürürken, perovskit katmanı mavi ve yeşil ışığı daha etkin şekilde absorbe eder. Bu yapı sayesinde tek bir malzemeyle elde edilebilecek maksimum verimlilik sınırının ötesine geçilir ve enerji dönüşüm verimliliği ciddi şekilde artırılır. Tandem tasarım, daha az alanda daha yüksek enerji üretimi sağlar ve üretim maliyetleri düşürülebilir. Bu nedenle perovskit-silikon tandem modüller, hem geleneksel fotovoltaik çözümlerle kıyaslandığında verimliliği artırması, hem de yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı ve ekonomik şekilde yükseltebilmesi açısından güneş enerjisi sektöründe büyük önem taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    check aırbag ne demek ford f-max neden tutulmuyor adidas mı nike mı belediye otomat izni dtv nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum