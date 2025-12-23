İtalya’dan kritik perovskit-silikon tandem güneş enerjisi adımı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İtalyan enerji devi Eni ve fotovoltaik modül üretiminde Avrupa’nın önde gelen oyuncularından FuturaSun, güneş enerjisi teknolojilerinde yeni bir dönem başlatmak üzere güçlerini birleştirdi. İki şirket, standart silikon panellerin verimlilik sınırlarını aşmayı hedefleyen perovskit-silikon tandem güneş modülleri geliştirmek ve ticari ölçekte üretmek amacıyla SunXT adında yeni bir ortak girişim kurdu.

Avrupa’da yeni güneş girişimi

Bu stratejik yapılanmada hisse dağılımı, FuturaSun’ın endüstriyel uzmanlığını yansıtacak şekilde yüzde 56,1 FuturaSun ve Eni’nin kurumsal girişim sermayesi şirketi Eniverse aracılığıyla yüzde 43,9 olarak belirlendi.

Tam Boyutta Gör FuturaSun, yeni girişimi değerlendirirken SunXT’in kökenini Solertix adlı teknoloji odaklı bir startuptan aldığını belirtti. Avrupa’da perovskit hücrelerini geliştiren ilk şirketlerden biri olan Solertix, artık FuturaSun grubunun tandem fotovoltaik alanındaki İtalyan mükemmeliyet merkezi olarak faaliyet gösterecek. Solertix, Haziran 2024’te 2,6 cm² aktif yüzeye sahip mini perovskit güneş panelleri üretmiş ve yüzde 20,7 enerji dönüşüm verimliliği elde etmişti. Şirket, FuturaSun tarafından Haziran 2023’te satın alınmıştı.

Eni, yenilenebilir enerji kolu Plenitude aracılığıyla Kasım ayında ABD merkezli perovskit güneş teknolojisi geliştiricisi Swift Solar ile bir ortaklık da duyurmuştu. Bu işbirliği kapsamında Swift Solar’ın teknolojisinin ABD’deki Plenitude güneş tesisinde pilot ölçekli testleri ve uzun vadeli tedarik değerlendirmeleri yapılacak. Plenitude, 2030 yılına kadar 15 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefliyor.

SunXT’in kurulması, Avrupa’da perovskit-silikon tandem modüller alanında Ar-Ge ve üretimi bir araya getiren stratejik bir adım olması açısından önemli. Zira bu alandaki lider de Çinli şirket LONGi. Şirketin bu alanda yüzde 34,85 gibi oldukça iddialı bir rekoru bulunuyor.

Bu paneller neden önemli?

Perovskit-silikon tandem güneş hücreleri, geleneksel silikon hücrelerin üzerine eklenen perovskit katmanı ile ışığı daha verimli şekilde yakalayan ileri teknoloji fotovoltaik çözümlerdir. Silikon hücreler genellikle kırmızı ve yakın kızılötesi ışığı iyi dönüştürürken, perovskit katmanı mavi ve yeşil ışığı daha etkin şekilde absorbe eder. Bu yapı sayesinde tek bir malzemeyle elde edilebilecek maksimum verimlilik sınırının ötesine geçilir ve enerji dönüşüm verimliliği ciddi şekilde artırılır. Tandem tasarım, daha az alanda daha yüksek enerji üretimi sağlar ve üretim maliyetleri düşürülebilir. Bu nedenle perovskit-silikon tandem modüller, hem geleneksel fotovoltaik çözümlerle kıyaslandığında verimliliği artırması, hem de yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı ve ekonomik şekilde yükseltebilmesi açısından güneş enerjisi sektöründe büyük önem taşıyor.

