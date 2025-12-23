İtalya’dan kritik perovskit-silikon tandem güneş enerjisi adımı

Avrupa’da yeni güneş girişimi
Bu stratejik yapılanmada hisse dağılımı, FuturaSun’ın endüstriyel uzmanlığını yansıtacak şekilde yüzde 56,1 FuturaSun ve Eni’nin kurumsal girişim sermayesi şirketi Eniverse aracılığıyla yüzde 43,9 olarak belirlendi.
Eni, yenilenebilir enerji kolu Plenitude aracılığıyla Kasım ayında ABD merkezli perovskit güneş teknolojisi geliştiricisi Swift Solar ile bir ortaklık da duyurmuştu. Bu işbirliği kapsamında Swift Solar’ın teknolojisinin ABD’deki Plenitude güneş tesisinde pilot ölçekli testleri ve uzun vadeli tedarik değerlendirmeleri yapılacak. Plenitude, 2030 yılına kadar 15 GW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefliyor.
SunXT’in kurulması, Avrupa’da perovskit-silikon tandem modüller alanında Ar-Ge ve üretimi bir araya getiren stratejik bir adım olması açısından önemli. Zira bu alandaki lider de Çinli şirket LONGi. Şirketin bu alanda yüzde 34,85 gibi oldukça iddialı bir rekoru bulunuyor.
Bu paneller neden önemli?
Perovskit-silikon tandem güneş hücreleri, geleneksel silikon hücrelerin üzerine eklenen perovskit katmanı ile ışığı daha verimli şekilde yakalayan ileri teknoloji fotovoltaik çözümlerdir. Silikon hücreler genellikle kırmızı ve yakın kızılötesi ışığı iyi dönüştürürken, perovskit katmanı mavi ve yeşil ışığı daha etkin şekilde absorbe eder. Bu yapı sayesinde tek bir malzemeyle elde edilebilecek maksimum verimlilik sınırının ötesine geçilir ve enerji dönüşüm verimliliği ciddi şekilde artırılır. Tandem tasarım, daha az alanda daha yüksek enerji üretimi sağlar ve üretim maliyetleri düşürülebilir. Bu nedenle perovskit-silikon tandem modüller, hem geleneksel fotovoltaik çözümlerle kıyaslandığında verimliliği artırması, hem de yenilenebilir enerji kapasitesini hızlı ve ekonomik şekilde yükseltebilmesi açısından güneş enerjisi sektöründe büyük önem taşıyor.