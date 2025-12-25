Atıl kömür madeni artık 30 bin eve temiz güneş enerjisi sağlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Batı Maryland’de üretim ömrünü tamamladıktan sonra terk edilen geniş bir kömür madeni sahası, kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından eyaletin en büyük güneş enerjisi santraline dönüştürüldü. 160 megavat (MW) kurulu güce sahip tesis, bugün itibarıyla 324 bin güneş paneliyle yılda 30 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek temiz enerji üretiyor.

Atıl maden alanları enerji üretimine sokuluyor

Güneş santrali, geçmişte yoğun madencilik faaliyetleri nedeniyle şekillenmiş, ekonomik olarak işlevini yitirmiş bir kömür ocağı sahası üzerine kuruldu. Yıllar süren kazı faaliyetlerinin ardından atıl kalan arazi, detaylı zemin çalışmaları ve mühendislik uygulamalarıyla enerji üretimine uygun hale getirildi. Rehabilite edilmiş maden arazisinin tamamına yayılan paneller, bölgenin topografyasına uyum sağlayacak şekilde konumlandırıldı.

Bu dönüşüm, eski sanayi ve maden alanlarının yeniden değerlendirilmesini ifade eden “brownfield” projelerinin öne çıkan örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Doğal yaşam alanlarına müdahale etmeden yenilenebilir enerji kapasitesini artırmayı amaçlayan bu yaklaşım, çevresel sürdürülebilirlik açısından da dikkat çekiyor. Kömür çıkarımıyla çevresel baskı oluşturan bir alanın, karbon salımı olmayan bir üretim merkezine dönüştürülmesi, enerji dönüşümünün somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tesisin geliştirme süreci 2020 yılında başladı ve inşaat aşaması, geçmiş madencilik faaliyetlerinin bıraktığı karmaşık arazi yapısı nedeniyle titiz bir planlama gerektirdi. Buna rağmen proje planlandığı şekilde tamamlandı ve bölgenin enerji altyapısına önemli bir katkı sunmaya başladı. Ayrıca santral, uzun vadede yerel ekonomiye vergi geliri sağlarken, inşaat sürecinde de istihdam yarattı.

Mevcut yapıyla Maryland’in en büyük güneş enerjisi tesisi konumuna gelen santral için ikinci bir genişleme aşaması da planlanıyor. Bu fazın tamamlanmasıyla birlikte toplam kurulu gücün 175 MW seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

