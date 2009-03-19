Shuttle'dan dokunmatik özellikli yeni Panel PC: X50

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Mini-bilgisayar profesyoneli Shuttle, ürün gamına dokunmatik kontrollü yeni bir Panel PC ekliyor. Firmanın "hepsi bir arada" sistemler pazarı için hazırladığı X50 isimli yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6" büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 3.6Kg ağırlığındaki sistem, Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor.

Tasarımıyla dikkat çeken Shuttle X50'nin sistem belleği 1GB olarak belirlenmiş. Depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan sistemin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si üstleniyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteği sunan ayrıca 1.3MP kamera, 6 kanal ses, 2 watt'lık çift hoparlör ve Gigabit ethernet gibi özelliklere de sahip olan sisteme işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

Shuttle, Intel'in Atom platformunu temel alan dokunmatik özellikli yeni Panel PC modeli X50 için henüz fiyat bilgisi açıklamadı.

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