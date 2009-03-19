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Shuttle'dan dokunmatik özellikli yeni Panel PC: X50

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Shuttle'dan dokunmatik özellikli yeni Panel PC: X50
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Mini-bilgisayar profesyoneli Shuttle, ürün gamına dokunmatik kontrollü yeni bir Panel PC ekliyor. Firmanın "hepsi bir arada" sistemler pazarı için hazırladığı X50 isimli yeni model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6" büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 3.6Kg ağırlığındaki sistem, Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinden güç alıyor.

Tasarımıyla dikkat çeken Shuttle X50'nin sistem belleği 1GB olarak belirlenmiş. Depolama için 160GB'lık sabit disk kullanan sistemin grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'si üstleniyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteği sunan ayrıca 1.3MP kamera, 6 kanal ses, 2 watt'lık çift hoparlör ve Gigabit ethernet gibi özelliklere de sahip olan sisteme işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition eşlik ediyor.

Shuttle, Intel'in Atom platformunu temel alan dokunmatik özellikli yeni Panel PC modeli X50 için henüz fiyat bilgisi açıklamadı.

Shuttle'dan dokunmatik özellikli yeni Panel PC: X50
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Vuze 10 yıl
tasarım ilginç çanta gibi bişey ancak tasınabilirlik zor gibi zira 4 kiloya yakın
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max975 10 yıl
çok ilginç bir tasarım olmuş..
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OverClocK1ng 10 yıl
Süper yav çanta gibi taşı
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XivA 10 yıl
çok garip bir tasarım. beğenmedim :S
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TuVNeRa 10 yıl
3.6 KG çok ağır
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kemalhirca 10 yıl
güzel yapmışlar ancak fiyatı baya tuzlu olacak
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