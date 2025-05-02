Windows 11 24H2, BitLocker'ı varsayılan olarak etkinleştiriyor

Microsoft uyarıda bulunmadan BitLocker'ı etkinleştiriyor
BitLocker'ın sürücü hızını ve performansını etkilediği biliniyor ancak daha önemlisi veri kaybına yol açabiliyor. Kullanıcı, Microsoft hesabına giriş yaptığında BitLocker otomatik olarak etkinleştiriliyor. Ancak, Microsoft, bu konuda uyarıda bulunmuyor. Ortalama bir kullanıcı için Microsoft hesabına erişimi kaybetmek verilerin kaybedilmesi demek. BitLocker anahtarlarının yedeklenmesi ve kurtarılması mümkün olduğu gibi Rufus ile işletim sistemi kurulumu sırasında BitLocker şifrelemesini devre dışı bırakmak mümkün. Ancak, Microsoft’un yine de kullanıcıyı açıkça uyarması gerekiyor.
Windows 11'de BitLocker şifreleme nasıl kapatılır?
Windows 11’de Ayarlar uygulamasına gidip Gizlilik ve Güvenlik altında Aygıt şifrelemesi bölümünde BitLocker şifrelemeyi kapatılabiliyor ve BitLocker kurtarma anahtarı görüntülenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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