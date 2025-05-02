Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2, BitLocker veya Aygıt Şifrelemesi özelliğini varsayılan olarak açıyor. BitLocker, şimdiye kadar yalnızca Pro versiyonlarda etkinleştiriliyordu, artık Home yüklü sistemlerde de şifreleme açık olarak geliyor. Yalnız, Microsoft’un bunu dayatması kullanıcıların pek hoşuna gitmedi.

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Microsoft uyarıda bulunmadan BitLocker'ı etkinleştiriyor

BitLocker'ın sürücü hızını ve performansını etkilediği biliniyor ancak daha önemlisi veri kaybına yol açabiliyor. Kullanıcı, Microsoft hesabına giriş yaptığında BitLocker otomatik olarak etkinleştiriliyor. Ancak, Microsoft, bu konuda uyarıda bulunmuyor. Ortalama bir kullanıcı için Microsoft hesabına erişimi kaybetmek verilerin kaybedilmesi demek. BitLocker anahtarlarının yedeklenmesi ve kurtarılması mümkün olduğu gibi Rufus ile işletim sistemi kurulumu sırasında BitLocker şifrelemesini devre dışı bırakmak mümkün. Ancak, Microsoft’un yine de kullanıcıyı açıkça uyarması gerekiyor.

Windows 11'de BitLocker şifreleme nasıl kapatılır?

Windows 11’de Ayarlar uygulamasına gidip Gizlilik ve Güvenlik altında Aygıt şifrelemesi bölümünde BitLocker şifrelemeyi kapatılabiliyor ve BitLocker kurtarma anahtarı görüntülenebiliyor.

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Windows 11 24H2, BitLocker'ı varsayılan olarak etkinleştiriyor