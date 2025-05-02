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    Anlık Bildirim

    Windows 11 24H2, BitLocker'ı varsayılan olarak etkinleştiriyor

    Microsoft, Windows 11 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminin tüm versiyonlarında BitLocker'ı varsayılan olarak etkinleştiriyor. Şifreleme özelliği, dikkat edilmezse veri kaybına yol açabiliyor.

    windows 11 24h2 bitlocker şifreleme otomatik açık Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2, BitLocker veya Aygıt Şifrelemesi özelliğini varsayılan olarak açıyor. BitLocker, şimdiye kadar yalnızca Pro versiyonlarda etkinleştiriliyordu, artık Home yüklü sistemlerde de şifreleme açık olarak geliyor. Yalnız, Microsoft’un bunu dayatması kullanıcıların pek hoşuna gitmedi.

    Microsoft uyarıda bulunmadan BitLocker'ı etkinleştiriyor

    BitLocker'ın sürücü hızını ve performansını etkilediği biliniyor ancak daha önemlisi veri kaybına yol açabiliyor. Kullanıcı, Microsoft hesabına giriş yaptığında BitLocker otomatik olarak etkinleştiriliyor. Ancak, Microsoft, bu konuda uyarıda bulunmuyor. Ortalama bir kullanıcı için Microsoft hesabına erişimi kaybetmek verilerin kaybedilmesi demek. BitLocker anahtarlarının yedeklenmesi ve kurtarılması mümkün olduğu gibi Rufus ile işletim sistemi kurulumu sırasında BitLocker şifrelemesini devre dışı bırakmak mümkün. Ancak, Microsoft’un yine de kullanıcıyı açıkça uyarması gerekiyor.

    Windows 11'de BitLocker şifreleme nasıl kapatılır?

    Windows 11’de Ayarlar uygulamasına gidip Gizlilik ve Güvenlik altında Aygıt şifrelemesi bölümünde BitLocker şifrelemeyi kapatılabiliyor ve BitLocker kurtarma anahtarı görüntülenebiliyor.

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