Shuttle'dan Linux işletim sistemli nettop bilgisayar; X270V

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Mini-PC çözümleriyle tanınan Shuttle, ürün gamının Linux işletim sistemli ilk bilgisayarını duyurdu. Firmanın X270V kod adını taşıyan nettop çözümü, yine firma tarafından üretilen Barebone X27D sistemini temel alıyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan kompakt yapıdaki X-Type kasa dahilinde çift çekirdekli Atom 330 (1.6GHz) işlemcisini ve 945GC yonga setli anakartı barındıran sistem, 2GB'a kadar bellek desteği de sunuyor.

2.5" boyutundaki sabit disk ve SSD'lerle kullanılabilen bilgisayarın grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümü üstleniyor. Fansız olarak çalışan 60 Watt'lık güç kaynağı ile donatılan Shuttle X270V, 6 kanal ses desteği, Gigabit ethernet özelliği ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerini üzerinde barındırıyor. İşletim sistemi olarak openSUSE 11'in eşlik ettiği nettop sistem iki yıllık garanti ile satışa sunulurken, yurt dışı için başlangıç fiyatı 299 Avro olarak belirlenmiş.

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