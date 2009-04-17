Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shuttle'dan Linux işletim sistemli nettop bilgisayar; X270V

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Shuttle'dan Linux işletim sistemli nettop bilgisayar; X270V
Tam Boyutta Gör

Mini-PC çözümleriyle tanınan Shuttle, ürün gamının Linux işletim sistemli ilk bilgisayarını duyurdu. Firmanın X270V kod adını taşıyan nettop çözümü, yine firma tarafından üretilen Barebone X27D sistemini temel alıyor. Siyah renkli tasarıma sahip olan kompakt yapıdaki X-Type kasa dahilinde çift çekirdekli Atom 330 (1.6GHz) işlemcisini ve 945GC yonga setli anakartı barındıran sistem, 2GB'a kadar bellek desteği de sunuyor.

2.5" boyutundaki sabit disk ve SSD'lerle kullanılabilen bilgisayarın grafik alt yapısını ise Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 çözümü üstleniyor. Fansız olarak çalışan 60 Watt'lık güç kaynağı ile donatılan Shuttle X270V, 6 kanal ses desteği, Gigabit ethernet özelliği ve görüntü aktarımı için D-Sub ile DVI konnektörlerini üzerinde barındırıyor. İşletim sistemi olarak openSUSE 11'in eşlik ettiği nettop sistem iki yıllık garanti ile satışa sunulurken, yurt dışı için başlangıç fiyatı 299 Avro olarak belirlenmiş.

Shuttle'dan Linux işletim sistemli nettop bilgisayar; X270V
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 10 yıl
Fan yok, enerji tüketimi minimalist, ses kart iyi, DVI'dan HDMI dönüştürücü ile de TV'ye vs. bağlanır, veya dönüştürü olmadan bir ekrana bağlanır, tam bir indirme bilgisayarı oldu sana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyata bak be hey yawrum be o fiyata oyun pc si kurarım daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teutara 10 yıl
son derece şık duruyor.tabi bir düşük profil pci girişi olsa çok daha iyi olurmuş ama, sonuçta nettop sınıfı. fiyatı da makul, umalım da türkiye'de de bu fiyat aralığında olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Harici bir sait disk veya NAS ile beraber kullanıldığında ideal bir download makinesi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The Godfather II inceleme videosu 10 yıl A-Data'dan tasarımı ile öne çıkan Flash Bellekler video inceleme 10 yıl WDTV HD Video Oynatıcı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim