Şık tasarımıyla Acer ConceptD 300 satışa çıkıyor

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Profesyonel tasarımlarını sürekli taşıyan kişiler için Acer ConceptD 7 dizüstü serisinin yanı sıra masa üstünde daha fazla güç isteyenler için de Acer ConceptD 300 masa üstü bilgisayarları da piyasaya çıkıyor.

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Acer ConceptD 300 özellikleri ve fiyatı

Acer ConceptD 300 masa üstü bilgisayar modeli tanıdığımız standart kasalardan ziyade biraz daha estetiğe odaklanıyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip dörtgen prizma tasarımının üst kısmı şık bir ahşap ile tamamlanmış. 18L hacme sahip versiyonda güç ve tuşu ve bağlantılar ön kısımda yer alıyor. 30L kasada ise bu alan ahşap plakanın içerisine yerleştirilmiş.

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Acer ConceptD 300 modeli onuncu nesil Intel Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor. Ekran kartı tarafında ise Nvidia Quadro P2200, GeForce RTX 2070 Super ve RTX 3070 seçenekleri yer almış. ConceptD ailesinde Ampere mimarisini isteyenlerin şimdilik masa üstü kasaya yönlenmesi gerekiyor.

64GB’a kadar DDR4 2666MHz RAM bellek, 4TB’a kadar HDD, 1TB’a kadar M.2 PCIe SSD, WiFi 6, Bluetooth 5.1, PCIe x16 ve M.2 slotları şeklinde genişleme seçenekleri de mevcut. Acer ConceptD 300 modeli için 1299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/10/24/acer-launches-a-new-conceptd-300-desktop-and-two-conceptd-7-series-of-laptops/

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