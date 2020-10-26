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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Şık tasarımıyla Acer ConceptD 300 satışa çıkıyor

    Acer ConceptD 300 masa üstü bilgisayarı oldukça şık görünen tasarımının yanında Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartına giden kaslı seçenekler ile de dikkat çekiyor.
    5 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Şık tasarımıyla Acer ConceptD 300 satışa çıkıyor
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    Profesyonel tasarımlarını sürekli taşıyan kişiler için Acer ConceptD 7 dizüstü serisinin yanı sıra masa üstünde daha fazla güç isteyenler için de Acer ConceptD 300 masa üstü bilgisayarları da piyasaya çıkıyor.

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    Acer ConceptD 300 özellikleri ve fiyatı

    Acer ConceptD 300 masa üstü bilgisayar modeli tanıdığımız standart kasalardan ziyade biraz daha estetiğe odaklanıyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip dörtgen prizma tasarımının üst kısmı şık bir ahşap ile tamamlanmış. 18L hacme sahip versiyonda güç ve tuşu ve bağlantılar ön kısımda yer alıyor. 30L kasada ise bu alan ahşap plakanın içerisine yerleştirilmiş.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Acer ConceptD 300 modeli onuncu nesil Intel Core i7'ye kadar işlemci seçenekleri sunuyor. Ekran kartı tarafında ise Nvidia Quadro P2200, GeForce RTX 2070 Super ve RTX 3070 seçenekleri yer almış. ConceptD ailesinde Ampere mimarisini isteyenlerin şimdilik masa üstü kasaya yönlenmesi gerekiyor.

    64GB’a kadar DDR4 2666MHz RAM bellek, 4TB’a kadar HDD, 1TB’a kadar M.2 PCIe SSD, WiFi 6, Bluetooth 5.1, PCIe x16 ve M.2 slotları şeklinde genişleme seçenekleri de mevcut. Acer ConceptD 300 modeli için 1299 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/24/acer-launches-a-new-conceptd-300-desktop-and-two-conceptd-7-series-of-laptops/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. en beğenilen
    OEM tasarımlarda şu ana dek gördüğüm en güzel kasa tasarımını Acer'ın bu Concept D model kasaları olsa gerek. Ama şöyle bir şey var ki, OEM tercih edenlerin sayısı bayağı azaldı.
    OEM tasarımlarda şu ana dek gördüğüm en güzel kasa tasarımını Acer'ın bu Concept D model kasaları olsa gerek. Ama şöyle bir şey var ki, OEM tercih edenlerin say...
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    ti7800 (Temjin O.) 2 sa.
    https://www.youtube.com/watch?v=1xWt6Fp5swc
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    34Tarik (Tarık ) 4 sa.
    Kahve makinesine benziyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. en beğenilen
    OEM tasarımlarda şu ana dek gördüğüm en güzel kasa tasarımını Acer'ın bu Concept D model kasaları olsa gerek. Ama şöyle bir şey var ki, OEM tercih edenlerin sayısı bayağı azaldı.
    Yanıtla +4
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