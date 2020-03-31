Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu

Flash tabanlı depolama birimleri üreticisi Kingmax her ne kadar Avrupa ve ABD pazarında çok hakim olmasa da Asya pazarında kendisine yer edinebilen bir oyuncu. Firmanın yeni SSD’leri güncel PCIe 4.0 arayüzünü temel alıyor.

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5 GB/s'ye kadar sıralı okuma

Kontrolcü ve NAND Flash bilgisi paylaşılmayan M.2 form faktöründeki SSD DRAM önbelleği sayesinde yük altında performansından minimal düzeyde ödün veriyor. 3D NAND belleklerin yalancı SLC önbellek olarak kullanıldığı PX4480 ailesinde 2 TB kapasiteli seçenek sıralı yazma okuma operasyonlarında 5000/4400 MB/s seviyesine ulaşabilirken rastgele okuma yazma işlemlerinde IOPS değeri sırasıyla 600K/500K olarak belirtilmiş.

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Dayanıklılık konusunda ise 2 TB kapasiteli çözümde 3600 TBW, 1 TB’da 1800 TBW ve 500 GB kapasitede ise 850 TBW değeri biçilmiş. Tepe model güç tüketimi 7 watt’a ulaşan PX4480 ailesi 3 yıllık garanti altında sunuldu.

https://wccftech.com/kingmax-m-2-2280-pcie-4-0x4-ssd-px4480-ssd/

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