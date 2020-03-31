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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu

    Tayvanlı Kingmax yeni M.2 SSD ailesiyle yüksek sıralı aktarım hızına ihtiyaç duyanlara yöneliyor. Modeller güncel arayüzü sayesinde bir adım önde.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu

    Flash tabanlı depolama birimleri üreticisi Kingmax her ne kadar Avrupa ve ABD pazarında çok hakim olmasa da Asya pazarında kendisine yer edinebilen bir oyuncu. Firmanın yeni SSD’leri güncel PCIe 4.0 arayüzünü temel alıyor.

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    5 GB/s'ye kadar sıralı okuma

    Kontrolcü ve NAND Flash bilgisi paylaşılmayan M.2 form faktöründeki SSD DRAM önbelleği sayesinde yük altında performansından minimal düzeyde ödün veriyor. 3D NAND belleklerin yalancı SLC önbellek olarak kullanıldığı PX4480 ailesinde 2 TB kapasiteli seçenek sıralı yazma okuma operasyonlarında 5000/4400 MB/s seviyesine ulaşabilirken rastgele okuma yazma işlemlerinde IOPS değeri sırasıyla 600K/500K olarak belirtilmiş.

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    Dayanıklılık konusunda ise 2 TB kapasiteli çözümde 3600 TBW, 1 TB’da 1800 TBW ve 500 GB kapasitede ise 850 TBW değeri biçilmiş. Tepe model güç tüketimi 7 watt’a ulaşan PX4480 ailesi 3 yıllık garanti altında sunuldu.



    https://wccftech.com/kingmax-m-2-2280-pcie-4-0x4-ssd-px4480-ssd/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa.
    Pcie 4 falan çok iyi ama daha geçen haberi yayınlandı, başka markalarda firmware güncellemesi gelmeyeceği için ssd ler çöp olacakmış diye. Ssd konusunda Samsung çok sağlam bu açıdan. Yani başka markaya güvenmek epey zor.
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