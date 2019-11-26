SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu

İşlemci soğutucusu ve fanlarıyla donanım dünyasında tercih edilen isimlerden SilentiumPC, kule tipi soğutucusu Fortis 3’ü görsel ve uzun ömürlülük açısından güncelledi. Fortis 3 RGB geniş uyumluluğu ve soğutma kapasitesiyle satışa sunuldu.

Asimetrik yapıdaki bloğu sayesinde RAM uyumluluğu konusunda güven veren soğutucu 158 mm yüksekliğiyle de çoğu kasada kullanılabilir bir boyutta geliyor. Fortis 3’teki gibi 5 adet bakır ısı borusu işlemcinin ısı dağıtıcısı ile direk temas halinde konumlandırıldığı Fortis 3 RGB’de hem bakır ısı borusu hem de taban yüzeyi nikelle kaplanarak uzun ömürlülüğe oynanmış.

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Uzun ömürlü RGB fanıyla geliyor

Üzerinde Stella HP RGB 1400 SE PWM fan bulunan soğutucunun performansını arttırmak adına fan yaprak sayısı 7’den 9’a çıkarılmış. 500 RPM’den 1400 RPM uzanan aralıkta çalışan fan için 50 000 saat ömür biçilirken kasanızda görsel şölen oluşturmanız için RGB ledler de unutulmamış.

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Asus Aura, ASRock Polychrome Sync, EVGA RGB Header, MSI Mystic Light veya Gigabyte Fusion 2.0 RGB ile kontrol edilebilen 9 LED ayrıca paket içeriğinde bulunan Nano RGB kontrolcüyle de renkten renge bürünebiliyor.

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Son olarak Intel’in LGA 1151, 1150, 1155, 1156, LGA 2066, 2011-3, 2011, LGA 1366 ve LGA 775, AMD’ninse AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) soketlerinin yanı sıra FM1 soketiyle uyumlu olan Fortis 3 RGB HE1425, Pactum PT-2 termal macunuyla birlikte 42.90 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.

https://www.techpowerup.com/261531/silentiumpc-announces-fortis-3-rgb-he1425-cpu-cooler