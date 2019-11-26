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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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    SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu

    Avrupa merkezli soğutucu çözümleri üreticisi SilentiumPC geliştirmelerle gelen Fortis 3 soğutucusunu satışa sundu. Model daha modern yapısıyla öne çıkıyor.
    4 sa.
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    İşlemci soğutucusu ve fanlarıyla donanım dünyasında tercih edilen isimlerden SilentiumPC, kule tipi soğutucusu Fortis 3’ü görsel ve uzun ömürlülük açısından güncelledi. Fortis 3 RGB geniş uyumluluğu ve soğutma kapasitesiyle satışa sunuldu.

     

    Asimetrik yapıdaki bloğu sayesinde RAM uyumluluğu konusunda güven veren soğutucu 158 mm yüksekliğiyle de çoğu kasada kullanılabilir bir boyutta geliyor. Fortis 3’teki gibi 5 adet bakır ısı borusu işlemcinin ısı dağıtıcısı ile direk temas halinde konumlandırıldığı Fortis 3 RGB’de hem bakır ısı borusu hem de taban yüzeyi nikelle kaplanarak uzun ömürlülüğe oynanmış.

    SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu
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    Uzun ömürlü RGB fanıyla geliyor

    Üzerinde Stella HP RGB 1400 SE PWM fan bulunan soğutucunun performansını arttırmak adına fan yaprak sayısı 7’den 9’a çıkarılmış. 500 RPM’den 1400 RPM uzanan aralıkta çalışan fan için 50 000 saat ömür biçilirken kasanızda görsel şölen oluşturmanız için RGB ledler de unutulmamış.

    SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu
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    Asus Aura, ASRock Polychrome Sync, EVGA RGB Header, MSI Mystic Light veya Gigabyte Fusion 2.0 RGB  ile kontrol edilebilen 9 LED ayrıca paket içeriğinde bulunan Nano RGB kontrolcüyle de renkten renge bürünebiliyor.

    SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 soğutucusunu duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi"

     Son olarak Intel’in LGA 1151, 1150, 1155, 1156, LGA 2066, 2011-3, 2011, LGA 1366 ve LGA 775, AMD’ninse AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) soketlerinin yanı sıra FM1 soketiyle uyumlu olan Fortis 3 RGB HE1425, Pactum PT-2 termal macunuyla birlikte 42.90 Euro’dan satışa sunulmuş durumda.



    https://www.techpowerup.com/261531/silentiumpc-announces-fortis-3-rgb-he1425-cpu-cooler Yorum Yaz
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