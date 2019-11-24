AMD Ryzen Master ve işletim sisteminde yer alan çekirdek tanımlamalarına açıklık getirdi

AMD Zen 2 mimarisiyle birlikte çoklu zardan oluşan işlemci tasarımına geçiş yaptı. Görünüşe göre firmanın gittiği agresif değişikliğin yazılımsal kanatta da etkileri olmuş. Windows’un çekirdek yönetimi politikası Ryzen işlemcilerde tek zarlı yongalara göre daha farklı çalışıyor.

Son birkaç yıl içerisinde hakkında detaylı bilgi sahibi olunmadığı için Windows tarafından kullanılan tercih edilen çekirdekler terimi ile Ryzen Master’da yer alan en iyi çekirdekler ifadesinin aynı anlama geldiği düşünülüyordu.

Tercih edilen çekirdekler

AMD’nin blog yazısına göre Windows tarafından kullanılan ifade anakartın BIOS’u ve yongaseti tarafında sağlanıyor ve işletim sistemi ile yonga arasında bir katmanda yer alıyor.

Windows’a hangi çekirdeklerin aynı zar altında bulunduğu haber veren CPPC2 sistemi Windows’un işlemleri çekirdekten çekirdeğe aktarırken farklı zarlar altında yer alan çekirdekleri seçip işlemci içi veriyollarını doldurup performans düşüşlerine sebep olmasını engellediği gibi RAM’den de boşu boşuna yüklü miktarda veri çekilmesinin önüne geçiyor. Bu 12-16 çekirdekli Ryzen 9 yongalarıyla Ryzen Threadripper işlemcilerinde öne çıkan bir detay

Windows’un işlemcideki ısı dağılımının daha dengeli olması için belli aralıklarla gerçekleştirdiği çekirdek değişimi işlemi esnasında örneğin Intel’in Core işlemcilerinde tüm çekirdekler ortak bir önbellek havuzuna bağlı olduğu için yeni çekirdek taşınan işleme havuzdan erişerek en son kalınan yerden işlemi sürdürüyor.

En iyi çekirdekler

Diğer taraftan Ryzen Master’da kullanılan en iyi çekirdekler ifadesi ise işlemcinin CCX düzeyinde elde edilen verilere dayanıyor. Seçimde ölçüt olaraksa yonganın yazılımının raporladığı ve fabrikada gerçekleşen lehimleme işleminin başarısının yanı sıra zar kalitesi kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor"

Yani hızaşırtma tutkunlarını ilgilendiren veri Ryzen Master’daki seçili çekirdekler. En iyi çekirdekler yıldızla işaretlenirken 2. derece çekirdekler ise nokta ile belirtilmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/261377/amd-admits-stars-in-ryzen-master-dont-correspond-to-cppc2-preferred-cores