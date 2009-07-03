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Silicon Motion 34nm NAND flash yongaları için hazırladığı kontrolcüleri duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Motion 34nm NAND flash yongaları için hazırladığı kontrolcüleri duyurdu
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DRAM üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Micron'un geçtiğimiz günlerde 34nm fabrikasyon süreciyle NAND flash bellek üretmeye başladığını açıklamasından sonra, Silicon Motion firması da 34nm bellek yongaları için Micron onaylı kontrolcüler hazırladığını duyurdu.

Silicon Motion firması, 34nm bellek yongalarının kullanım segmentine göre farklı kontrolcüler hazırlamış durumda. SM2682/SM2682LT kod adlı kontrolcü SD, SM2232/SM2234 kod adlı kontrolcü CompactFlash, SM3251/SM3252 USB bellek ve SM2235/SM2242 kod adlı kontrolcü ise SSD'ler için geliştirildi.

Micron tarafından 34nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil 16GB ve 32GB NAND flash bellek yongaları için hazırlanan Silicon Motion kontrolcülerinin yakında farklı depolama çözümlerinde kullanılması beklenirken, maliyetleri hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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