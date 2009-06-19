Silicon Power, Touch 850 Crystal Disk serisi USB belleklerini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Touch 850 Crystal Disk serisi yeni USB bellek ailesini duyurdu. 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB gibi farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilindeki diskler, 31.6 x 16.3 x 6 mm boyutlarında ve sadece 6.3 gram ağırlığındalar. USB 2.0 ara birimini destekleyen ve serinin adından da anlaşılabileceği üzre Kristal tasarımlı görünümleriyle öne çıkan bellekler, COB (Chip On Board) teknolojisiyle hazırlandılar.

Su, toz ve titreşim gibi farklı koşullara dayanıklı olduğu belirtilen yeni USB bellek ailesinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.