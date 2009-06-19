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Silicon Power, Touch 850 Crystal Disk serisi USB belleklerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power, Touch 850 Crystal Disk serisi USB belleklerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Touch 850 Crystal Disk serisi yeni USB bellek ailesini duyurdu. 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB gibi farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilindeki diskler, 31.6 x 16.3 x 6 mm boyutlarında ve sadece 6.3 gram ağırlığındalar. USB 2.0 ara birimini destekleyen ve serinin adından da anlaşılabileceği üzre Kristal tasarımlı görünümleriyle öne çıkan bellekler, COB (Chip On Board) teknolojisiyle hazırlandılar.

Su, toz ve titreşim gibi farklı koşullara dayanıklı olduğu belirtilen yeni USB bellek ailesinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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suslu76 10 yıl
boyutlar çok güzel ama keşke yanlarında büyüklükleri kıyaslayabileceğimiz bir nesne koysalarmış daha çarpıcı olurmuş
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sertacaygun 10 yıl
FX57 kusura bakmasın ama haber sanki şöyle olmuş : "Millet,haberiniz olsun yeni model USB çıkacak. "
Ne yazım hızları,ne fiyatı, hiçbir bilgisi olmayan şeyi paylaşmak biraz okuyuculara saygısızlık olmuş.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
128gb çıkarıyo millet bu 32GB de kalmış
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ExECaLiBuR 10 yıl
Marka çoğaldıkça fiyatlar düşüyor.
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tolgaciik 10 yıl
okuma yazma hızları nasılki acaba?
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