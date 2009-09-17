Silicon Power'dan Core i5 ve Core i7 işlemciler için yeni bellek kitleri

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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran isimlerden birisi de Silicon Power oldu. Firma yaptığı açıklamayla P55 anakartlarda Core i5 ve Core i7 (LGA1156) birlikte kullanılmak üzere hazırladığı 2GB ve 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 1066MHz ve 1333MHz hızlarında çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerinin yine modeline göre CL7 (1066MHz) ve CL9 (1333MHz) zamanlamalarıyla geldikleri açıklandı. 1.5v geriliminde çalışan kitlerde, Fly-by devre tasarımına ve istenmeyen sinyal yansımalarına karşı ODT teknolojisine yer veriliyor.

Silicon Power tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak olan çift kanal DDR3 bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.