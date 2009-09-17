Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power'dan Core i5 ve Core i7 işlemciler için yeni bellek kitleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Silicon Power'dan Core i5 ve Core i7 işlemciler için yeni bellek kitleri
Tam Boyutta Gör

Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için çift kanal DDR3 bellek kitlerini duyuran isimlerden birisi de Silicon Power oldu. Firma yaptığı açıklamayla P55 anakartlarda Core i5 ve Core i7 (LGA1156) birlikte kullanılmak üzere hazırladığı 2GB ve 4GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 1066MHz ve 1333MHz hızlarında çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerinin yine modeline göre CL7 (1066MHz) ve CL9 (1333MHz) zamanlamalarıyla geldikleri açıklandı. 1.5v geriliminde çalışan kitlerde, Fly-by devre tasarımına ve istenmeyen sinyal yansımalarına karşı ODT teknolojisine yer veriliyor.

Silicon Power tarafından ömür boyu garanti ile satışa sunulacak olan çift kanal DDR3 bellek kitlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
donnjuan 10 yıl
Fx57 bu ramleri 2x2 gb şeklinde 2 adet alıp taksak gene çift kanal şeklinde desteklermi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim