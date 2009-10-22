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Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı depolama sürücüsü: Armor A50

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı depolama sürücüsü: Armor A50
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, Armor A50 adını verdiği harici depolama sürücüsünü duyurdu. Tasarım özellikleriyle öne çıkan ve Alüminyum kasası ile darbelere karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni sürücünün, 133.5 x 78.0 x 16.3 mm boyutlarında, 200 gram ağırlığında olduğu açıklandı. 250GB, 320GB, 500GB ve 640GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile gelen yeni sürücü, USB 1.1/2.0 ara birimleri üzerinden PC ile bağlantı kurabiliyor. Tek tuşla yedekleme desteği sunan Armor A50, iki yıllık garanti ile kullanıma sunululyor.

Kutu içeriğine Norton Anti-Virus yazılımının da eklendiği Silicon Power Armor A50'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Silicon Power'dan darbelere karşı dayanıklı depolama sürücüsü: Armor A50
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omkkio 10 yıl
Çok şekil olmuş ama markanın altına kapasite yazılmazı ucuzcu çin işçiliğini hatırlatıyor. Bu kadar karizma yapmışın ürüne kapasiteyi yazsan noolur, yazmasan noolur Pehh!
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simplethinks 10 yıl
Evet katılıyorum çok karizma hızları nasıl acaba
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K@0S 10 yıl
tasarımı hoş ...
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