Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: 2025’te ilk elektrik üretilecek

Toplam kapasitesi 4,8 GW olan Akkuyu NGS’de düzenlenen törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile santralde görev yapan çalışanlar katıldı.
2025’te deneme üretimine girecek
Törende bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Akkuyu’da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek “Zira bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, önemli kilometre taşlarından bir tanesidir.” dedi.
Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine bağlı olarak elektrik talebinin artmaya devam ettiğini kaydederek “Türkiye olarak bu artan talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük, temiz bir şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik.” ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada ilk reaktörün 2025 yılında deneme üretimine alınacağını açıkladı. Bu adımla Akkuyu NGS ilk elektriğini üretmiş olacak. Ayrıca 2028 yılına kadar diğer reaktörler de kademeli olarak devreye alınacak.
Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör bulunuyor olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.
Sıranda Sinop ve Trakya var
Bakan Bayraktar, “20 bin megavat hedefimize ulaştığımızda enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız” diye konuştu.” Bayraktar, 2025 yılında Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı da nihai kararı vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz aylarda Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Sinop Nükleer Güç Santrali inşası için Rosatom’a teklif sunduğunu açıklamıştı. Sinop NGS, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Bu santralin de Akkuyu gibi "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil.
Bu arada Bakan Bayraktar iseTrakya'daki İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşmüştü. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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