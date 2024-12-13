Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: 2025’te ilk elektrik üretilecek

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ilk olarak devreye alınması planlanan birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü. Törende Bakan Bayraktar, açıklamalarda bulundu.
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kritik gün: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. Güç Ünitesi Türbin Tesisi montajının tamamlanması kapsamında önemli bir tören düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu olayın, Türkiye nükleer tarihinin önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu ifade ederek “İlk reaktörü 2025 yılında deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.

    Toplam kapasitesi 4,8 GW olan Akkuyu NGS’de düzenlenen törene Bakan Bayraktar’ın yanı sıra Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile santralde görev yapan çalışanlar katıldı.

    2025’te deneme üretimine girecek

    Törende bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, Akkuyu’da tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek “Zira bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, önemli kilometre taşlarından bir tanesidir.” dedi.

    Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine bağlı olarak elektrik talebinin artmaya devam ettiğini kaydederek “Türkiye olarak bu artan talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük, temiz bir şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik.” ifadelerini kullandı.

    Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada ilk reaktörün 2025 yılında deneme üretimine alınacağını açıkladı. Bu adımla Akkuyu NGS ilk elektriğini üretmiş olacak. Ayrıca 2028 yılına kadar diğer reaktörler de kademeli olarak devreye alınacak.

    Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör bulunuyor olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

    Sıranda Sinop ve Trakya var

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde kritik gün: Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Türkiye, Birleşmiş Milletler Taraftar Konferansı'nda “2050’ye kadar nükleerde mevcut kurulu gücü 3 katına çıkarma” deklarasyonuna imza atmıştı. Hem Türkiye’nin hedefleri hem de küresel ısınmayı sınırlandırma hedefleri doğrultusunda 2050 yılında Türkiye, Akkuyu NGS dahil olmak üzere Sinop NGS ve Trakya NGS’yi de devreye alacak. Bunlara ek olarak 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kurulumu yapacak. Böylelikle Türkiye’nin nükleer enerji kapasitesi 20 bin megavat seviyesine ulaşacak.

    Bakan Bayraktar, “20 bin megavat hedefimize ulaştığımızda enerjinin yüzde 10’unu nükleerden sağlamış olacağız” diye konuştu.” Bayraktar, 2025 yılında Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı da nihai kararı vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

    Geçtiğimiz aylarda Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Sinop Nükleer Güç Santrali inşası için Rosatom’a teklif sunduğunu açıklamıştı. Sinop NGS, Akkuyu NGS’nin ikizi olarak planlanıyor. Bu santralin de Akkuyu gibi "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle inşa edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

    Bu arada Bakan Bayraktar iseTrakya'daki İğneada Nükleer Güç Santrali için Çinli CNOS ile görüşmüştü. İğneada NGS’nin kapasitesi şimdilik belirsiz ancak yine 4 reaktörlü olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    felsefe bölümü okuyanların yorumları kmh yapılandırma 4 günlük antrenman programı ghost of tsushima türkçe yama cs2 mouse ile zıplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız