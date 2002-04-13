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Sıvı Soğutmalı Kasa İncelemesi

17 yıl (Son Güncelleme: 17 yıl)
217
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Her geçengün ısı sorunu büyümeye ve karşımıza ses sorununa dönüşerek çıkmaya devam etmekte. Çünkü ısıyı azaltmanın en iyi ve ucuz yollarından biri hızlı fan'lar. Bu yüzden artık sıvı soğutma entegre edilmiş kasalar popülerleşmeye başladı.

Fiyatları 150$ ve 250$ güç kaynağı hariç olsa bile kasanın içinde radyatör, iki adet su pompası ve tabii suların dolaşabileceği kanallar olduğu göz önüne alınırsa çokda pahalı değil. Zira düşük gürültü ve düşük sıcaklık vermesi kesin bir çözüm. Amdmb.com'da yaptığı incelemede en iyi hava soğutmalı sistemden bile çok daha iyi soğutma olduğunu testlerde ispatlamış ve Athlon XP 1700+'da işlemci sıcaklığını hava soğutmalı kaliteli bir sisteme göre 10 C düşürmüş 30 C'a indirmiş. Aynı zamanda işlemci maksimumum 1650 Mhz'e overclock edilebilirken artık 1782 Mhz'e kadar overclock edilebilmiş. Hemde tüm bunlar düşük ses düzeyinde yapılmış. Koolance kasalarına aynı zamanda Ekran kartı GPU'su , Anakart chipseti ve HDD'ler için ayrı soğutucu aksesuarları alıp tüm sistemi aynı anda su soğutmasına alabiliyorsunuz. Sistemde ise saf su kullanılıyor.
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=173 Yorum Yaz
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