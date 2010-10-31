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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype; Mac kullanıcıların hesaplarına giriş yapamama sorunu için güncelleme yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın VoIP denildiğinde akla gelen ilk firmalarından Skype, bir süredir Mac kullanıcılarının yaşadığı Skype hesaplarına giriş yapamama sorununu gideren güncelleştirmeyi kendi sitesi aracılığıyla Mac kullanıcılarına sundu. Mac kullanıcıları; bir süredir beklenen güncellemeye bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirler.

İlk başta; yeni nesil Macbook Air kullanıcılarının dile getirmesinden dolayı; sadece yeni nesil Macbook Air'da meydana geldiği düşünülen hesaba giriş yapmalarına engel olan sorunun sonradan Skype'ın yeni yüklendiği bütün Mac'leri etkilediği ortaya çıkmış ve Mac kullanıcıları bu sorunu giderecek güncellemeyi beklemeye başlamıştı.


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