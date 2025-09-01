Apple, üç MacBook modeline donanım desteğini kesti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, satıştan kaldırılmış ürünler listesine üç Mac ekledi. Apple ve yetkili servis sağlayıcılarının donanım servisi sağlamayı bıraktığı ürünler arasında daha küçük 11 inç ekrana sahip MacBook Air'ın son modeli de yer alıyor.

Tüm dünyada satıştan kaldırılan, donanım desteği verilmeyecek Mac'ler

MacBook Air (11 inç, 2015 Başı)

MacBook Pro (13 inç, 2017, 4 Thunderbolt 3 bağlantılı)

MacBook Pro (15 inç, 2017)

Son güncellemeyle birlikte, MacBook Air (11 inç, 2015 Başı) artık tüm dünyada satıştan kaldırılmış Mac ürünleri arasında. İki 2017 MacBook Pro modeli de (Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip 13 inç model ve 15 inç model) satıştan kaldırılmış, artık destek verilmeyecek Mac bilgisayarlar listesine alındı.

Satıştan kaldırılmış ürün ne demek?

Apple'ın 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler satıştan kaldırılmış olarak kabul ediliyor. Apple, satıştan kaldırılmış ürünlerle ilgili donanım servisi sağlamaya devam etmiyor, servis sağlayıcıları da bu ürünler için parça sipariş edemiyor. Apple, “MacBook’lar, parçaların bulunabilirliğine bağlı şekilde ürünün satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pili kapsayan uzatılmış onarım süresine uygun olabilir.” notunu da ekliyor.

iPhone 8 Plus, klasik ürünler listesine eklendi

Apple'ın 2017 yılında iPhone X ile birlikte piyasaya sürdüğü iPhone 8 Plus da klasik ürünler listesine eklendi.

