Apple, üç MacBook modeline donanım desteğini kesti

Tüm dünyada satıştan kaldırılan, donanım desteği verilmeyecek Mac'ler
- MacBook Air (11 inç, 2015 Başı)
- MacBook Pro (13 inç, 2017, 4 Thunderbolt 3 bağlantılı)
- MacBook Pro (15 inç, 2017)
Son güncellemeyle birlikte, MacBook Air (11 inç, 2015 Başı) artık tüm dünyada satıştan kaldırılmış Mac ürünleri arasında. İki 2017 MacBook Pro modeli de (Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip 13 inç model ve 15 inç model) satıştan kaldırılmış, artık destek verilmeyecek Mac bilgisayarlar listesine alındı.
Satıştan kaldırılmış ürün ne demek?
Apple'ın 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler satıştan kaldırılmış olarak kabul ediliyor. Apple, satıştan kaldırılmış ürünlerle ilgili donanım servisi sağlamaya devam etmiyor, servis sağlayıcıları da bu ürünler için parça sipariş edemiyor. Apple, “MacBook’lar, parçaların bulunabilirliğine bağlı şekilde ürünün satış için dağıtıldığı son tarihten itibaren 10 yıla kadar yalnızca pili kapsayan uzatılmış onarım süresine uygun olabilir.” notunu da ekliyor.
iPhone 8 Plus, klasik ürünler listesine eklendi
iPhone 8 Plus, klasik ürünler listesine eklendi

Apple'ın 2017 yılında iPhone X ile birlikte piyasaya sürdüğü iPhone 8 Plus da klasik ürünler listesine eklendi.
