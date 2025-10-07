Amazon'da iPhone 16 Pro Max'de yaklaşık 20 bin TL indirim!

Bugünkü Flaş Fırsatlar'da iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy A17 ve MacBook Air modellerindeki indirimler dikkat çekiyor. iPhone 16 Pro Max 1 TB Beyaz Titanyum modelin fiyatı 19.348 TL'lik indirimle 126.917 TL'den 107.569 TL'ye indi.
Prime Alışveriş Festivali'nden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 49,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Prime'a ilk kez üye olacak müşteriler 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyor.
Amazon'da Flaş Fırsatlar (7 Ekim)
- Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB) - Beyaz Titanyum: 107.569 TL
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite, WiFi Android Tablet, 6GB RAM, 128 GB: 12.999 TL
- Samsung Galaxy A17 5G Akıllı Telefon, 8GB/256GB: 13.699 TL
- M4 çipli 15 inç MacBook Air Laptop, 16GB RAM, 512 GB SSD: 58.399 TL
- Apple M3 çipli 13 inç iPad Air, 1 TB, Wi-Fi + Hücresel: 52.099 TL
- H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu: 2.099 TL
- Contigo Thermal Bardaklı Çelik Termos 1.2L Siyah: 1.389 TL
- Robeve 450ML Bebek Mama Saklama Termosu Vakumlu: 498 TL
- Korkmaz Galaksi 7 Parça Tencere Seti: 3.566 TL
- Avessa Pilastik Dambıl Set: Ağırlığa göre değişken fiyatlar
- USR Ayarlanabilir Dambıl 24 kg: 5.999 TL
- ÖTS Premium 5’li Erkek Modal Boxer: 759 TL
- Mithra Life Su Tutucu Silikon Gri Musluk Matı: 159 TL
- OBEV 8 Fonksiyonlu Saçak Led Sarkıt 2x2 Metre: 429 TL
- Powertec Tr-8800 Saç Tıraş Makinesi: 1.135 TL
- Avessa Barcelona Barça Futbol Topu No5: 659 TL
- Karaca Gastro 10 in1 Pizza Makinesi: 3.919 TL
