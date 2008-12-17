SmoothCreations firması bir bilgisayar alana diğeri bedava kampanyası düzenliyor

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Küresel ekonomik krizin doğurduğu belirsizlik ortamına paralel olarak azalan satışlara çözüm olması amacıyla firmalar farklı kampanyalar üzerinde çalışıyor. Son günlerde televizyonların ana haber bültenlerinde sık sık karşımıza çıkan "bir araba veya daire alana bir diğeri bedava" tarzı kampanyaların bir benzerini de son dönemde sık sık gündeme gelen yüksek performanslı ve özel tasarımlı bilgisayar üreticisi SmoothCreations'dan geldi.

Firma yaptığı açıklama ile yurt dışında başlayacak tatil dönemi için bir bilgisayar alana bir netbook bedava kampanyası düzenliyor. Firmanın 1999$'lık korsan temalı oyuncu bilgisayarını (Pirate QX9) satın alan kullanıcılara firmanın Slice serisi netbook bilgisayarı hediye ediliyor. Intel'in Core 2 Extreme QX9650 işlemcisinden güç alan 2GB Corsair DDR3 bellekli (1333MHz) ve BFG GeForce GTX 260'lı sistem ile Far Cry 2 oyunu da geliyor.

Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu belirtmekte de fayda var.