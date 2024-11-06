Togg T10X için çok cazip kampanya: Faizsiz kredi ve hızlı şarj hediye

- Togg T10X için 800 bin TL’ye sıfır faiz
- Togg T10X Kasım ay Bireysel kampanyası
- Togg T10X Kasım ay Kurumsal kampanyası
- 30 bin TL’lik şarj hediye
- Yorumlar
Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg, Kasım ayında T10X modeline özel cazip finansman ve hızlı şarj kampanyalarıyla kullanıcıları desteklemeye devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan çeşitli kredi seçenekleri ve hediye hızlı şarj fırsatlarının satışları daha da artırması bekleniyor.
Togg T10X için 800 bin TL’ye sıfır faiz
Bireysel müşteriler için Togg T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.29 faiz oranıyla 30 ay vade seçenekleri sunuluyor. Bu sayede, bireysel kullanıcılar, faizsiz finansmanla yeni bir araca sahip olma imkânını yakalayabilirken, daha uzun vadeli bir ödeme planı isteyenler için de %2.29 faizli seçenek bulunuyor.
|Versiyon
|Kredi Tutar
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|800.000 TL
|12 ay
|0,00%
|66.666,67 TL
|T10X V2
|800.000 TL
|30 ay
|2,29%
|40.694,15 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|12 ay
|0,00%
|33.333,33 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|30 ay
|2,29%
|20.347,08 TL
Togg, T10X V1 modelini tercih edecek bireysel müşterilere de 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vadeli seçenekler sunuyor. Kurumsal müşteriler için ise 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade imkânı mevcut.
|Versiyon
|Kredi Tutar
|Vade
|Faiz Oranı
|Aylık Ödeme
|T10X V2
|800.000 TL
|12 ay
|0,00%
|66.666,67 TL
|T10X V2
|800.000 TL
|24 ay
|1,49%
|40.239,11 TL
|T10X V2
|800.000 TL
|36 ay
|2,19%
|32.915,64 TL
|T10X V2
|800.000 TL
|48 ay
|2,49%
|29.447,61 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|12 ay
|0,00%
|33.333,33 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|24 ay
|1,49%
|20.119,55 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|36 ay
|2,19%
|16.457,82 TL
|T10X V1
|400.000 TL
|48 ay
|2,49%
|14.723,80 TL
Kurumsal müşterilere ise T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.19 faiz oranıyla 36 ay vade imkânı sağlanıyor. Bu seçenek, işletmelerin filolarına Togg araçlarını daha uygun koşullarda katma fırsatı sunuyor.
30 bin TL’lik şarj hediye
Kasım ayında T10X satın alan müşteriler, Trendyol iş birliği kapsamında hızlı şarj hediyesi de kazanıyor. Bu kapsamda, Trendyol’da 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcıların Trugo hesaplarına 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi tanımlanacak. 1 Kasım 2025’e kadar geçerli olan bu 30 bin TL değerindeki hediye hızlı şarj paketi, kullanıcıların 18 bin kilometreden fazla mesafeyi ücretsiz ve hızlı şarjla kat etmesine olanak tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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