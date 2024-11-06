Togg T10X için çok cazip kampanya: Faizsiz kredi ve hızlı şarj hediye

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Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg, Kasım ayında T10X modeline özel cazip finansman ve hızlı şarj kampanyalarıyla kullanıcıları desteklemeye devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan çeşitli kredi seçenekleri ve hediye hızlı şarj fırsatlarının satışları daha da artırması bekleniyor.

Togg T10X için 800 bin TL’ye sıfır faiz

Bireysel müşteriler için Togg T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.29 faiz oranıyla 30 ay vade seçenekleri sunuluyor. Bu sayede, bireysel kullanıcılar, faizsiz finansmanla yeni bir araca sahip olma imkânını yakalayabilirken, daha uzun vadeli bir ödeme planı isteyenler için de %2.29 faizli seçenek bulunuyor.

Togg T10X Kasım ay Bireysel kampanyası Versiyon Kredi Tutar Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.666,67 TL T10X V2 800.000 TL 30 ay 2,29% 40.694,15 TL T10X V1 400.000 TL 12 ay 0,00% 33.333,33 TL T10X V1 400.000 TL 30 ay 2,29% 20.347,08 TL

Togg, T10X V1 modelini tercih edecek bireysel müşterilere de 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vadeli seçenekler sunuyor. Kurumsal müşteriler için ise 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade imkânı mevcut.

Togg T10X Kasım ay Kurumsal kampanyası Versiyon Kredi Tutar Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.666,67 TL T10X V2 800.000 TL 24 ay 1,49% 40.239,11 TL T10X V2 800.000 TL 36 ay 2,19% 32.915,64 TL T10X V2 800.000 TL 48 ay 2,49% 29.447,61 TL T10X V1 400.000 TL 12 ay 0,00% 33.333,33 TL T10X V1 400.000 TL 24 ay 1,49% 20.119,55 TL T10X V1 400.000 TL 36 ay 2,19% 16.457,82 TL T10X V1 400.000 TL 48 ay 2,49% 14.723,80 TL

Kurumsal müşterilere ise T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.19 faiz oranıyla 36 ay vade imkânı sağlanıyor. Bu seçenek, işletmelerin filolarına Togg araçlarını daha uygun koşullarda katma fırsatı sunuyor.

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30 bin TL’lik şarj hediye

Kasım ayında T10X satın alan müşteriler, Trendyol iş birliği kapsamında hızlı şarj hediyesi de kazanıyor. Bu kapsamda, Trendyol’da 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcıların Trugo hesaplarına 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi tanımlanacak. 1 Kasım 2025’e kadar geçerli olan bu 30 bin TL değerindeki hediye hızlı şarj paketi, kullanıcıların 18 bin kilometreden fazla mesafeyi ücretsiz ve hızlı şarjla kat etmesine olanak tanıyor.

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Togg T10X için çok cazip kampanya: 800 bin TL’ye sıfır faiz!