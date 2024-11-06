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    Togg T10X için çok cazip kampanya: Faizsiz kredi ve hızlı şarj hediye

    Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg, Kasım ayı boyunca hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için avantajlı finansman ve hızlı şarj kampanyaları sunuyor.

    Togg T10X için çok cazip kampanya: 800 bin TL’ye sıfır faiz! Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin yerli mobilite markası Togg, Kasım ayında T10X modeline özel cazip finansman ve hızlı şarj kampanyalarıyla kullanıcıları desteklemeye devam ediyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik hazırlanan çeşitli kredi seçenekleri ve hediye hızlı şarj fırsatlarının satışları daha da artırması bekleniyor.

    Togg T10X için 800 bin TL’ye sıfır faiz

    Bireysel müşteriler için Togg T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.29 faiz oranıyla 30 ay vade seçenekleri sunuluyor. Bu sayede, bireysel kullanıcılar, faizsiz finansmanla yeni bir araca sahip olma imkânını yakalayabilirken, daha uzun vadeli bir ödeme planı isteyenler için de %2.29 faizli seçenek bulunuyor.

    Togg T10X Kasım ay Bireysel kampanyası
    Versiyon Kredi Tutar Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme
    T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.666,67 TL
    T10X V2 800.000 TL 30 ay 2,29% 40.694,15 TL
    T10X V1 400.000 TL 12 ay 0,00% 33.333,33 TL
    T10X V1 400.000 TL 30 ay 2,29% 20.347,08 TL

    Togg, T10X V1 modelini tercih edecek bireysel müşterilere de 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vadeli seçenekler sunuyor. Kurumsal müşteriler için ise 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade imkânı mevcut.

    Togg T10X Kasım ay Kurumsal kampanyası
    Versiyon Kredi Tutar Vade Faiz Oranı Aylık Ödeme
    T10X V2 800.000 TL 12 ay 0,00% 66.666,67 TL
    T10X V2 800.000 TL 24 ay 1,49% 40.239,11 TL
    T10X V2 800.000 TL 36 ay 2,19% 32.915,64 TL
    T10X V2 800.000 TL 48 ay 2,49% 29.447,61 TL
    T10X V1 400.000 TL 12 ay 0,00% 33.333,33 TL
    T10X V1 400.000 TL 24 ay 1,49% 20.119,55 TL
    T10X V1 400.000 TL 36 ay 2,19% 16.457,82 TL
    T10X V1 400.000 TL 48 ay 2,49% 14.723,80 TL

    Kurumsal müşterilere ise T10X V2 modelinde 800 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay vade veya %2.19 faiz oranıyla 36 ay vade imkânı sağlanıyor. Bu seçenek, işletmelerin filolarına Togg araçlarını daha uygun koşullarda katma fırsatı sunuyor.

    30 bin TL’lik şarj hediye

    Kasım ayında T10X satın alan müşteriler, Trendyol iş birliği kapsamında hızlı şarj hediyesi de kazanıyor. Bu kapsamda, Trendyol’da 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcıların Trugo hesaplarına 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi tanımlanacak. 1 Kasım 2025’e kadar geçerli olan bu 30 bin TL değerindeki hediye hızlı şarj paketi, kullanıcıların 18 bin kilometreden fazla mesafeyi ücretsiz ve hızlı şarjla kat etmesine olanak tanıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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