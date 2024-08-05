Togg T10X için 10 bin TL’lik “birlikte kazan” kampanyası

- Yakınızla birlikte kişi başı 10 bin TL kazanın
- Togg T10X Birlikte Kazan programına nasıl katılınır?
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Yakınızla birlikte kişi başı 10 bin TL kazanın
Togg tarafından yapılan açıklamaya göre T10X sahipleri ve yakınlarına özel Birlikte Kazan adındaki ödül programı başlatıldı. T10X sahipleri, Trumore uygulaması üzerinden alacakları referans kodunu yakınıyla paylaşarak kişi başı 10 bin TL ödül para kazanabilecek. Elbette bu ödülü almak için yakınınızın referans kodu ile T10X'i satın alması gerekiyor.
Togg, referans kodunun sahip olduğunuz her akıllı cihaz başına en fazla 1 kez kullanılabileceğinin altını çiziyor. Ek olarak ilgili para ödülü Trumore'da yer alan Mağaza'da özgürce harcanabilecek. Mağazada Migros, Turkcell Pasaj, THY, Hopi, Boyner ve Gratis’in hediye çekleri yer alıyor. Ayrıca para ödülünü Trugo veya Togg Duvar Tipi Şarj Ünitesi için de kullanmak mümkün.
Togg T10X Birlikte Kazan programına nasıl katılınır?
- Trumore uygulamasında “Fazlası” butonuna tıklayarak “Referans” bölümden kodunuzu alın
- Referans kodunuzu T10X siparişi etmek isteyen yakınınızla paylaşın
- T10X siparişinde referans kodunu “Ödemeye devam et” kısmından sonra girin
- Para ödülü teslimattan sonraki 10 gün içinde Trumore e-Cüzdan’a tanımlanacak
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.