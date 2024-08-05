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    Anlık Bildirim

    Togg T10X için 10 bin TL’lik “birlikte kazan” kampanyası

    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni bir kampanyaya imza attı. Togg T10X için başlatılan yeni “birlikte kazan” kampanyası ile 10 bin TL ödül kazanılacak.
    Togg T10X için 10 bin TL’lik “birlikte kazan” kampanyası Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk aracı olan T10X için kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı için 0 faizli kredi kampanyasını uzatma kararı alan firma, şimdi de “birlikte kazan” kampanyasını hayata geçiyor. Kampanya sayesinde T10X sahibi yaptığınız yakınızla birlikte 10 bin TL ödül para kazanılabilecek.

    Yakınızla birlikte kişi başı 10 bin TL kazanın

    Togg tarafından yapılan açıklamaya göre T10X sahipleri ve yakınlarına özel Birlikte Kazan adındaki ödül programı başlatıldı. T10X sahipleri, Trumore uygulaması üzerinden alacakları referans kodunu yakınıyla paylaşarak kişi başı 10 bin TL ödül para kazanabilecek. Elbette bu ödülü almak için yakınınızın referans kodu ile T10X'i satın alması gerekiyor.

    Togg, referans kodunun sahip olduğunuz her akıllı cihaz başına en fazla 1 kez kullanılabileceğinin altını çiziyor. Ek olarak ilgili para ödülü Trumore'da yer alan Mağaza'da özgürce harcanabilecek. Mağazada Migros, Turkcell Pasaj, THY, Hopi, Boyner ve Gratis’in hediye çekleri yer alıyor. Ayrıca para ödülünü Trugo veya Togg Duvar Tipi Şarj Ünitesi için de kullanmak mümkün.

    Togg T10X Birlikte Kazan programına nasıl katılınır?

    • Trumore uygulamasında “Fazlası” butonuna tıklayarak “Referans” bölümden kodunuzu alın
    • Referans kodunuzu T10X siparişi etmek isteyen yakınınızla paylaşın
    • T10X siparişinde referans kodunu “Ödemeye devam et” kısmından sonra girin
    • Para ödülü teslimattan sonraki 10 gün içinde Trumore e-Cüzdan’a tanımlanacak
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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