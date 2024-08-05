Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ilk aracı olan T10X için kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı için 0 faizli kredi kampanyasını uzatma kararı alan firma, şimdi de “birlikte kazan” kampanyasını hayata geçiyor. Kampanya sayesinde T10X sahibi yaptığınız yakınızla birlikte 10 bin TL ödül para kazanılabilecek.

Yakınızla birlikte kişi başı 10 bin TL kazanın

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre T10X sahipleri ve yakınlarına özel Birlikte Kazan adındaki ödül programı başlatıldı. T10X sahipleri, Trumore uygulaması üzerinden alacakları referans kodunu yakınıyla paylaşarak kişi başı 10 bin TL ödül para kazanabilecek. Elbette bu ödülü almak için yakınınızın referans kodu ile T10X'i satın alması gerekiyor.

Togg T10X için Ağustos ayında yüzde 0 faizli kredi kampanyası 2 sa. önce eklendi

Togg, referans kodunun sahip olduğunuz her akıllı cihaz başına en fazla 1 kez kullanılabileceğinin altını çiziyor. Ek olarak ilgili para ödülü Trumore'da yer alan Mağaza'da özgürce harcanabilecek. Mağazada Migros, Turkcell Pasaj, THY, Hopi, Boyner ve Gratis’in hediye çekleri yer alıyor. Ayrıca para ödülünü Trugo veya Togg Duvar Tipi Şarj Ünitesi için de kullanmak mümkün.

Togg T10X Birlikte Kazan programına nasıl katılınır?

Trumore uygulamasında “Fazlası” butonuna tıklayarak “Referans” bölümden kodunuzu alın

Referans kodunuzu T10X siparişi etmek isteyen yakınınızla paylaşın

T10X siparişinde referans kodunu “Ödemeye devam et” kısmından sonra girin

Para ödülü teslimattan sonraki 10 gün içinde Trumore e-Cüzdan’a tanımlanacak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg T10X için 10 bin TL’lik “birlikte kazan” kampanyası