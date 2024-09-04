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    Togg T10X için Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası başladı

    Togg T10X, 2024 yılında Türkiye’nin en çok satan elektrikli otomobili olurken kampanyalarla talebi canlı tutmayı hedefliyor. Şimdi de Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası başladı.
    Togg T10X Eylül yüzde 0 faizli kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Eylül 2024 boyunca geçerli olan yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya çerçevesinde Togg, mevcut T10X versiyonlarını avantajlı fiyatlarla sunarak kullanıcıların otomobil sahibi olmalarını kolaylaştırıyor.

    Togg T10X için faizsiz kredi seçeneği

    Kampanya kapsamında Togg, T10X özelinde anlaşmaları bankalarda 700 bin TL krediye faizsiz ve 12 ay vade veya yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.

    Togg T10X’ler artık GSR II uyumlu

    1 Eylül 2024 itibarıyla, Togg'un GSR II uyumlu T10X modelleri satışa sunulmuş durumda. GSR II regülasyonları kapsamında, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi önemli ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) özellikleri, T10X araçlarında standart olarak yer alacak.

    Ek özellikler Trumore’da

    Togg T10X için Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası Tam Boyutta Gör
    GSR II regülasyonlarının zorunlu kılmadığı ancak donanım olarak hazır bulunan "Yoğun Trafik Pilotu", "Adaptif Hız Sabitleyici" ve "Adaptif Sürücü Asistanı" gibi ek özellikler, Trumore uygulaması üzerinden satın alınarak aktive edilebilecek.T10X’lerini Eylül 2024 öncesi teslim alan kullanıcılar için bu ek özellikler herhangi bir ek ücret ödenmeden kullanılabilecek.

    T10X’lere gelen bu özellikler regülasyonların izin verdiği sınırlar içinde çalışacak; “Yoğun Trafik Pilotu” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlarken, trafiğin tamamen durması halinde, mevcut kurallar gereği sürücüden aldığı komutla takibin devamını sağlayacak. 'Adaptif Sürücü Asistanı' ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edip, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini adapte edebilecek.

    Yoldaki T10X'ler için çalışmalar sürüyor

    Togg, T10X modelinin teslimatına başladığı Mayıs 2023 tarihinden itibaren, araçlara ileri sürüş destek sistemlerinin entegrasyonu için yoğun mühendislik çalışmaları yürüttü. GSR II regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla yapılan geliştirmelerin ardından bu sistemlerin Eylül 2024 tarihinden önce yola çıkan araçlarda da aktif hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Detaylı takvim ve bilgiler önümüzdeki günlerde kullanıcılarla paylaşılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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