Togg T10X için Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası başladı

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, Eylül 2024 boyunca geçerli olan yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya çerçevesinde Togg, mevcut T10X versiyonlarını avantajlı fiyatlarla sunarak kullanıcıların otomobil sahibi olmalarını kolaylaştırıyor.

Togg T10X için faizsiz kredi seçeneği

Kampanya kapsamında Togg, T10X özelinde anlaşmaları bankalarda 700 bin TL krediye faizsiz ve 12 ay vade veya yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.

Togg T10X’ler artık GSR II uyumlu

1 Eylül 2024 itibarıyla, Togg'un GSR II uyumlu T10X modelleri satışa sunulmuş durumda. GSR II regülasyonları kapsamında, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi önemli ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) özellikleri, T10X araçlarında standart olarak yer alacak.

Ek özellikler Trumore’da

Tam Boyutta Gör GSR II regülasyonlarının zorunlu kılmadığı ancak donanım olarak hazır bulunan "Yoğun Trafik Pilotu", "Adaptif Hız Sabitleyici" ve "Adaptif Sürücü Asistanı" gibi ek özellikler, Trumore uygulaması üzerinden satın alınarak aktive edilebilecek.T10X’lerini Eylül 2024 öncesi teslim alan kullanıcılar için bu ek özellikler herhangi bir ek ücret ödenmeden kullanılabilecek.

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T10X’lere gelen bu özellikler regülasyonların izin verdiği sınırlar içinde çalışacak; “Yoğun Trafik Pilotu” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlarken, trafiğin tamamen durması halinde, mevcut kurallar gereği sürücüden aldığı komutla takibin devamını sağlayacak. 'Adaptif Sürücü Asistanı' ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edip, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini adapte edebilecek.

Yoldaki T10X'ler için çalışmalar sürüyor

Togg, T10X modelinin teslimatına başladığı Mayıs 2023 tarihinden itibaren, araçlara ileri sürüş destek sistemlerinin entegrasyonu için yoğun mühendislik çalışmaları yürüttü. GSR II regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla yapılan geliştirmelerin ardından bu sistemlerin Eylül 2024 tarihinden önce yola çıkan araçlarda da aktif hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Detaylı takvim ve bilgiler önümüzdeki günlerde kullanıcılarla paylaşılacak.

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Togg T10X için Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası