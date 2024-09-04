Togg T10X için Eylül ayına özel yüzde 0 faizli kredi kampanyası başladı

- Togg T10X için faizsiz kredi seçeneği
- Togg T10X’ler artık GSR II uyumlu
- Ek özellikler Trumore’da
- Yoldaki T10X'ler için çalışmalar sürüyor
- Yorumlar
Togg T10X için faizsiz kredi seçeneği
Kampanya kapsamında Togg, T10X özelinde anlaşmaları bankalarda 700 bin TL krediye faizsiz ve 12 ay vade veya yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.
Togg T10X’ler artık GSR II uyumlu
1 Eylül 2024 itibarıyla, Togg'un GSR II uyumlu T10X modelleri satışa sunulmuş durumda. GSR II regülasyonları kapsamında, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi gibi önemli ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) özellikleri, T10X araçlarında standart olarak yer alacak.
Ek özellikler Trumore’da
T10X’lere gelen bu özellikler regülasyonların izin verdiği sınırlar içinde çalışacak; “Yoğun Trafik Pilotu” 15 km/s’ye kadar hızlarda sürüş hızını önde akan trafiğe göre otomatik olarak ayarlarken, trafiğin tamamen durması halinde, mevcut kurallar gereği sürücüden aldığı komutla takibin devamını sağlayacak. 'Adaptif Sürücü Asistanı' ise şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edip, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek kendini adapte edebilecek.
Yoldaki T10X'ler için çalışmalar sürüyor
Togg, T10X modelinin teslimatına başladığı Mayıs 2023 tarihinden itibaren, araçlara ileri sürüş destek sistemlerinin entegrasyonu için yoğun mühendislik çalışmaları yürüttü. GSR II regülasyonlarına uyum sağlamak amacıyla yapılan geliştirmelerin ardından bu sistemlerin Eylül 2024 tarihinden önce yola çıkan araçlarda da aktif hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Detaylı takvim ve bilgiler önümüzdeki günlerde kullanıcılarla paylaşılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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