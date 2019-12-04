Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu

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Amerikalı yarı iletken ve telekomünikasyon şirketi Qualcomm, dün Miami'de düzenlediği Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliğinde yeni ürün ve teknolojilerini duyurdu. Snapdragon 865 yonga seti, bu etkinliğin yıldız ismi olurken yeni çipsetin detayları ise etkinliğin ilerleyen günlerine bırakıldı.

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Snapdragon 865 Geekbench performans testinde

Qualcomm'un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 865'in nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Çipsetin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da Snapdragon 865, tanıtımından 24 saat geçmeden Geekbench testinden göz kırptı.

12 GB RAM'e sahip Android 10 yüklü bilinmeyen bir cihaz üzerinde Geekbench 4.4 testine konuk olan Snapdragon 865, oldukça yüksek skorlar elde etti. Öyle ki tekli çekirdek skoru 4303 olan Snapdragon 865, çoklu çekirdek testinden ise 13344 puan elde etmeyi başardı.

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Saniyede 15 trilyon işlem gücüne sahip Snapdragon 865, harici Snapdragon X55 modemle birlikte 5G desteği sunabiliyor. Ayrıca grafik performansı bir önceki nesil Snapdragon 855'e göre %25 arttırılan Snapdragon 865 yonga seti, 5. nesil yapay zeka motoruyla da selefine nazaran iki kat daha iyi bir performans sergiliyor. Saniyede 2 gigapixel görüntü işleyebilen ISP birimi sayesinde 200 MP çözünürlüğe kadar kamera sensörü desteği sunabilen yeni çipset, 8K çözünürlükte saniyede 30 FPS video kayıt imkanını da bünyesinde barındıyor.

Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Xiaomi Mi 10 ve Meizu 17 modellerinin ise Snapdragon 865 yonga setinden güç alan ilk telefonlar olacağı, Çinli şirketler tarafından aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14995777