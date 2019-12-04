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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu

    2020 yılında tanıtılacak olan amiral gemisi mobil cihazlara güç verecek Snapdragon 865 yonga setinin performansı ortaya çıktı. İşte Snapdragon 865 Geekbench sonuçları!
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    1
    37
    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu
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    Amerikalı yarı iletken ve telekomünikasyon şirketi Qualcomm, dün Miami'de düzenlediği Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliğinde yeni ürün ve teknolojilerini duyurdu. Snapdragon 865 yonga seti, bu etkinliğin yıldız ismi olurken yeni çipsetin detayları ise etkinliğin ilerleyen günlerine bırakıldı.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı"

    Snapdragon 865 Geekbench performans testinde

    Qualcomm'un çiçeği burnunda yonga seti Snapdragon 865'in nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyordu. Çipsetin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olsa da Snapdragon 865, tanıtımından 24 saat geçmeden Geekbench testinden göz kırptı.

    12 GB RAM'e sahip Android 10 yüklü bilinmeyen bir cihaz üzerinde Geekbench 4.4 testine konuk olan Snapdragon 865, oldukça yüksek skorlar elde etti. Öyle ki tekli çekirdek skoru 4303 olan Snapdragon 865, çoklu çekirdek testinden ise 13344 puan elde etmeyi başardı. 

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor"

    Saniyede 15 trilyon işlem gücüne sahip Snapdragon 865, harici Snapdragon X55 modemle birlikte 5G desteği sunabiliyor. Ayrıca grafik performansı bir önceki nesil Snapdragon 855'e göre %25 arttırılan Snapdragon 865 yonga seti, 5. nesil yapay zeka motoruyla da selefine nazaran iki kat daha iyi bir performans sergiliyor. Saniyede 2 gigapixel görüntü işleyebilen ISP birimi sayesinde 200 MP çözünürlüğe kadar kamera sensörü desteği sunabilen yeni çipset, 8K çözünürlükte saniyede 30 FPS video kayıt imkanını da bünyesinde barındıyor. 

    Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Xiaomi Mi 10 ve Meizu 17 modellerinin ise Snapdragon 865 yonga setinden güç alan ilk telefonlar olacağı, Çinli şirketler tarafından aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. 



    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/14995777 Yorum Yaz
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    AribyAriana 1 hf.
    İki işlemci de uygulamaları çatır çutur çalıştıracak seviyede ki selefleri de zaten öyleydi, halefleri de öyle olacak. Peki 'bir zavallı', neden geekbench'te sidik yarıştırılmasından bu kadar zevk alır?
    İki işlemci de uygulamaları çatır çutur çalıştıracak seviyede ki selefleri de zaten öyleydi, halefleri de öyle olacak. Peki 'bir zavallı', neden geekbench'te si...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    sahoron 1 hf.
    Hahaha Iphone vs Android karsilastirmasi varya, daha S865, Apple`in A13'u gecemiyor :D A14 geldiginde heralde farki 50% acar.
    gizmochina.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Lirikal Militan 1 hf. blue7
    Nasil bir cirkeflik bu böyle. Doğruya doğru durum bu. Apple nefretinden kafayi yemissiniz. Apple şuan boyle kaliteli işlemci uretiyor olmasa qualcomm snadragon 800-801 dönemlerindeki gibi milleti yolmaya devam ederdi.
    Nasil bir cirkeflik bu böyle. Doğruya doğru durum bu. Apple nefretinden kafayi yemissiniz. Apple şuan boyle kaliteli işlemci uretiyor olmasa qualcomm snadragon...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Bi kul 6 gün 5510gokhan
    Aynen 835 daha mantıklı ama şimdi yapay zeka vs ile güncel olarak 835 muadili snapgradon 730 kâfi yani Mi 9T al keyfine bak. Tam f/p tlfnu. Fazlası abartı.
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    muratkaya 6 gün
    Snapdragon 855 - Snapdragon 865 - A13
    Tek Çekirdek
    3549 - 4303 - 5450

    Çok çekirdek
    11100 - 13344 - 13769
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    sessizlik2500 1 hf.
    Ultra performance :)
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    kaand12@ 1 hf. kakarikikiri
    Orası güzel olur olması hocam ama şuan masaüstü mimarisi ola CISC tabanlı işlemciler, mobil tarafta ise RISK tabanlı işlemciler kullanılıyor, mimari bakımından tamamen farklı felsefeler baz alınarak geliştirilmiş 2 farklı ürün var. Ancak günümüzde snapdragon tabanlı samsung marka windows laptoplar olsa da henüz daha tam verim alamıyoruz. Biraz daha zaman ve windows un ilgisi ile alakalı bu durum. Ancak şuan ki tablo bunun gerçek olabileceği yönünde.
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    Bi kul 1 hf. Çağdaş
    Aynen katılıyorum sana insanlar işlerini gören tlf alsalar kâfi. Snapgradon 845 ten sonrası abartı bana göre
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    5510gokhan 6 gün Bi kul
    aslında 835 de yeterli.
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    Çağdaş 1 hf.
    Aman bu tarz testler benim için hiç bir şey ifade etmiyor. Gündelik işleri görüyor mu, pil günü kurtarıyor mu, şarj süresi kısa mı v.s. Firmalarında avukatlığını, marka fanatikliği yapan insanları anlamıyorum, bence akıl işi değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gizanagi 1 hf. Erasmus78
    İ?te bunun bin puan fark atmasıyla açıklanır bir tarafı yok. O bin puan hiçbir işe yaramıyor. Tabii bu benim görüşüm. Uygulamaların yarım saniye daha erken açılmasını faydalı görenler olacaktır ama ben jenerasyonlar arasındaki farkların verimliliğe yönlendirilmesini daha çok tercih ederdim.



    Video işleme konusunda Android'in tarafında daha hızlı yapıldığını gösteren incelemeler de mevcut mesela. Yani video işleme kısmı biraz değişken, her zaman iPhone daha hızlı işlemiyor ama isterse 10 kat hızlı işlesin, hiçbir anlamı yok. Ben video işleyen bir kullanıcı görmedim. Bir kullanıcı 1-2 komik video yapıp arkadaşlarına gönderebilir mesela ama onun dışında görmedim. iPad bilgisayarlardan daha hızlı işliyor deniliyor ve dizüstü bilgisayar yerine iPad üzerinde video işleyenler var. Sadece çipin tek çekirdek performansıyla bu mümkün mü? Tek çekirdekle mi bu kadar hızlı işleniyor? Tabii ki değil. İş yazılımda ve donanımı verimli kullanmakta bitiyor. Hızlandırma mevzusu.



    Kameraların hepsinin aynı anda kayıt yapabilmesi konusu da sadece cpu ile açıklanamaz. Bir jenerasyon öncesinde böyle bir şey yokken bir jenerasyonda bu özelliğe kavuşuldu. Bunu sadece cpu ile açıklamaya kalkarsak cpu gücünün 3 katına çıkmış olması gerekirdi çünkü daha önce yalnızca tek sensör ile kayıt yapabiliyordu. 3 katına çıkmadı. Snapdragon rakibi ile arasındaki tek çekirdek puanı farkı da bin puan civarında. Peki bu bin puan mı buna olanak tanıyor? Bir bin puan daha eklerse bu 2 kamera ile daha aynı anda kayıt yapabileceği anlamına mı gelir? Hayır. Yazılım ve donanımı verimli kullanmak önemli nokta, sadece CPU ile olmuyor. Peki bu özellik çok mu kullanılacak? Hayır, hatta kullanıcıların %90'ı kullanmayacak. Yani yine en iyisi, en yenisi şeklinde yürütülen bir pazarlamanın parçası.



    iOS tarafını ne kadar kısıtlı da görsek her bileşenin tasarımı ve yazılımı Apple'nin elinden geçiyor ve optimal seviyeye getiriliyor. Snapdragon 865'in CPU, GPU, DSP ve ISP birimleri önceki jenerasyona göre bayağı güçleniyor. Çipin yapabilecekleri ortada ve bir hayli fazla ama yapan var mı? Google daha 4K çekimde 60 kareyi vermiyor millete. Tek çekirdekle ilgili değil bu konular. İki çipin de yetenekleri çok fazla ama bunu optimal seviye kullanıp bize bir şey veren yok. Geekbench'teki rakamların artması bize pek bir şey kazandırmıyor dememdeki sebep bu. Apple isterse tek çekirdekte iki kat fark atsın. Tek başına cpu ile ve hatta tek başına tek çekirdek ile bir şey olmuyor. Fanboy kitle mutlu olur sadece.
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    El_domingo 1 hf.
    Telefonda şlemci performansını ve skor tartısmasını gereksiz buluyorum..lg g2 kullanıyorum maşallahı var..

    7 sene önce iphone 5 için attığım mesaj hala güncelliğini koruyor..
    forum.donanimhaber.com/...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Meizu 17 gelmiş geçmiş en iyi fiyat performans telefonu olur yine.
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    FatihAsl 1 hf.
    Bu işlemcilerin hakkını veren işletim sistemi ve uyulama olmadıktan sonra bir anlamı yok. %99 kullanıcı yine Alo demek için ve internete girmek için kullanacak. 8k video kaç kişinin umurun da. performansı değil maliyeti ve güç tüketimini azaltmaya çalışın.
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