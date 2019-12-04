Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor

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200 megapiksel kameralı bir telefon hayal gibi görünse de Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 cipseti bu durumu hayal olmaktan çıkarıyor. Qualcomm, üçüncü yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıttığı Snapdragon 865 chipsetin 2020 yılında piyasaya sunulacak yüksek teknoloji telefonlarda 200 megapiksele kadar kamera desteği vereceğini duyurdu. Samsung ve Apple gibi baskın markalar, ana kameraları için genellikle 12 veya 16 megapiksel sensör kullanıyor. Oppo ve Huawei ise 48 megapiksel kamerayı tercih eden üreticiler arasında yer alıyorlar.

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Kamera kalitesindeki yıldan yıla gelişmeler, telefon üreticileri için son derece önemlidir çünkü kameraların, yeni bir telefon seçen alıcılar için karar vermede önemli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır.

Teknoloji Zirvesinde yer alan Xiaomi, 200 megapiksel kamera desteği sağlayan yeni Snapdragon 865'i piyasaya sürmeye hazırlandığı Mi 10 cihazında kullanacağını duyurdu. Bu açıklama Mi 10'un kaç megapiksel bir kamerayla geleceği konusunda merak uyandırıyor. Xiaomi'nin yakın zamanda açıkladığı Mi CC9 Pro telefonunda 108 megapiksel kamera bulunuyor.

https://www.cnet.com/news/qualcomm-your-next-phone-could-have-200-megapixel-camera/