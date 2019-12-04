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    Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor

    Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde üst seviye telefonlar için tanıtılan yeni Snapdragon 865 chipset, daha kaliteli fotoğraf çekimleri için kamera yükseltmelerini içeriyor.
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    5
    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor
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    200 megapiksel kameralı bir telefon hayal gibi görünse de Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 cipseti bu durumu hayal olmaktan çıkarıyor. Qualcomm, üçüncü yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde tanıttığı Snapdragon 865 chipsetin 2020 yılında piyasaya sunulacak yüksek teknoloji telefonlarda 200 megapiksele kadar kamera desteği vereceğini duyurdu. Samsung ve Apple gibi baskın markalar, ana kameraları için genellikle 12 veya 16 megapiksel sensör kullanıyor. Oppo ve Huawei ise 48 megapiksel kamerayı tercih eden üreticiler arasında yer alıyorlar.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak"

    Kamera kalitesindeki yıldan yıla gelişmeler, telefon üreticileri için son derece önemlidir çünkü kameraların, yeni bir telefon seçen alıcılar için karar vermede önemli bir faktör olduğu kanıtlanmıştır. 

    Teknoloji Zirvesinde yer alan Xiaomi, 200 megapiksel kamera desteği sağlayan yeni Snapdragon 865'i piyasaya sürmeye hazırlandığı Mi 10 cihazında kullanacağını duyurdu. Bu açıklama Mi 10'un kaç megapiksel bir kamerayla geleceği konusunda merak uyandırıyor. Xiaomi'nin yakın zamanda açıkladığı Mi CC9 Pro telefonunda 108 megapiksel kamera bulunuyor.



    https://www.cnet.com/news/qualcomm-your-next-phone-could-have-200-megapixel-camera/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Dslr'a sim card takalım olsun bitsin. Ne kamera sevdaysıymıs arkadaş!!
    Yanıtla +15
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    hareketliperde 1 hf.
    haberin ana sayfa görselinde neden iphone var peki :)
    Yanıtla +8
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    Yine başladı MP savaşları! 500mp yapın hadi..



    Ayrıca; marvel vs de artık bu cihazlarla çeker filmlerini
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    damn2u 1 hf.
    En az 1TB depolama birimi ve UFS'nin en hızlı versiyonu kullanılmalı ki yüksek megapiksel standartlaşabilsin. Yahu ben 48mp çektiğim fotoğrafı daha discord'da paylaşamıyorum discord'un 8mb dosya üzeri paylaşımı paralı olduğu için. Standartlar hiç eşit düzeyde yükselmiyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hareketliperde 1 hf.
    haberin ana sayfa görselinde neden iphone var peki :)
    Yanıtla +8
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    dodofran 1 hf.
    hayret istemezükçüler gelmemiş diyecektim ki çoktan gelmişler :P
    teknolojinin gelişmesini neden istemez insanlar anlamam. 1000 mpx e kadar yolu var umarım 875 te daha çok yol kat edilir.
    Yanıtla +1
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Dslr'a sim card takalım olsun bitsin. Ne kamera sevdaysıymıs arkadaş!!
    Yanıtla +15
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