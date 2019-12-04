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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı

    Snapdragon 865 ve 765 chipsetler Qualcomm tarafından yıllık Snapdragon Zirvesi'nde resmen ilan edildi. Snapdragon 865 üst seviye telefonlara, Snapdragon 765 ise orta seviye telefonlara hitap ediyor.
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı
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    Qualcomm, yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde, yeni nesil mobil işlemcilerin ve ilgili yeni teknolojilerin tanıtımını yaptı. Zirvede Snapdragon 865 ve 765'i tanıtan Qualcomm, chipsetlerin yeni yılda piyasaya sürülecek telefonlarda kullanılacağını duyurdu. Xiaomi, Oppo, Motorola ve Nokia yöneticileri, Snapdragon 865 ve 765 işlemcilerini yeni cihazları için kullanmayı taahhüt etmek için zirvede yer aldılar

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak"

    Snapdragon 865 üst seviye akıllı telefonlarda olacak. Bir modemle birlikte gelmeyeceğinden, cihazlarını 5G şebekesine bağlamak isteyen telefon üreticilerinin Qualcomm'un X55 modemini de satın almaları gerekiyor. Telefon üreticileri 5G'yi destekleyen tek bir chipset isterlerse, Snapdragon 865 yerine daha yavaş olan X52 modemi kullanan Qualcomm'un yeni Snapdragon 765'ini tercih edebilirler. Snapdragon 765 cipset, 865 kullanan cihazlardan daha alt seviye akıllı telefonlara yönelik olacak. 

    Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı
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    Zirvede konuşan Qualcomm Başkanı Cristiano Amon, şu anda dünya genelinde 109 ülkede 325 operatörün 5G'ye yatırım yaptığını belirtti.

    Xioami Başkan Yardımcısı Bin Lin yaptığı açıklamada, üst düzey Snapdragon 865'in 2020'nin ilk çeyreğinde şirketin Mi 10 amiral gemisi telefonda olacağını söyledi ve 2020'de 10'dan fazla 5G telefonun piyasaya sürüleceğini ekledi.



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    OverClocK1ng 1 hf. en beğenilen
    Qualcomm tanıtmış da siz tanıtmamışsınız. Haber bunun neresinde?
    765 in özelliklerine bakayım diye girdim. Baktım ki hiçbir bilgi yok.
    Bilgi geldikçe haberi güncellerseniz sevinirim.
    Qualcomm tanıtmış da siz tanıtmamışsınız. Haber bunun neresinde? 765 in özelliklerine bakayım diye girdim. Baktım ki hiçbir bilgi yok. Bilgi geldikçe hab...
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    Yanıtla +9
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    OverClocK1ng 1 hf. en beğenilen
    Qualcomm tanıtmış da siz tanıtmamışsınız. Haber bunun neresinde?
    765 in özelliklerine bakayım diye girdim. Baktım ki hiçbir bilgi yok.
    Bilgi geldikçe haberi güncellerseniz sevinirim.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zaomss 1 hf.
    acaba kaçıncı snapdragon modelinde 4k video çekiminde süre sınırı kalkacak. merakla bekliyoruz.
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    interwap 1 hf.
    İlk 5G'li yongalar muhtemelen çok ısınıp çok enerji tüketecekler. Bu yüzden geleceğe yatırım olarak şimdiden yeni telefonu 5G'li seçmen çok mantıklı olmayacaktır.
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