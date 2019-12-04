Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı

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Qualcomm, yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde, yeni nesil mobil işlemcilerin ve ilgili yeni teknolojilerin tanıtımını yaptı. Zirvede Snapdragon 865 ve 765'i tanıtan Qualcomm, chipsetlerin yeni yılda piyasaya sürülecek telefonlarda kullanılacağını duyurdu. Xiaomi, Oppo, Motorola ve Nokia yöneticileri, Snapdragon 865 ve 765 işlemcilerini yeni cihazları için kullanmayı taahhüt etmek için zirvede yer aldılar.

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Snapdragon 865 üst seviye akıllı telefonlarda olacak. Bir modemle birlikte gelmeyeceğinden, cihazlarını 5G şebekesine bağlamak isteyen telefon üreticilerinin Qualcomm'un X55 modemini de satın almaları gerekiyor. Telefon üreticileri 5G'yi destekleyen tek bir chipset isterlerse, Snapdragon 865 yerine daha yavaş olan X52 modemi kullanan Qualcomm'un yeni Snapdragon 765'ini tercih edebilirler. Snapdragon 765 cipset, 865 kullanan cihazlardan daha alt seviye akıllı telefonlara yönelik olacak.

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Zirvede konuşan Qualcomm Başkanı Cristiano Amon, şu anda dünya genelinde 109 ülkede 325 operatörün 5G'ye yatırım yaptığını belirtti.

Xioami Başkan Yardımcısı Bin Lin yaptığı açıklamada, üst düzey Snapdragon 865'in 2020'nin ilk çeyreğinde şirketin Mi 10 amiral gemisi telefonda olacağını söyledi ve 2020'de 10'dan fazla 5G telefonun piyasaya sürüleceğini ekledi.