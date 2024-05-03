Solana tabanlı coinler Mayıs ayına hızlı başladı! Sealana Token ilk günden rekor kırdı

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Kripto para ekosistemindeki önde gelen coinlerin çoğunun ağır kayıplar yaşamasına rağmen Solana tabanlı meme coinler, dikkate değer bir büyüme kaydediyor. Mart ayında başlayan meme coin çılgınlığı ile akıllara kazınan Solana ağı, Mayıs ayının ilk günlerinde de bu hareketliliği sürdürüyor.

CoinGecko’dan alınan verilere göre meme coinler segmenti, diğer kripto para birimlerinden çok daha iyi bir performans gösteriyor. Önde gelen projelere bakacak olursak, Solana blok zincirindeki piyasa değerine göre en büyük meme coin olan Dogwifhat (WIF), son 24 saatte yüzde 18 arttı. Popcat (POPCAT) yüzde 61, Jeo Boden (BODEN) yüzde 53, Slerf (SLERF) yüzde 16 ve Wen (WEN) yüzde 28 değer kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Solana tabanlı meme coinlerin gösterdiği bu yükseliş, performansın daha düşük olduğu geniş kripto para piyasasıyla tam bir tezatlık gösteriyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, 57 bin doların altına düştükten sonra biraz toparlanarak bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 59 bin dolar bandından işlem görüyor. Buna karşın Solana'daki meme coin sektörünün kapitalizasyonu yüzde 14,7 artarak 7,4 milyar dolar değere ulaşıyor.

Meme coin projeleri, viral popülerlik ve hızlı kazanç vaadiyle yatırımcıları kripto para dünyasına giriş yapmaya teşvik ediyor. Bununla birlikte yatırımcılar, sayısız meme coin projesi arasından hangisine yatırım yapacağı konusunda kararsız kalabiliyor.

Ön satış etkinliklerinin performansı, düşük fiyatlı meme coin satın almanın yanı sıra projelerin geleceği ile ilgili de fikir verebiliyor. Hızlı başlayan ön satışlar, küçük yatırımcıların daha çok tercih ettiği projeler arasında yer alıyor.

Solana tabanlı meme coin ön satışlarına baktığımızda yeni bir isim dikkat çekiyor. Ön satışın daha ilk gününden 137 bin doları geçen Sealana token satın almak isteyen yatırımcılar, projenin detaylarını merak ediyor.

Sealana Token Saatler İçinde 137 Bin Doları Aştı

Solana tabanlı meme coin'ler piyasanın toparlanmasına öncülük ederken Sealana token, ön satışına güçlü bir başlangıç yapıyor. Saatler içerisinde 137 bin dolardan fazla fon toplayan proje, yatırımcıların yeni meme coin projelerine olan ilgisinin arttığını gözler önüne seriyor.

Son 24 saatte pump yapan Solana tabanlı meme coin’ler arasına katılmaya hazırlanan Sealana’nın arkasındaki ekibin SLERF ile bağlantısı olduğu dedikoduları dolanıyor. Bu konuda herhangi bir açıklama olmasa da projenin ilk günkü başarısı, ekibin deneyimli olduğu izlenimini veriyor.

Sealana token, SEAL sembolü ile karşımıza çıkıyor. Projenin maskotu olan fokun tasarımında, popüler çizgi dizi South Park’ın bir karakteri olan ve World of Warcraft bölümünde yer alan Gamer Guy’dan esinleniyor.

Elindeki süt şişesiyle ekranla göz göze gelen ve dağınık odasıyla tanınan Gamer Guy’dan ilham alan Sealana, bu karakterin Web3 versiyonu olarak tasarlanıyor. Dijital dünyada balina avlayarak zaman geçiren Sealana token, Solana ağındaki sonraki büyük meme coin projesini bulmaya çalışıyor.

Yatırımcılar, meraklı ve obur Sealana token satın almak için ön satış etkinliğine katılarak bu heyecana ortak olabiliyor.

Sealana Token Satın Almak İçin Bilmeniz Gerekenler

Sealana token, Ethereum katili olarak bilinen ve meme coin projelerinin en popüler tercihlerinden olan Solana blok zinciri üzerinde inşa ediliyor. Şu ana kadar Sealana token ön satışında toplanan fonlar 137 bin doları aşarken yatırımcılar Sealana token satın almak için yapılması gerekenleri merak ediyor.

Sealana token, geleneksel ön satışlarda olduğu gibi aşamalı bir etkinlik ile erken dönem yatırımcıların karşısına çıkmıyor. Sealana token satın almak için yatırımcıların proje sayfasına girmesi ve belirlenen kripto cüzdana SOL göndermesi yetiyor.

1 SOL karşılığında yatırımcılar, 6 bin 900 adet SEAL token satın alabiliyor. Satın alma işlemleri, proje sayfasındaki bir widget (araç) ile kripto cüzdan bağlayarak veya SOL transferi yaparak mümkün oluyor. Katılımcıların merkezi bir borsadan değil, merkeziyetsiz bir kripto cüzdan kullanarak SOL göndermesi gerekiyor.

Ön satış ile ilgili henüz bir üst limit bilgisi bulunmuyor. Bağış odaklı bir ön satış etkinliği yürüten Sealana ekibi, yatırımcıların bilmesi gerekenleri projenin X hesabından ve resmi Telegram kanalından katılımcılarla paylaşıyor.

Ön satış bitiminde bir kripto token talep süreci söz konusu olmuyor. SOL göndererek Sealana token satın alan yatırımcıların ödediği meblağ karşılığındaki SEAL tokenler, ödeme yapılan cüzdana otomatik bir airdrop dağıtımı ile transfer ediliyor.

Sealana, sıradaki SLERF ve BOME olmak için başladığı ön satış etkinliğinde şimdilik dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Solana ağındaki meme coin çılgınlığına katılan SEAL token, önümüzdeki günlerde de bolca gündemi meşgul edecek gibi görünüyor.

Meme coin projelerine ve özellikle Solana tabanlı kriptolara ilgi gösteren yatırımcılar, 1 SOL göndererek 6 bin 900 SEAL token satın alabiliyor. Amerikan Rüyası’nı kovalayan, annesinin bodrumundan çıkmaya çalışan ve hızlı kazanç elde etme hayalleri kuran Sealana projesi, erken dönem yatırımcıları bekliyor.

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Solana Tabanlı Coinler Mayıs Ayına Hızlı Başladı!