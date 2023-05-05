Binance komisyon oranları ne kadar?

- Binance komisyon oranı ％
- Binance TR komisyon oranları nasıl belirleniyor 🧐
- Binance al sat komisyonu ne kadar 💲
- Binance komisyon indirimi nasıl oluyor ⬇️
- Binance vadeli komisyon oranları ne kadar?
- Binance komisyon hesaplama ✖️
- Binance vadeli (futures) komisyon hesaplama 📲
- Yorumlar
Binance, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için kripto al sat işlemlerini kolaylaştırırken, düşük komisyon oranları ile dikkat çeken, dünya genelinde lider kripto para borsası. Herhangi bir kripto para ticaret platformunda olduğu gibi, Binance TR’de de belli işlem ve hizmetler için komisyon ücreti var. Peki, Binance komisyon oranı ne kadar? Binance TR komisyon oranları listeledik ve komisyon düşürmek için yapmanız gerekenleri anlattık.
|Seviye
|30 günlük alım satım hacmi
|BNB bakiyesi
|Maker/Taker
|BNB indirimi
|Düzenli kullanıcı
|1.000.000 BUSD altı
|0 BNB
|0.1000% / 0.1000%
|0.0750% / 0.0750%
|VIP 1
|1.000.000 BUSD üstü
|25 BNB
|0.0900% / 0.1000%
|0.0675% / 0.0750%
|VIP 2
|5.000.000 BUSD üstü
|100 BNB
|0.0800% / 0.1000%
|0.0600% / 0.0750%
|VIP 3
|20.000.000 BUSD üstü
|250 BNB
|0.0700% / 0.1000%
|0.0525% / 0.0750%
|VIP 4
|100.000.000 BUSD üstü
|500 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
|VIP 5
|150.000.000 BUSD üstü
|1.000 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
|VIP 6
|400.000.000 BUSD üstü
|1.750 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
|VIP 7
|800.000.000 BUSD üstü
|3.000 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
|VIP 8
|2.000.000.000 BUSD üstü
|4.500 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
|VIP 9
|4.000.000.000 BUSD üstü
|5.500 BNB
|0.0200% / 0.0400%
|0.0150% / 0.0300%
Binance TR komisyon oranları nasıl belirleniyor 🧐
Binance al sat komisyonu ne kadar 💲
Öncelikle Binance al sat komisyonu ne kadar sorusunu yanıtlayalım. Binance, alım satım komisyonlarınızı ödemek için BNB kullanmamanız durumunda her alım satım işleminden %0.1 standart komisyon alıyor.
Binance komisyon indirimi nasıl oluyor ⬇️
Aylık işlem hacminiz 1 milyon BUSD altındaysa, alım satım sırasında %0.1 oranında komisyon ödüyorsunuz. Örneğin; 5000 TL değerinde bir işlem gerçekleştirdiğinizde 5 TL komisyon ödüyorsunuz. Bu noktada Binance komisyon oranı nasıl düşürülür? diye sorabilirsiniz. Alım satım komisyonunu ödemek için BNB (Binance Coin) kullanırsanız, %25 oranında indirim kazanırsınız. Bu fırsatın 14.07.2023 tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim. Bu arada arkadaşlarınızı davet ederseniz, kişi başı 100 USDT değerinde alım satım komisyonu geri ödemesi (iade kuponu) alıyorsunuz. Bunu belirtmek istedik çünkü 100 USDT komisyon iadesi nedir? sorusu çok geliyor.
30 günlük işlem hacminiz 1 milyon BUSD üstündeyse, VIP 1 seviyesinde oluyorsunuz. Maker (Piyasa Alıcı) olarak işlem yaptığınızda ödediğiniz komisyon oranı %0.09 iken, Taker (Piyasa Yapıcı) olarak işlem yaptığınızda 1000’de 1 oranında komisyon ödüyorsunuz. Yani, limit emri veya piyasa emri verme durumuna göre de Binance TR komisyon oranı değişiyor. İşlem hacminiz 4 milyar BUSD üzeri ise VIP 9 seviyesine geliyorsunuz ve ödeyeceğiniz komisyon %0.02 oranına düşüyor.
Binance vadeli komisyon oranları ne kadar?
Peki, Binance futures komisyon oranları, spot piyasadakilere benzer olmakla birlikte genelde daha düşüktür. Binance vadeli işlemlerde alım satım komisyonlarını ödemek için BNB kullandığınızda %10 indirimden faydalanırsınız. %10 indirimden faydalanabilmeniz için BNB’lerinizi spot cüzdandan vadeli işlemler cüzdanına aktarmanız gerekir. Vadeli işlemler alım satım komisyonlarını ödemek için sistem otomatik olarak USDT kullanır; buna da dikkat etmenizde fayda var.
Binance komisyon hesaplama ✖️
- Her biri 3.452.55 USDT fiyatla 10 ETH almak için emir verdiğinizde komisyon hesaplaması; 10 ETH * %0.1 = 0.01 ETH şeklinde oluyor.
- Her biri 3.452.55 USDT fiyatla 10 ETH satmak için emir verdiğinizde komisyon hesaplama; (10 ETH * 3.452.55 USDT) * %0.1 = 34.525 USDT şeyinde oluyor.
Binance vadeli (futures) komisyon hesaplama 📲
Binance vadeli işlemler için komisyon hesaplama sözleşmeye göre farklılık gösteriyor. COIN-marjinli ve USDS-marjinli sözleşmelerde komisyon oranları nasıl hesaplanır görelim:
- COIN-marjinli sözleşmeler için komisyon oranları hesaplama: Komisyon miktarı = nosyonel değer * komisyon oranıdır. Nosyonel değer = (sözleşme sayısı * sözleşme boyutu) / alım satım fiyatı şeklindedir.
- USDS-marjinli sözleşmeler için komisyon oranları hesaplama: Komisyon miktarı = nosyonel değer * komisyon oranıdır. Nosyonel değer = coinler * alım satım fiyatı şeklindedir.
Binance, komisyon oranları söz konusu olduğunda da diğer kripto para borsalarının önüne geçiyor. Binance komisyon oranları hacme dayalı ve Binance’in kendi kripto para birimi Binance Coin (BNB) kullanırsanız komisyon ücreti daha da azalıyor. Peki, Binance alt sat ve vadeli komisyon oranları ne kadar? Binance TR komisyon oranları ve komisyon hesaplama şeklini bu rehber yazıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah