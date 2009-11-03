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Sony Ericsson, Android işletim sistemli amiral gemisini tanıttı: Xperia X10

Sony Ericsson, Android işletim sistemli ilk telefonunu nihayet duyurdu. Qualcomm Snapdragon'dan güç alan model bakalım neler vaadediyor?
9 yıl
25,7b
1
250
Diğer
knight
Haber Editörü
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İlk kez geride bıraktığımız yaz aylarında hakkında söylentiler çıkan ve sık sık internette teknik özellikleri - fotoğrafları yayınlanarak teknoloji severlerin ilgi odağı haline gelen ''Rachael'' kod adlı Xperia X10'un, bugün tanıtımı yapıldı. Lakin telefon, beklenenin aksine Xperia X3 veya Racheal ismiyle karşımıza çıkmadı. Şimdi Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk telefonunun detaylarına kısaca bir göz gezdiriyoruz.

119 x 63 x 13 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında şık tasarımıyla göz dolduran Xperia X10, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve yüksek hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden güç alıyor. Snapdragon platformunun daha önce Toshiba TG01, HTC HD2, Acer S200 gibi modellerde kullanıldığını hatırlatalım. İşletim sistemi olarak Sony Ericsson, Android'in ''Donut'' kod adlı v1.6 versiyonunu tercih etmiş. Gelecekte işletim sistemini v2.0 versiyonuna yükseltmek için bir güncelleme yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.


Xperia X10'da 4.0 inç (~10,16 cm) boyutunda, 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun ve yüksek çözünürlüğün internet kullanımı - multimedya gibi konular için ideal göründüğünü söyleyebiliriz. Ekran, iPhone, HTC HD2 gibi kapasitif desteği sunduğundan kullanım esnasında kalem gibi nesnelere ihtiyaç duymaksızın tüm işlemlerimizi parmaklarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Ekranda, istenmeyen çizilmelere karşı özel bir kaplama bulunduğu da belirtilmekte. Ayrıca hareket sensörü sayesinde telefonu yatay konumda tuttuğunuzda ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

1 GB dahili belleğe sahip X10'un kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. 8 GB'lık microSD kart telefonla birlikte hediye ediliyor. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlük sunan kamera yer alıyor. Kameraya otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, yüz algılama sistemi, geo-tagging, 16 kata kadar dijital zum gibi özellikler eşlik ediyor.

 


Bunların dışında Xperia X10, zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Telefonun kablosuz bağlantı seçenekleri arasında WI-FI 802.11b/g ile Bluetooth v2.1 mevcut durumda. miniUSB girişi sayesinde de bilgisayarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak telefonda günümüzde standart haline gelen GPS modülü de unutulmamış. 3.5 mm'lik jak girişine sahip X10'da dahili FM radyo alıcısı bulunmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Ancak bu eksikliği Sony Ericsson'un FM radyolu kulaklığı MW600'ü satın alarak giderebiliyoruz.

Son olarak Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, Timescape, Mediascape, PlayNow servisi, Google Calendar, Google Media Uploader, Google phone-top search, Google search widget, Google talk, Google voice search özelliklerini bünyesinde barındıran Xperia X10'un 2010'un ilk çeyreğinde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanırken fiyat üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/xperiax10pressreleasefinal-20091103 Yorum Yaz
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Quad HD 4 ay
Sony Ericsson'u görünce özlem kapladı içimi
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Breakaway 4 ay
11 senelik konuyu kim hortlatti abi :)
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blackjack8696 6 ay
efsane cihaz. Hatırlayalım , hatırlatalım.
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Megaslaughter 9 yıl
Sony nokia apple... Hala su apple in kalitesine yaklasan yok. iphone dokunmatiktir bunlar ise bastirmatik... Sadece bu bile yeterli kaliteyi anlatmaya bence.
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chaviourknight 9 yıl

Megaslaughter

Sony nokia apple... Hala su apple in kalitesine yaklasan yok. iphone dokunmatiktir bunlar ise bastirmatik... Sadece bu bile yeterli kaliteyi anlatmaya bence.


Kimisi dokunmak ister kimisi bastırmak
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rachael 9 yıl

Megaslaughter

Sony nokia apple... Hala su apple in kalitesine yaklasan yok. iphone dokunmatiktir bunlar ise bastirmatik... Sadece bu bile yeterli kaliteyi anlatmaya bence.

senin bastırmatik dediğin telefonlar eskide kaldı bu telefonda capacitive ekran var vücuttaki elektrikle calışıyor aynen iphone da oldugu gibi bilip bilmeden yazmayın ayıp oluyo
arayüzde donmalar oluyor ve kullanışsız demişsiniz şimdiye kadar izlediğiniz bütün x10 lar prototype olmakla birlikte android 1.6 OS kullanıyorlar yani telefon büyük ihtimalle 2.1 le cıkacağı için arayüzün gelişeceğini düşünüyorum son prototype videolarını izlerseniz ben hiç donma algılayamadım 29 martta çıkar baba gibi alırım xperia x10umu ne htc ne de iphone 4g 5g 6g yi takarım hadi iyi akşamlar
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m35 9 yıl

Megaslaughter

Sony nokia apple... Hala su apple in kalitesine yaklasan yok. iphone dokunmatiktir bunlar ise bastirmatik... Sadece bu bile yeterli kaliteyi anlatmaya bence.

işte böyle kullanmadan konusanlara ne denir siz düşünün kaçkere eline aldında konusuyon ? senn htc.lerede aynısını dersin ama bilmezsin touch serisinde sezgisel ekran teknolojisini kullandıgını (resistive ekran oldugu halde) işte bunun adı cehalettir...
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Carnadormania 9 yıl
kamerası 8.1 bence çok yeterli (: video ve foto seven arkadaşlar için (: iphone 4g artık 5mp olsa 5rd yada 6rd generation da belki 8 mp kamera olabilir bence (:
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Tatenen 9 yıl
4" dokunmatik ekranlarda 65.000 renk ile 256.000 renk arasında görüntü kalitesi açısından fark var mıdır? 65.000 renkli ekrana sahip telefonlarda çalıştırılan uygulamarda, fotograflarda görüntü kalitesi düşer mi? Çeşitli sitelerde aksi iddia edilse de telefonun resmi internet sitesinde 65.000 renkli ekrana sahip olduğu yazıyor. Beni tereddüte düşüren tek nokta bu.
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m35 9 yıl
Tatenen

4" dokunmatik ekranlarda 65.000 renk ile 256.000 renk arasında görüntü kalitesi açısından fark var mıdır? 65.000 renkli ekrana sahip telefonlarda çalıştırılan uygulamarda, fotograflarda görüntü kalitesi düşer mi? Çeşitli sitelerde aksi iddia edilse de telefonun resmi internet sitesinde 65.000 renkli ekrana sahip olduğu yazıyor. Beni tereddüte düşüren tek nokta bu.

bunu yıllardır görüyorum dandik bir markanın lcd.sine gidip 16m renk koyan nokianın görüntüsümü daha iyi yoksa dünyanın en iyi lcd üreticisine ekran ürettiren 256k.lık se.lermi daha iyi bir dikkat et diye sorayım bunu sana :) ama kaliteli bir ekran olursa aradaki fark gözle görülüyor orası ayrı konus ama yinede insan gözünün 3-4m renk secebildigini dikkate alırsan 16m her türlü fazlalık oluyor :D
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tanerergul 9 yıl
Valla ben klavyeli ve win 7 li xperia yı bekleyecem galiba, yada htc alırım bilemiyorum? ne x2 nede bu, ikiside pek çekici gelmiyor
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Figure 9 yıl
Videoda arayüz hızlanmış gibi görünüyor. Gerçi pek zorlayacak bir şey yapmamışlar ama yazılımsal olarak iyi duruma getirilirse hiçbir şeyde zorlanmaz zaten bu cihaz. Öyle bir donanım var.
Nitekim eksik yönleri de var. Web için multituch kesinlikle gerekli. Ekran büyük de olsa, render hızı yüksek de olsa sırf bu nedenden kullanım eziyettir mobil cihazlarda. Kinetic Scroll yok(artık olmayan cihaz zor bulunur yani..). Sayfalar afedersiniz 'kütük' gibi hareket ediyor.
Bir de arkadaşların söylediği gibi arayüzde kullanılan renkler çok kötü. Mavi-açık mavi ve bazı yerde soluk olması pek iyi durmuyor bence. Şöyle kırmızı tonlarında olsa harika dururdu
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greenk 9 yıl
m35
zaten Sony Ericssson başka marka telefon almam. SE kalitesini iyi biliyorum.
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m35 9 yıl

greenk

m35



zaten Sony Ericssson başka marka telefon almam. SE kalitesini iyi biliyorum.



ben kullanırım hiç acımam :Dartemis aldım memnunum telden wm.a alışmaya ugraşıyorum şimdi :) symbianın o alışıldık yavaslıgı yoktur cihazda 64mb ram olmasına ragmen dokunmatik ekranıda çok hoş bundan sonra htc.ye hepten yönelebilirim gerçekten hoşuma gitti cihazları :)
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XYAĞMUR 9 yıl
Türkçe Android kullanan birisi olarak (GM DSTL1) bu cihaz oldukça ilgi çekici ve meraklandırıcı.Çünkü Android'e alıştım ve çok memnunum.Aynı zamanda bende Samsung'un İ8910 HD modeli de bulunmakta.Ama bir gidin İ8910'nun sayfasına (200 sayfayı geçti) ne sorunlar göreceksiniz.Ben bu sorunları buraya yazsam herhalde inanmazsınız.Neyse SE için daha çok şeyler yazlıp çizilecektir.Bekliyoruz...
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greenk 9 yıl
Ekran büyük ne kadar büyür daha merak ediyorum. Laptop gibi çantalarda taşırız artık yeni nesil telefonları.
HTC, HD2 4.3 inç
Dell androidli ise 5.0 inç
bakalım 10.0 inç ekranlı telefonları görebilicez mi? Kullanıcıların saçma istekleri üzerine üreticiler napıcağını şaşırdı.
X1 ile X2'de klavye vardı X3 geçmeden direk X10'a geçtiler diye klavyeye noldu?
Dokunmatik ekranlar hiç hoşuma gitmiyor marka ne olursa olsun. Tuş olmalı basarken kuvvet uygulayıp tuşa basmanın hissini algılamalıyız diye düşünüyorum.
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halilakdere 9 yıl
sony ericsson eğer bu telefona da 1000 mha lık pil koyarsa yuh derim artık.
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m35 9 yıl

greenk

Ekran büyük ne kadar büyür daha merak ediyorum. Laptop gibi çantalarda taşırız artık yeni nesil telefonları.



HTC, HD2 4.3 inç

Dell androidli ise 5.0 inç

bakalım 10.0 inç ekranlı telefonları görebilicez mi? Kullanıcıların saçma istekleri üzerine üreticiler napıcağını şaşırdı.



X1 ile X2'de klavye vardı X3 geçmeden direk X10'a geçtiler diye klavyeye noldu?

Dokunmatik ekranlar hiç hoşuma gitmiyor marka ne olursa olsun. Tuş olmalı basarken kuvvet uygulayıp tuşa basmanın hissini algılamalıyız diye düşünüyorum.




benim biraz kıyas şansım oldu diyim sana... elimde suan p3300 artemis var boyut olarak bu cihazla aynı sayılır... sadece biraz daha kalın ve cepte öyle abartı denicek şekilde sırıtmıyor boyut olarak bende öyle düşünüyordum ama abartı degilmiş :D :D :D

x3den direk x10a geçmesinin sebeplisi nokia malum bu cihazı duyurdugu zaman nokia gitti x3 ve x6 çıkardı se.de x3 adında giriş sınıfı bi telefon çıkarabilir x pruness in kod adı x3 yada x6 olabilr bu benim görüşüm tabiki :D çünkü nokia aynısını yaptı x3 çokta özellikli bir tel degil rahcel.in adını zedelerdi o model...
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cssbaycelebi 9 yıl

greenk

Ekran büyük ne kadar büyür daha merak ediyorum. Laptop gibi çantalarda taşırız artık yeni nesil telefonları.



HTC, HD2 4.3 inç

Dell androidli ise 5.0 inç

bakalım 10.0 inç ekranlı telefonları görebilicez mi? Kullanıcıların saçma istekleri üzerine üreticiler napıcağını şaşırdı.



X1 ile X2'de klavye vardı X3 geçmeden direk X10'a geçtiler diye klavyeye noldu?

Dokunmatik ekranlar hiç hoşuma gitmiyor marka ne olursa olsun. Tuş olmalı basarken kuvvet uygulayıp tuşa basmanın hissini algılamalıyız diye düşünüyorum.



Güldürdün beni 10 inç ilginç olur.
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halilakdere 9 yıl
xperia 10 ulkemize 1.5-2 yilda anca gelir. Benden soylemesi. Bir zamanlar w960 cikacak diye tam bir yil beklemistim sonunda pes edip nokia n85 almistim. Ardindan w960 cikti ama bendende heves gitmisti. Umarim xperia da da bu durumu yasamayiz.
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