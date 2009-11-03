Sony Ericsson, Android işletim sistemli amiral gemisini tanıttı: Xperia X10

İlk kez geride bıraktığımız yaz aylarında hakkında söylentiler çıkan ve sık sık internette teknik özellikleri - fotoğrafları yayınlanarak teknoloji severlerin ilgi odağı haline gelen ''Rachael'' kod adlı Xperia X10'un, bugün tanıtımı yapıldı. Lakin telefon, beklenenin aksine Xperia X3 veya Racheal ismiyle karşımıza çıkmadı. Şimdi Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk telefonunun detaylarına kısaca bir göz gezdiriyoruz.
119 x 63 x 13 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında şık tasarımıyla göz dolduran Xperia X10, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve yüksek hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden güç alıyor. Snapdragon platformunun daha önce Toshiba TG01, HTC HD2, Acer S200 gibi modellerde kullanıldığını hatırlatalım. İşletim sistemi olarak Sony Ericsson, Android'in ''Donut'' kod adlı v1.6 versiyonunu tercih etmiş. Gelecekte işletim sistemini v2.0 versiyonuna yükseltmek için bir güncelleme yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Xperia X10'da 4.0 inç (~10,16 cm) boyutunda, 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun ve yüksek çözünürlüğün internet kullanımı - multimedya gibi konular için ideal göründüğünü söyleyebiliriz. Ekran, iPhone, HTC HD2 gibi kapasitif desteği sunduğundan kullanım esnasında kalem gibi nesnelere ihtiyaç duymaksızın tüm işlemlerimizi parmaklarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Ekranda, istenmeyen çizilmelere karşı özel bir kaplama bulunduğu da belirtilmekte. Ayrıca hareket sensörü sayesinde telefonu yatay konumda tuttuğunuzda ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor.
1 GB dahili belleğe sahip X10'un kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. 8 GB'lık microSD kart telefonla birlikte hediye ediliyor. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlük sunan kamera yer alıyor. Kameraya otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, yüz algılama sistemi, geo-tagging, 16 kata kadar dijital zum gibi özellikler eşlik ediyor.
Bunların dışında Xperia X10, zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Telefonun kablosuz bağlantı seçenekleri arasında WI-FI 802.11b/g ile Bluetooth v2.1 mevcut durumda. miniUSB girişi sayesinde de bilgisayarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak telefonda günümüzde standart haline gelen GPS modülü de unutulmamış. 3.5 mm'lik jak girişine sahip X10'da dahili FM radyo alıcısı bulunmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Ancak bu eksikliği Sony Ericsson'un FM radyolu kulaklığı MW600'ü satın alarak giderebiliyoruz.
Son olarak Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, Timescape, Mediascape, PlayNow servisi, Google Calendar, Google Media Uploader, Google phone-top search, Google search widget, Google talk, Google voice search özelliklerini bünyesinde barındıran Xperia X10'un 2010'un ilk çeyreğinde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanırken fiyat üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.
http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/xperiax10pressreleasefinal-20091103 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kimisi dokunmak ister kimisi bastırmak
senin bastırmatik dediğin telefonlar eskide kaldı bu telefonda capacitive ekran var vücuttaki elektrikle calışıyor aynen iphone da oldugu gibi bilip bilmeden yazmayın ayıp oluyo arayüzde donmalar oluyor ve kullanışsız demişsiniz şimdiye kadar izlediğiniz bütün x10 lar prototype olmakla birlikte android 1.6 OS kullanıyorlar yani telefon büyük ihtimalle 2.1 le cıkacağı için arayüzün gelişeceğini düşünüyorum son prototype videolarını izlerseniz ben hiç donma algılayamadım 29 martta çıkar baba gibi alırım xperia x10umu ne htc ne de iphone 4g 5g 6g yi takarım hadi iyi akşamlar
işte böyle kullanmadan konusanlara ne denir siz düşünün kaçkere eline aldında konusuyon ? senn htc.lerede aynısını dersin ama bilmezsin touch serisinde sezgisel ekran teknolojisini kullandıgını (resistive ekran oldugu halde) işte bunun adı cehalettir...
mobile-review.com/...
bunu yıllardır görüyorum dandik bir markanın lcd.sine gidip 16m renk koyan nokianın görüntüsümü daha iyi yoksa dünyanın en iyi lcd üreticisine ekran ürettiren 256k.lık se.lermi daha iyi bir dikkat et diye sorayım bunu sana :) ama kaliteli bir ekran olursa aradaki fark gözle görülüyor orası ayrı konus ama yinede insan gözünün 3-4m renk secebildigini dikkate alırsan 16m her türlü fazlalık oluyor :D
Nitekim eksik yönleri de var. Web için multituch kesinlikle gerekli. Ekran büyük de olsa, render hızı yüksek de olsa sırf bu nedenden kullanım eziyettir mobil cihazlarda. Kinetic Scroll yok(artık olmayan cihaz zor bulunur yani..). Sayfalar afedersiniz 'kütük' gibi hareket ediyor.
Bir de arkadaşların söylediği gibi arayüzde kullanılan renkler çok kötü. Mavi-açık mavi ve bazı yerde soluk olması pek iyi durmuyor bence. Şöyle kırmızı tonlarında olsa harika dururdu
blog.se-nse.net/...
zaten Sony Ericssson başka marka telefon almam. SE kalitesini iyi biliyorum.
ben kullanırım hiç acımam :Dartemis aldım memnunum telden wm.a alışmaya ugraşıyorum şimdi :) symbianın o alışıldık yavaslıgı yoktur cihazda 64mb ram olmasına ragmen dokunmatik ekranıda çok hoş bundan sonra htc.ye hepten yönelebilirim gerçekten hoşuma gitti cihazları :)
HTC, HD2 4.3 inç
Dell androidli ise 5.0 inç
bakalım 10.0 inç ekranlı telefonları görebilicez mi? Kullanıcıların saçma istekleri üzerine üreticiler napıcağını şaşırdı.
X1 ile X2'de klavye vardı X3 geçmeden direk X10'a geçtiler diye klavyeye noldu?
Dokunmatik ekranlar hiç hoşuma gitmiyor marka ne olursa olsun. Tuş olmalı basarken kuvvet uygulayıp tuşa basmanın hissini algılamalıyız diye düşünüyorum.
benim biraz kıyas şansım oldu diyim sana... elimde suan p3300 artemis var boyut olarak bu cihazla aynı sayılır... sadece biraz daha kalın ve cepte öyle abartı denicek şekilde sırıtmıyor boyut olarak bende öyle düşünüyordum ama abartı degilmiş :D :D :D
x3den direk x10a geçmesinin sebeplisi nokia malum bu cihazı duyurdugu zaman nokia gitti x3 ve x6 çıkardı se.de x3 adında giriş sınıfı bi telefon çıkarabilir x pruness in kod adı x3 yada x6 olabilr bu benim görüşüm tabiki :D çünkü nokia aynısını yaptı x3 çokta özellikli bir tel degil rahcel.in adını zedelerdi o model...
Güldürdün beni 10 inç ilginç olur.