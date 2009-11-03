Sony Ericsson, Android işletim sistemli amiral gemisini tanıttı: Xperia X10





İlk kez geride bıraktığımız yaz aylarında hakkında söylentiler çıkan ve sık sık internette teknik özellikleri - fotoğrafları yayınlanarak teknoloji severlerin ilgi odağı haline gelen ''Rachael'' kod adlı Xperia X10'un, bugün tanıtımı yapıldı. Lakin telefon, beklenenin aksine Xperia X3 veya Racheal ismiyle karşımıza çıkmadı. Şimdi Sony Ericsson'un Android işletim sistemli ilk telefonunun detaylarına kısaca bir göz gezdiriyoruz.

119 x 63 x 13 mm boyutlarında ve 135 gram ağırlığında şık tasarımıyla göz dolduran Xperia X10, 850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekanslarını ve yüksek hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesini destekliyor; 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden güç alıyor. Snapdragon platformunun daha önce Toshiba TG01, HTC HD2, Acer S200 gibi modellerde kullanıldığını hatırlatalım. İşletim sistemi olarak Sony Ericsson, Android'in ''Donut'' kod adlı v1.6 versiyonunu tercih etmiş. Gelecekte işletim sistemini v2.0 versiyonuna yükseltmek için bir güncelleme yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.





Xperia X10'da 4.0 inç (~10,16 cm) boyutunda, 480x854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran bulunuyor ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. Ekran boyutunun ve yüksek çözünürlüğün internet kullanımı - multimedya gibi konular için ideal göründüğünü söyleyebiliriz. Ekran, iPhone, HTC HD2 gibi kapasitif desteği sunduğundan kullanım esnasında kalem gibi nesnelere ihtiyaç duymaksızın tüm işlemlerimizi parmaklarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Ekranda, istenmeyen çizilmelere karşı özel bir kaplama bulunduğu da belirtilmekte. Ayrıca hareket sensörü sayesinde telefonu yatay konumda tuttuğunuzda ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

1 GB dahili belleğe sahip X10'un kapasitesini microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar arttırabiliyoruz. 8 GB'lık microSD kart telefonla birlikte hediye ediliyor. Telefonun arka kısmında 8.1 megapiksel çözünürlük sunan kamera yer alıyor. Kameraya otomatik odaklama, led flaş, görüntü stabilizasyon teknolojisi, yüz algılama sistemi, geo-tagging, 16 kata kadar dijital zum gibi özellikler eşlik ediyor.





Bunların dışında Xperia X10, zengin bağlantı seçeneklerine sahip. Telefonun kablosuz bağlantı seçenekleri arasında WI-FI 802.11b/g ile Bluetooth v2.1 mevcut durumda. miniUSB girişi sayesinde de bilgisayarınızla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ek olarak telefonda günümüzde standart haline gelen GPS modülü de unutulmamış. 3.5 mm'lik jak girişine sahip X10'da dahili FM radyo alıcısı bulunmaması bazı kullanıcıları üzebilir. Ancak bu eksikliği Sony Ericsson'un FM radyolu kulaklığı MW600'ü satın alarak giderebiliyoruz.

Son olarak Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, Timescape, Mediascape, PlayNow servisi, Google Calendar, Google Media Uploader, Google phone-top search, Google search widget, Google talk, Google voice search özelliklerini bünyesinde barındıran Xperia X10'un 2010'un ilk çeyreğinde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanırken fiyat üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.