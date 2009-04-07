Sony Ericsson, kızaklı Walkman telefonu W205'i tanıttı

Sony Ericsson, alt-orta segment arasında konumlandırdığı, Walkman ailesine mensup W205'in duyurusunu gerçekleştirdi.
92 x 47 x 16.4 mm ebatlarında ve sadece 96 gram ağırlığında kızaklı dizayna sahip W205, dualband GSM şebekesini destekliyor. Telefonda 1.8 inç ekrana yer verildiğini görüyoruz. 128 x 160 piksel çözünürlük sunan ekran 65.536 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun 5 MB'lık dahili belleği ise Memorystick Micro kartlar vasıtasıyla arttırılabiliyor. Anın yakalanması için arka tarafında 1.3 megapiksellik kamera barındıran telefon, Bluetooth üzerinden diğer telefonlarla veya bilgisayarınızla kablosuz veri aktarımı yapabilmekte. W205'in bataryası ise 425 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Ek olarak telefonla 13.5 saate kadar aralıksız müzik dinlenebildiği firma tarafından belirtilmiş.
W205'in 2009'un 3. çeyreğine doğru tek renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmadı. Ancak telefonun özelliklerini göz önünde bulundurursak fiyatın pek çok kişi için uygun olacağını umuyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Dualband GSM (900 / 1800)
Boyut ve ağırlık: 92 x 47 x 16.4 mm / 96 gram
Ekran: 1.8 inç, 128 x 160 piksel, 65.536 renk TFT
Bellek: 5 MB dahili + MS Micro desteği (M2)
Kamera: 1.3 Megapiksel
Bluetooth: Var, v2.0
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 425 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi
senden başkada konuya yazan yok
Telefon berbart felan deme parasına göre herşey
Arkadaşım kendinle çelişiyosun
ben memnun degilimm..!
telefon sagem oldugu icin herhangi bir modifye yapilamadigi zaten yazilmis fakat sagem olmasinin dezavantajlari bununla bitmiyor. sagem donanima sony ericsson yazilimi uydurulmaya calisilsa da olmamis iste.
bir kere sarji cok az gidiyor. fazla konusmadigim halde 1 gunde sarj %30 civarina indi.
telefonu ne bluetooth ile ne de usb kablo ile pc suite uygulamasina baglayamiyoruz. icindeki dosyalari yonetmek mumkun olmasina ragmen telefonu modem olarak kullanmak, mesajlari, rehberi senkronize etmek falan mumkun degil.
sanki turkcell hayrina vermis gibi, piyasadan aldiginiz telefona turkcell firmware'i yuklenmis. acilis ekrani turkcell yaratigi, sag tusa turkcell-im menusu atanmis, turkcell temasi ve turkcell ayarlari. sag tusa her basista internete girip kuruslari bitiriyor. ayrica mms ve internet ayarlarini elle yapmak zorundasiniz. ota midir nedir oyle bir degtegi yok umarim turkcell'in yedigi halt yuzunden degildir.
telefonun bataryasini cikarinca saat ayari sifirlaniyor. eger hafiza kartindan tema secerseniz ilk restartta igrenc turkcell temasi tekrar yukleniyor. hattimi tasidim hala kurtulamadim senden turkcell
grps hizi inanilmaz dusuk. ana sayfayi acmasi 2 dakika aliyor. mesela ev ararken emlakcinin numarasini unuttum, netten bakayim dedim fakat namumkun.
enteresan br sey daha kesfettim. mikrofon tus takiminin yaninda. sesi daha iyi iletmek amaciyla telefonu caldiginda kapagi acip cagri kabul tusuna basinca cagriyi beklemeye aliyor. dolayisi ile mal gibi karsidaki neden konusmuyor acaba diye dusunuyorsunuz.
telefonun fiyati ve capi belli, ozelliklerine diyecek yok da yukaridaki eksiklikleri fiyatindan bagimsiz olarak mevcut. zaten kayda deger tek ozelligi radyodan kayit yapmasi. radyo kanallarinin da caldigi muzik belli, cok da gerekli bir sey degil.
sadece bu telefon degil sagem tabanli bir hic sony ericssonu onermiyorum hepsinden kosarak uzaklasin.
yukarda bi daha almam demişin sonra almayı düşünüyorum diyorsun post kasmaya çalışıyorsun herhalde başka yerde hallet başka işlerini.