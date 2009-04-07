Sony Ericsson, kızaklı Walkman telefonu W205'i tanıttı

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson, alt-orta segment arasında konumlandırdığı, Walkman ailesine mensup W205'in duyurusunu gerçekleştirdi.

92 x 47 x 16.4 mm ebatlarında ve sadece 96 gram ağırlığında kızaklı dizayna sahip W205, dualband GSM şebekesini destekliyor. Telefonda 1.8 inç ekrana yer verildiğini görüyoruz. 128 x 160 piksel çözünürlük sunan ekran 65.536 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun 5 MB'lık dahili belleği ise Memorystick Micro kartlar vasıtasıyla arttırılabiliyor. Anın yakalanması için arka tarafında 1.3 megapiksellik kamera barındıran telefon, Bluetooth üzerinden diğer telefonlarla veya bilgisayarınızla kablosuz veri aktarımı yapabilmekte. W205'in bataryası ise 425 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Ek olarak telefonla 13.5 saate kadar aralıksız müzik dinlenebildiği firma tarafından belirtilmiş.

W205'in 2009'un 3. çeyreğine doğru tek renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmadı. Ancak telefonun özelliklerini göz önünde bulundurursak fiyatın pek çok kişi için uygun olacağını umuyoruz.

Teknik özellikler:



Şebeke: Dualband GSM (900 / 1800)

Boyut ve ağırlık: 92 x 47 x 16.4 mm / 96 gram

Ekran: 1.8 inç, 128 x 160 piksel, 65.536 renk TFT

Bellek: 5 MB dahili + MS Micro desteği (M2)

Kamera: 1.3 Megapiksel

Bluetooth: Var, v2.0

FM radyo: Var, RDS desteği

Batarya: 425 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi