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Sony Ericsson, kızaklı Walkman telefonu W205'i tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
106,5b
2
107
Diğer
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson, kızaklı Walkman telefonu W205'i tanıttı
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Sony Ericsson, kızaklı Walkman telefonu W205'i tanıttı
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Sony Ericsson, alt-orta segment arasında konumlandırdığı, Walkman ailesine mensup W205'in duyurusunu gerçekleştirdi.

92 x 47 x 16.4 mm ebatlarında ve sadece 96 gram ağırlığında kızaklı dizayna sahip W205, dualband GSM şebekesini destekliyor. Telefonda 1.8 inç ekrana yer verildiğini görüyoruz. 128 x 160 piksel çözünürlük sunan ekran 65.536 rengi görüntüleyebilmekte. Telefonun 5 MB'lık dahili belleği ise Memorystick Micro kartlar vasıtasıyla arttırılabiliyor. Anın yakalanması için arka tarafında 1.3 megapiksellik kamera barındıran telefon, Bluetooth üzerinden diğer telefonlarla veya bilgisayarınızla kablosuz veri aktarımı yapabilmekte. W205'in bataryası ise 425 saate varan bekleme, 9 saate varan konuşma süresi vaadediyor. Ek olarak telefonla 13.5 saate kadar aralıksız müzik dinlenebildiği firma tarafından belirtilmiş.

W205'in 2009'un 3. çeyreğine doğru tek renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanırken fiyat hakkında bilgilendirme yapılmadı. Ancak telefonun özelliklerini göz önünde bulundurursak fiyatın pek çok kişi için uygun olacağını umuyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Dualband GSM (900 / 1800)
Boyut ve ağırlık: 92 x 47 x 16.4 mm / 96 gram
Ekran: 1.8 inç, 128 x 160 piksel, 65.536 renk TFT
Bellek: 5 MB dahili + MS Micro desteği (M2)
Kamera: 1.3 Megapiksel
Bluetooth: Var, v2.0
FM radyo: Var, RDS desteği
Batarya: 425 saate varan bekleme; 9 saate varan konuşma süresi


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/w205ms410pressreleasefinal-20090407 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Telefonu alalı 1 gün oluyor gerçekten ses olarak mükemmel bir telefon yanlız sadece hafıza kart ve usb sorunu var onlarda çok önemli değil bence kullanıslı ayrıca çok zarif bir telefon yanlız bu turkcell-im i kaldırıp telefondan facebook a nasıl girerim onu merak ediyorum hattım avea tel den facebooka girecem sadece :S telefon cok zarif hoş ve kullanıslı ayrıca kapagı da yaylı değil ama çok begendim ben yapanlara helal olsun aldığımada pişman olmadım radyosu var kamerası var fiyatı da uygun 4 tane t7elefon defteri ayrıcalıgı da var daha ne olşsun :D
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buket90 9 yıl
Arkadaşlar bu telefonun beyaz rengini arıyorum.Yardım edin...Çok istiyorum
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DH Misafiri 9 yıl
ARKADAŞLAR TEK KELİMEYLE MÜKKEMELİN ÖTESİNDE BİR CİHAZ W205 SİZ YORUMDA BULUNANLARIN SÖYLEDİKLERİ ABARTILI BEN 1 SENE OLDU KULLANIYORUM HİÇ BİR SORUN OLMADI GERÇEKTEN TAVSİYE EDERİM
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DH Misafiri 9 yıl
w205 denen telefon berbat b,i telefon kesinlikle almayın şu an piyasa fiyahtı 120 civarı şarj soket yeri çok hassas kulakları çok kolay bozuluyor ve hafıza kartı yuvası oldukça kötü her yönüyle berbat bi telefon özellikle hangi hattı kullanıyorsanız kullanın karşı tarafa mesaj kodlar halinde gidiyor bu telefona kesinlikle para vermeyin verdiğiniz paraya yazık
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se(dd)at 9 yıl

DH Misafiri
w205 denen telefon berbat b,i telefon kesinlikle almayın şu an piyasa fiyahtı 120 civarı şarj soket yeri çok hassas kulakları çok kolay bozuluyor ve hafıza kartı yuvası oldukça kötü her yönüyle berbat bi telefon özellikle hangi hattı kullanıyorsanız kullanın karşı tarafa mesaj kodlar halinde gidiyor bu telefona kesinlikle para vermeyin verdiğiniz paraya yazık

senden başkada konuya yazan yok


Telefon berbart felan deme parasına göre herşey
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DH Misafiri 9 yıl
Kızak sorunu var diyosunuz hiç bişeyi yok hepsi burada.com dan halada çok memnunum hiç bir sorunum dahi yok interneti biraz yavaş okadar
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DH Misafiri 9 yıl
Mesaj sorunu olanlar için arkadaşlar tl yi sony ericson un orjinal sitesinden güncelleyin sorun kalmıyo
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Deranzo 9 yıl

DH Misafiri

Mesaj sorunu olanlar için arkadaşlar tl yi sony ericson un orjinal sitesinden güncelleyin sorun kalmıyo

Arkadaşım kendinle çelişiyosun
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DH Misafiri 9 yıl
Telefon çok kötü. Şarjı az gidiyor.
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frt-_-ctn 9 yıl
DH Misafiri

W205 SON ERİCKON KIZAK SORUNU VAR SAKIN ALMAYIN

DH Misafiri

Kızak sorunu var diyosunuz hiç bişeyi yok hepsi burada.com dan halada çok memnunum hiç bir sorunum dahi yok interneti biraz yavaş okadar


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DH Misafiri 9 yıl
W205 SON ERİCKON KIZAK SORUNU VAR SAKIN ALMAYIN
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar bu tlfn dan bende aldım ses olarak idare ediyor ama kullanım bakımından w200 daha cazip bunu alcagınıza w200 alın daha iyi benden öneri gerisi size kalmış bişey
ben memnun degilimm..!
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar w 200 almaya karar werdim aöa telefon fiyatı nette 170 diyo ama piyasada 200 tl diyolar 170 tlye nerden alabilirim ist anadolu yakasında kadıköydeyim buraya yakın bildiğinişz satan bi telefoncu warsa sölerseniz sewinirim şimdiden teşekkürler
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positroN 9 yıl
ilk sayfada olumsuz yorum yapmama ragmen kader bir sekilde beni bu telefonla bulusturdu.

telefon sagem oldugu icin herhangi bir modifye yapilamadigi zaten yazilmis fakat sagem olmasinin dezavantajlari bununla bitmiyor. sagem donanima sony ericsson yazilimi uydurulmaya calisilsa da olmamis iste.
bir kere sarji cok az gidiyor. fazla konusmadigim halde 1 gunde sarj %30 civarina indi.
telefonu ne bluetooth ile ne de usb kablo ile pc suite uygulamasina baglayamiyoruz. icindeki dosyalari yonetmek mumkun olmasina ragmen telefonu modem olarak kullanmak, mesajlari, rehberi senkronize etmek falan mumkun degil.
sanki turkcell hayrina vermis gibi, piyasadan aldiginiz telefona turkcell firmware'i yuklenmis. acilis ekrani turkcell yaratigi, sag tusa turkcell-im menusu atanmis, turkcell temasi ve turkcell ayarlari. sag tusa her basista internete girip kuruslari bitiriyor. ayrica mms ve internet ayarlarini elle yapmak zorundasiniz. ota midir nedir oyle bir degtegi yok umarim turkcell'in yedigi halt yuzunden degildir.
telefonun bataryasini cikarinca saat ayari sifirlaniyor. eger hafiza kartindan tema secerseniz ilk restartta igrenc turkcell temasi tekrar yukleniyor. hattimi tasidim hala kurtulamadim senden turkcell

grps hizi inanilmaz dusuk. ana sayfayi acmasi 2 dakika aliyor. mesela ev ararken emlakcinin numarasini unuttum, netten bakayim dedim fakat namumkun.
enteresan br sey daha kesfettim. mikrofon tus takiminin yaninda. sesi daha iyi iletmek amaciyla telefonu caldiginda kapagi acip cagri kabul tusuna basinca cagriyi beklemeye aliyor. dolayisi ile mal gibi karsidaki neden konusmuyor acaba diye dusunuyorsunuz.

telefonun fiyati ve capi belli, ozelliklerine diyecek yok da yukaridaki eksiklikleri fiyatindan bagimsiz olarak mevcut. zaten kayda deger tek ozelligi radyodan kayit yapmasi. radyo kanallarinin da caldigi muzik belli, cok da gerekli bir sey degil.

sadece bu telefon degil sagem tabanli bir hic sony ericssonu onermiyorum hepsinden kosarak uzaklasin.
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DH Misafiri 9 yıl
arkADAŞLAR BENDE ALMAYİ DÜŞÜNÜYOM AMA BAZİ ARKADAŞLARİN YORUMU BENİ BİRAZ DÜŞÜNDÜRÜYO NE YAPCAM BİLMEM BENİ BU KONUDA BİLGİLRENDİRİLİRSENİZ SEVİRİRİM
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sasa_iliç 9 yıl

DH Misafiri

arkADAŞLAR BENDE ALMAYİ DÜŞÜNÜYOM AMA BAZİ ARKADAŞLARİN YORUMU BENİ BİRAZ DÜŞÜNDÜRÜYO NE YAPCAM BİLMEM BENİ BU KONUDA BİLGİLRENDİRİLİRSENİZ SEVİRİRİM


yukarda bi daha almam demişin sonra almayı düşünüyorum diyorsun
post kasmaya çalışıyorsun herhalde başka yerde hallet başka işlerini.
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