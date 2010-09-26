Sony Ericsson, Symbian tabanlı yeni telefon planlamıyor

Samsung'dan sonra Sony Ericsson da, Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıkladı. Sony Ericsson sözcüsü Aldo Liguori, BusinessWeek'te yer alan açıklamasında bu durumu doğruladı ve yeni bir Symbian telefon planlamadıklarını ifade etti. Yeni model planlamasalar da bunun Symbian ile ipleri kopardıkları anlamına gelmediğini söyleyen Liguori, Symbian vakfının üyesi olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Google Android, Apple iOS ve Nokia-Intel öncülüğünde geliştirilen MeeGo platformları karşısında kan kaybeden Symbian için şu an güçlü desteği Nokia sağlıyor. Bazı piyasa analistleri ise Nokia'nın, gelecek planlarını MeeGo üzerine yapacağını öne sürüyorlar.