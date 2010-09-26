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Sony Ericsson, Symbian tabanlı yeni telefon planlamıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan sonra Sony Ericsson da, Symbian tabanlı yeni telefon planlamadığını açıkladı. Sony Ericsson sözcüsü Aldo Liguori, BusinessWeek'te yer alan açıklamasında bu durumu doğruladı ve yeni bir Symbian telefon planlamadıklarını ifade etti. Yeni model planlamasalar da bunun Symbian ile ipleri kopardıkları anlamına gelmediğini söyleyen Liguori, Symbian vakfının üyesi olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Google Android, Apple iOS ve Nokia-Intel öncülüğünde geliştirilen MeeGo platformları karşısında kan kaybeden Symbian için şu an güçlü desteği Nokia sağlıyor. Bazı piyasa analistleri ise Nokia'nın, gelecek planlarını MeeGo üzerine yapacağını öne sürüyorlar.


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NowOrN3wer 9 yıl
sonyde MeeGo ya gidicek bence
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Mr. Jingles 9 yıl
Adam Symbian'ı bırakmadıklarını söylüyor. Sadece Symbian bir cihazın planda olmadığını belirtmiş. Yani SE aslında Nokia'nın yeni çıkardığı S^3 tabanlı cihazların akibetine göre yolunu çizecek. Nokia'nın S^3 cihazlarının durumlarını izleyecek. Şayet S^3 başarılı ve stabil bir sistem olursa ve beklenen başarıyı yakalarsa SE S^3 cihaz çıkarabilir.
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Batuist 9 yıl
Milyar dolarlık bir pazarda karar alan şirketlerin elbet bir bildikleri vardır.. yazılım konusunu adamlar uzmanına bırakıyorlar.. yazılım farklı birşey telefon üretmek farklı birşey.. ama nedense telefonu değil yazılımı üretenlerin daha büyük olduğunu görüyoruz.. yazılımın iyi ise zirvedesin.. örnek apple.. kötü ise can kaybedersin..
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sasa_iliç 9 yıl
Android e devam ederler umarım
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
isabet olmuş...
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farukkk 9 yıl
nokıada bıraksa artık
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se(dd)at 9 yıl
Sony Ericsson Android üzerinde gitmesi gerekli

Baya yakıştı bu sistem SEye
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Lath.Crusader 9 yıl
İyi olmuş..
Böylece Samsung'tan sonra Symbianı bırakan ikinci büyük şirket Sony Ericsson oldu..
Artık Sony Ericsson mühendisleri var güçleri ile java ve android işletim sistemleri üzerine
çalışabilir. Çok iyi bir haber bu.. Geç bile kaldılar..
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