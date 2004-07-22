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Sony Ericsson'dan 3D oyun destekli ucuz K500

14 yıl
9,1b
1
15
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Oldukça şık cep telefonları üretmeyi başaran firma şimdi de tüm yeni telefonlarını 3D oyun destekli hale getiriyor. Bunuda Java'nın en çok kullanılan 3D Grafik Motoru ve Arayüzü olan Hi Corp firmasının Mascot Capsule Ver.4'si ile yapıyor. Bu oyun firmalarının standart bir API(Yazılım Programlama arayüzü)'ye göre oyun tasarlamalarını sağlayarak bir yandan uyumluluğu sağlarken, diğer yandan farklı donanımlarda gerek 3D hızlandırıcı yada hızlandırıcısız durumlarda bile en verimli çalışacak şekilde tasarlanmış.

Sony Ericsson'dan 3D oyun destekli ucuz K500
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Masaüstüne örnek vermek gerekirse DirectX sürümlerinin bir yandan uyumluluğu ve yeni teknoloji standartlarını sağlarken diğer yandan her sürümü ile performans artışıda sağlanmakta idi. Mesela bir oyunun DirectX'de mi Open GL'de mi daha hızlı çalışıp çalışmayacağı daha çok 3D API'nin verimliliği ile ilgilidir. Hi Corp firmasının geliştirdiği bu Mobil 3D Oyun üretim teknolojisi ile şimdiye kadar 200 oyunun piyasaya sürüldüğü düşünülürse herhalde bu arayüz dünyanın en popüler arayüzü olduğunu anlatabiliriz.

Yalnız şimdiye kadar ki oyunların hepsi Japon'ya pazarı için üretildiklerinden şimdilik genelde Avrupa pazarı için oyun bulunmamakta Sony Ericsson'da hemen bu eksikliği telafi etmek için Galasoft firması ile Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow, Prince of Persia: The Sands of Time, Rayman 3, Siberian Strike, Tom Clancy's Rainbow Six Raven Shield ve XIII oyunları üzerine anlaştı. Hi Corp firmasının bu grafik motoru o kadar uyumluluk yaratmakta ki sadece motor olarak kullanıldığında API olarak M3G (J2ME için Mobile 3D Graphics API) ve OpenGL-ES desteği verebiliyor. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

Sony Ericsson'dan 3D oyun destekli ucuz K500
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Telefon olarak ise K500'ün dikkate değer özellikleri aşağıda ;

  • 128x160 piksel (31x39mm), 65000 renkli TFT ekran, şimdiye kadar ki tüm telefonlar arasında en iyi ekran olduğu belirtiliyor
  • 300 saat bekleme, 8 saat bekleme, 102 x 46 x 14 mm boyutlara ve 80g ağırlığa sahip
  • 12 Mb belleğe, 8 Mb'ı programların kullanımına açık
  • 640x480 piksel flaşsız kameralens koruma kapaklı, 3GP formatında video kayıt edebiliyor
  • Mp3 çalabiliyor veya 3GP formatında müzik çalabiliyor
  • Kişilere özel Mp3 zil ve resim eklenebiliyor ve bu çalma esnasında çıkıyor
  • Java 2.0 (MIDP 2.0) ve Mascot Capsule Engine Ver.4 destekli (Hi Corp.) içinden 2 tane 3D oyun çıkmakta
  • Eylül ayında yurt dışı fiyatı 190€ yani 340 Milyon TL olması bekleniyor
  • 40 tonlu Polifonik ses, Uzaktan konuşma (eller serbest şekilde)
  • GPRS, IR, WAP 2.0, cHTML destekli. (Bluetooth yok)
  • 4 tuşlu, 8 yönlü Gameboard EGB-10 eklentisi ile uyumlu, kendi üzerindeki tuşlar ise aynı anda basılabilir cinsten

Sony Ericsson'dan 3D oyun destekli ucuz K500
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Yerini alacağı model ise bugünün Sony Ericsson T630'u. Bir üst model olan K700'e göre daha az pikselli bir ekrana, 40 Mb yerine 12 Mb hafızaya, flashsız kameraya, bluetooh eksikliğine, radyo eksikliğine rağmen 3D oyun destekli olması ile yarı fiyatı ile avantaj sahibi oluyor.


http://www.mobile-review.com/review/sonyericsson-k500-en.shtml Yorum Yaz
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dilan 14 yıl
ya adamlar 2 saatte bir bi telefon yapii galiba
demin nette dolaşırken k700gördüm vay beaa
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aDoLF® 14 yıl
k700 bikac aydir war dostum :) sen bi saat arayla gordun die saat basi yapiyolar demek diil
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Roaddewill 14 yıl

bayağı güzel herifler yakında katlanarak açılıp kapanan 17'' monitör takıcaklar telefona biz hala burda lak lak


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Negative 14 yıl
Görüntüler resimdekiler gibi ise, pek de başarılı değil.. Ama net ise güsel bir yenilik ..
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