Sony Ericsson'dan Android v1.6 destekli iki mini telefon: X10 Mini ve X10 Mini Pro

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve heyecanla beklenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) en sonunda kapılarını teknoloji meraklılarına açtı. Akşamın ilk sürprizleri ise Sony Ericsson ile Samsung'dan geldi. Rachael kod adlı Xperia X10 ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullananlar kervanına katılan Sony Ericsson'un X10 Mini isimli yeni bir model üzerinde çalıştığına dair internete çeşitli söylentiler ortaya çıkmış ve bu söylentiler gizli çekilmiş fotoğraflarla desteklenmişti. Xperia X10'un küçük kardeşleri Xperia X10 Mini ile Xperia X10 Mini Pro'nun lansmanı biraz önce gerçekleştirildi. İşte detaylar...

90 x 52 x 17 mm ebatlarında, 120 gram ağırlığında tasarlanan X10 Mini Pro ve 83 x 50 x 16 mm ebatlarında, 88 gram ağırlığında tasarlanan X10 Mini, QWERTY klavye mekanizmasıyla birbirinden ayrılmakta. 600 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7227 işlemcisinden ve Android v1.6 yazılım platformundan güç alan akıllı telefonlar, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM şebekesini ve kullanıcılara hızlı internet erişim olanağı sağlayan HSDPA'yı destekliyor ve 2.55 inç (~6.47 cm) 240x320 piksel dokunmatik TFT ekranı bünyelerinde barındırıyor; ekranda çizilmeye karşı özel bir yüzey kullanıldığı ifade ediliyor. Xperia X10'da 4.0 inç 480x854 piksel dokunmatik ekran bulunduğunu hatırlatalım.

Sony Ericsson'un ilk kez Xperia X10 ile gündeme getirdiği Timescape uygulaması her iki telefon tarafından da desteklenmekte. Timescape'in çağrıları, mesajları, Twitter ve Facebook güncellemelerini bir araya topladığı belirtiliyor. Yeni telefonlarda WI-FI, Bluetooth v2.1 + A2DP ve A-GPS gibi bağlantı seçenekleri ve 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera yer alıyor. Kameralara otomatik odaklama, led flaş ve geo-tagging özellikleri eşlik etmekte.

Telefonların dikkat çeken diğer özellikleri arasında microUSB girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, FM radyo, pedometre uygulaması, 3.5 mm jak girişi, 360 saate varan bekleme - 3.5 saate varan konuşma süresi vaat eden batarya bulunuyor. Xperia X10 Mini'nin 6 farklı renk seçeneğiyle, QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun ise iki farklı renk seçeneğiyle 2010'un 2. çeyreğinde satışa sunulması planlanırken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

Tanıtım videosu

http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/sonyericssonx10miniandminifinal-20100214