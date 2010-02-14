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Sony Ericsson'dan Android v1.6 destekli iki mini telefon: X10 Mini ve X10 Mini Pro

Sony Ericsson, Android v1.6 işletim sistemini kullanan Xperia X10 Mini ve Xperia X10 Mini Pro üzerindeki örtüyü kaldırdı. İşte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,1b
1
59
Diğer
knight
Haber Editörü
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İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve heyecanla beklenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2010) en sonunda kapılarını teknoloji meraklılarına açtı. Akşamın ilk sürprizleri ise Sony Ericsson ile Samsung'dan geldi. Rachael kod adlı Xperia X10 ile Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullananlar kervanına katılan Sony Ericsson'un X10 Mini isimli yeni bir model üzerinde çalıştığına dair internete çeşitli söylentiler ortaya çıkmış ve bu söylentiler gizli çekilmiş fotoğraflarla desteklenmişti. Xperia X10'un küçük kardeşleri Xperia X10 Mini ile Xperia X10 Mini Pro'nun lansmanı biraz önce gerçekleştirildi. İşte detaylar...

 

 

90 x 52 x 17 mm ebatlarında, 120 gram ağırlığında tasarlanan X10 Mini Pro ve 83 x 50 x 16 mm ebatlarında, 88 gram ağırlığında tasarlanan X10 Mini, QWERTY klavye mekanizmasıyla birbirinden ayrılmakta. 600 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7227 işlemcisinden ve Android v1.6 yazılım platformundan güç alan akıllı telefonlar, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz'lik GSM şebekesini ve kullanıcılara hızlı internet erişim olanağı sağlayan HSDPA'yı destekliyor ve 2.55 inç (~6.47 cm) 240x320 piksel dokunmatik TFT ekranı bünyelerinde barındırıyor; ekranda çizilmeye karşı özel bir yüzey kullanıldığı ifade ediliyor. Xperia X10'da 4.0 inç 480x854 piksel dokunmatik ekran bulunduğunu hatırlatalım.

Sony Ericsson'un ilk kez Xperia X10 ile gündeme getirdiği Timescape uygulaması her iki telefon tarafından da desteklenmekte. Timescape'in çağrıları, mesajları, Twitter ve Facebook güncellemelerini bir araya topladığı belirtiliyor. Yeni telefonlarda WI-FI, Bluetooth v2.1 + A2DP ve A-GPS gibi bağlantı seçenekleri ve 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera yer alıyor. Kameralara otomatik odaklama, led flaş ve geo-tagging özellikleri eşlik etmekte.

Telefonların dikkat çeken diğer özellikleri arasında microUSB girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, FM radyo, pedometre uygulaması, 3.5 mm jak girişi, 360 saate varan bekleme - 3.5 saate varan konuşma süresi vaat eden batarya bulunuyor. Xperia X10 Mini'nin 6 farklı renk seçeneğiyle, QWERTY klavyeli Xperia X10 Mini Pro'nun ise iki farklı renk seçeneğiyle 2010'un 2. çeyreğinde satışa sunulması planlanırken fiyatla ilgili bilgi verilmedi.

 

Tanıtım videosu


http://www.sonyericsson.com/cws/corporate/press/pressreleases/pressreleasedetails/sonyericssonx10miniandminifinal-20100214 Yorum Yaz
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k21715 7 yıl
küçük ama kullanışlı dokunmatiği biraz ağır ama internete sağlam bağlanıyor.
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söny 7 yıl k21715
k21715

küçük ama kullanışlı dokunmatiği biraz ağır ama internete sağlam bağlanıyor.

Hort olmuş biraz ama 2010serisine göre iyi dayanan telefonlardan biri hala kullanıcısı sayısı yuksek
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DH Misafiri 9 yıl
Sedat bey tsk ediyorum öncelikle,vermiş oldugunuz linkte gercektende x10mini ve pro da ön panelde camera var ama SE nin sitesinde yada bicok arastırdıgım sitede buna dair hic bir bilgi yok ama cogunda yok denmekte...x10 nun TR sitesinde ön panelde camera var ama yeni videolarda camera olayı kalkmıs hangisi gercek hangisi yanlıs sacmasapan bir durum yapmıslar... x10mini ve pro ya cerez diye arkadas sen galiba Çorum leblebisiyle karıstırdın,bu iki cihazda x10 nun aynısı sadece ebatlarında kaba bulanlara alternatif sunulmuş,nedemek istemişssin dogrusu anlamıs deilim...sonucta taş gibi cihaz yapmıslar...
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se(dd)at 9 yıl

DH Misafiri
Sedat bey tsk ediyorum öncelikle,vermiş oldugunuz linkte gercektende x10mini ve pro da ön panelde camera var ama SE nin sitesinde yada bicok arastırdıgım sitede buna dair hic bir bilgi yok ama cogunda yok denmekte...x10 nun TR sitesinde ön panelde camera var ama yeni videolarda camera olayı kalkmıs hangisi gercek hangisi yanlıs sacmasapan bir durum yapmıslar... x10mini ve pro ya cerez diye arkadas sen galiba Çorum leblebisiyle karıstırdın,bu iki cihazda x10 nun aynısı sadece ebatlarında kaba bulanlara alternatif sunulmuş,nedemek istemişssin dogrusu anlamıs deilim...sonucta taş gibi cihaz yapmıslar...

Hayır ben öyle bişi demedim,karıtırdın sanırım :)
Zaten X10 mini tam benlik ucuza gelirde inşallah alırım :)
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sotoxs 9 yıl
299 eder (mini). fiyatı maxi olur mu mininin. geldiği gün alırım.
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m35 9 yıl

sotoxs

299 eder (mini). fiyatı maxi olur mu mininin. geldiği gün alırım.



istersen sana özel 3310 fiyatına versinler sen o para git star al bence :)
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DH Misafiri 9 yıl
x10 mini ve proda ön panel de camera varmı hala çözemedim?bilen varmı,ki yoksa yazık etmişler böyle bir cihaza 10 dolarlık camera koymadılarsa!..Bunlar TR ye gelirse baya yuksek fiyattan giriş yaparlar,SE saplantıları olan bir marka...en buyuk kulaklık üreticilerinden biri Sony 3.5jak girisi cihazlarına koymuyor kıllıgına yapıyor bunu...20 modelin en fazla 2 sinde var,birde bu ufaklıklara koymuslar unutmuslar galiba...
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se(dd)at 9 yıl

DH Misafiri
x10 mini ve proda ön panel de camera varmı hala çözemedim?bilen varmı,ki yoksa yazık etmişler böyle bir cihaza 10 dolarlık camera koymadılarsa!..Bunlar TR ye gelirse baya yuksek fiyattan giriş yaparlar,SE saplantıları olan bir marka...en buyuk kulaklık üreticilerinden biri Sony 3.5jak girisi cihazlarına koymuyor kıllıgına yapıyor bunu...20 modelin en fazla 2 sinde var,birde bu ufaklıklara koymuslar unutmuslar galiba...

Sanırım iki modeldede var...

yakından bak istersen

http://www.sonyericsson.com/cws/download/1/742/198/1266160220/Xperia_X10%20mini_Black.jpg
http://www.sonyericsson.com/cws/download/1/742/227/1266162285/Xperia_X10_mini_pro_Front_Open_Black.jpg
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DH Misafiri 9 yıl
x10 mini ve proda ön panel de camera varmı hala çözemedim?bilen varmı,ki yoksa yazık etmişler böyle bir cihaza 10 dolarlık camera koymadılarsa!..Bunlar TR ye gelirse baya yuksek fiyattan giriş yaparlar,SE saplantıları olan bir marka...en buyuk kulaklık üreticilerinden biri Sony 3.5jak girisi cihazlarına koymuyor kıllıgına yapıyor bunu...20 modelin en fazla 2 sinde var,birde bu ufaklıklara koymuslar unutmuslar galiba...
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rachael 9 yıl
tr ye gelecek zaten de bence çok küçük olmuş zaten ben xperia x10 u alacam bunlar cerez :D
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Public_Enemy 9 yıl
Gözlerim yaşardı, SE'dan SD card ve 3.5mm jack destekli telefon :)
Tüketiciyi enayi yerine koyarsan işte böyle sana yedirirler memory stick denen saçmalığı.
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Chaghatai 9 yıl
bosverin abi bu firmayı, yani en azından Türkiye ayağını..heriflerin siteye baktım.. manzaraya bi de siz bakın..:S
resim nasıl ekleyebilirim acaba??çok güzel bi resim..tam komedi, hacklemişler herhal siteyi..söleyin nası yapıcaımı da siz de görün :D:)
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Chaghatai 9 yıl
@efeaydın: saçma bişey yazmak için kasıyor musun??

neyse, arkadaşlar kafayı yiyecem.. madem bir telefonun küçüğünü yapıyorsun, büyüğü bundan ii olmalı..işlemcisi falan daha ii olmasına rağmen bu miniler ondan hızlı, fark etmişsinizdir...x10u da umarım hızlandırırlar, pek stabil bi görüntüsü yoktu yani..:(
neyse, bu androidlere kendimiz versiyon yükselteblr miyiz ve bi şekilde jailbreak gbi bir yöntemle mesela multi-touch koyabilir miyiz????
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Momo-Oz 9 yıl
wowofff pofff puff .
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se(dd)at 9 yıl
Xperia X10 Mini istiyorum...
Fiyatı sizce kaç olur ki?
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excellent_ 9 yıl

se(dd)at
Xperia X10 Mini istiyorum...
Fiyatı sizce kaç olur ki?

evet arkadaslar fiyat konusunda bir bilgisi olan yok mu?
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