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Sony Ericsson'dan bayanlara özel Bluetooth destekli kol saati

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Ericsson'dan bayanlara özel Bluetooth destekli kol saati
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Hem bayanlar hem de baylar için kuşkusuz en önemli aksesuarlardan biri de saatler. Bu noktadan hareketle bir süre önce Bluetooth özellikli saatler hazırlamaya başlayan mobil telekomünikasyon pazarının lider oyuncularından Sony Ericsson, MBW-200 kod adlı yeni modelini duyurdu. Bayanlara özel olarak ünlü saat firması Fossil ile işbirliği çerçevesinde hazırlanan yeni model, geleneksel fonksiyonlarına ek olarak Bluetooth üzerinden telefonlar ile bağlantı kurabiliyor.

Peki kol saatinde Bluetooth özelliği ne işe yarayabilir? Bluetooth destekli telefon çaldığında veya mesaj geldiğinde saat titreşim özelliği ile bunu kullanıcısına bildirebiliyor, ufak ekranı üzerinden arayan numarayı da gösterebiliyor. Bu sayede özellikle cep telefonu kullanımının yasak olduğu yerlerde en azından mesaj geldiğini veya kimin aradığını takip edebilmek mümkün kılınıyor. Teknolojik alt yapısına ek olarak görünüm anlamında da oldukça şık olan yeni kol saati için 3 farklı tasarım mevcut.

Tek renkli OLED ekrana sahip olan analog saat ile cep telefonlarının müzik fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebilmek te mümkün. 30 metreye kadar su geçirmez tasarıma sahip olan ve yeniden şarj edilebilir pil ile birlikte gelen MBW-200'ün yıl bitmeden kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Sony Ericsson'dan bayanlara özel Bluetooth destekli kol saati
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ŞahEser 11 yıl
artık kol saatlerinde telefon özelliği de ekleseler taşıma derdinden kurtuluruz... gerçi var bir kaç tane ama onlarda çok kaba...
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Darsh 11 yıl
çok tatlı bişey ya sony ericsson kendini aşmaya başladı bence nokiayı geçti artık herkeste bi sony mutlaka var
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Mert 11 yıl

Orjinalden alıntı: sugarboy

artık kol saatlerinde telefon özelliği de ekleseler taşıma derdinden kurtuluruz... gerçi var bir kaç tane ama onlarda çok kaba...


çok fazla tutmaz bence
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