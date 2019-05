Sony Ericsson'un CEO'su: Google, Nexus One'ın üretimi için kapımızı çaldı ama...

Dünyanın önde gelen PDA üreticilerinden HTC işbirliğiyle akıllı telefon pazarına ilk adımını Nexus One modeliyle atan Google'ın Nexus Two için Motorola firmasıyla anlaşmaya varacağı internette söylenedursun Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg Nexus One ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Berg'in tarafından yapılan açıklamalara göre Google, HTC ile anlaşmaya varmadan önce Sony Ericsson'un kapısını çalmış. Ancak Sony Ericsson, sadece kendi markasını, logosunu taşıyan cihazları üretip satışa sunabileceğini açıklamış ve taşeronluk teklifini reddetmiş. Firmanın 2008-2009 yıllarındaki genel performansı düşünüldüğünde doğru karar alıp almadıklarını zaman gösterecek.

http://www.engadget.com/2010/02/18/sony-ericsson-ceo-google-asked-us-to-build-the-nexus-one-we-re/