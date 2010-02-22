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Sony Ericsson'un CEO'su: Google, Nexus One'ın üretimi için kapımızı çaldı ama...

9 yıl
9,6b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen PDA üreticilerinden HTC işbirliğiyle akıllı telefon pazarına ilk adımını Nexus One modeliyle atan Google'ın Nexus Two için Motorola firmasıyla anlaşmaya varacağı internette söylenedursun Sony Ericsson'un CEO'su Bert Nordberg Nexus One ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Berg'in tarafından yapılan açıklamalara göre Google, HTC ile anlaşmaya varmadan önce Sony Ericsson'un kapısını çalmış. Ancak Sony Ericsson, sadece kendi markasını, logosunu taşıyan cihazları üretip satışa sunabileceğini açıklamış ve taşeronluk teklifini reddetmiş. Firmanın 2008-2009 yıllarındaki genel performansı düşünüldüğünde doğru karar alıp almadıklarını zaman gösterecek.


http://www.engadget.com/2010/02/18/sony-ericsson-ceo-google-asked-us-to-build-the-nexus-one-we-re/ Yorum Yaz
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xxxx1 7 yıl
nerede amele var SE nin arkasından sallamış...SE tok satıcıdır,öyle markasını herşeye vurmaz önüne geleene telefon yapmaz...Sony Ericsson Dünya'nın en kaliteli telefon üreticisidir...siz kim telefondan anlamak kim..zaaaaaaaaaaaa
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excellent_ 9 yıl
biseyler yolunda gitmiyor sonyde
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bynedim 9 yıl
Biraz idealist yaklaşmışlar ancak Nexus One'ın başarıyı yakalayacağı mutlaktı kötü bir hamle yapmışlar, olası Nexus serisinden de rakip konumuna düştüler..
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sertacaygun 9 yıl
Acer üretiyordu bu cihazları glaiba. Ayrıca Acer'ın satışı da olmuştu bu cihazların. Acer'ın bu hareketi de dokunmuş olabilir.
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Vipracing 9 yıl
Talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum.
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mk2kill 9 yıl
Sony Ericcson CEO su `biz bu kalitede telefon uretemeyiz. kelin merhemi olsa once kendi basina surerdi dese ` daha inandirici olurdu.
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Batuist 9 yıl
joven sana katılıyorum.. böyle bir açıklama etik değil.. Adamlar sanki karşılarındakini beğenmemişler gibi bir durum olmuş.. Sanki çok iyi satış grafiğiniz varda bir ikinci firmaya telefon üretecek durumda değilsiniz.. Ki iyide üretmemişsiniz.. sizin telefonlar telefondan çok oyuncağa benziyor.. bu telefonu HTCden başka kimse bu kadar iyi üretemezdi...
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ten_don 9 yıl
valla editör işsiz güçsüz bile olsa bloglarla yarışamaz zaten

ben kopyala yapıştır haberleri daha derli toplu olarak başka sitelerden takip edebiliyorum, donanımhaberin farkı kullanıcı sirkülasyonu ve bilgi birikimi..

haber 4 gün sonra hemde bildigimiz kopyala yapıştır olarak geliyorsa eleştiri hakkımız olsa gerek..hani 4 gün üzerinde düzenleme yapılıp orjinal bi sunum mu yapıldıda biz göremedik

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m35 9 yıl
zamanında vodafone için cihaz ürettigini x1i htc ürettirdigini w302 s312 gibi cihazları sagem.e ürettirdigini unutmuş olmalılar...
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ten_don 9 yıl
1 haftalık haber!
bari kuyrugu dik tutun..
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JrMaster 9 yıl
Haberi başka bir sitede bi kaç gün önce okumuştuk dh biraz yavaş kalıyor bazı konularda
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